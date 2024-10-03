"Революция Навального" и Максим Кац

Максим Кац, на котором и на самом пробы ставить негде, слил компромат на ФБК. Либеральная оппозиция в шоке. Святого мученика Алексея расследование вроде бы не затрагивает, но все прекрасно помнят, что с проводками на пожертвования для Навального возникали вопросы с самого начала, когда он был еще жив, здоров и на свободе.

Ну правда, попробуйте-ка в России собрать за несколько дней несколько миллионов, причем не рублей. Да вы сто долларов на спасение собачки не соберете!

Правда, для революционера источник денег на революцию вообще значения не имеет! Да хоть со следами крови и зубов, но если это деньги на святое дело - отлично!

Но в том и дело, что Навальный и его окружение революционерами не были, и таковыми себя даже не позиционировали: их лозунг "мы заменим путинских воров на наших, честных". А менять систему Алексей, упаси бог, не собирался!

А система, которая никогда не жила так хорошо, как при Путине, меняться не захотела - дураком надо быть, чтоб меняться: денег больше, чем когда-либо за всю историю России, а ответственности никакой! Ведь чиновник средней руки сейчас имеет больше, чем князь эпохи Романовых, не говоря уж об аскетической советской номенклатуре.

Правда, сейчас система стала пожирать самое себя - смотрите хоть разгром военного ведомства под предлогом борьбы с коррупцией. Губернаторов сажают как простых карманников!

Полагаю, сейчас сторонников Навального среди чиновного и коммерческого люда набралось бы побольше. О чем, собственно, и "расследование" Каца (слово "расследование" беру в кавычки, поскольку такие материалы обычно приносят в готовом виде из тех структур, которые реально имеют ресурсы проводить расследования). А деньги, которые к этому прилагаются - это гонорар на личное потребление, а вовсе не для того, чтобы кто-то и вправду начал на эти деньги чего-то расследовать...

Берем январь 2012 года - всех удивило, что, выйдя с 15 суток Навальный на волне протестов уехал отдыхать в Мексику. Даже в западных медиа шли заголовки типа "Русская революция, которая уходит на каникулы". Но просто это была никакая не революция - это раз.

А второе - никто не задался вопросом, на какие деньги никогда не работавший Навальный едет в далеко не самое дешевое путешествие? То есть все понимали, на какие деньги, но плохо связывали "пожертвования на революцию" и такой способ их освоения...

Что до скандала с "Пробизнесбанком", Ашурковым, Железняком и прочими, то они не сделали ничего особенного - как осваивали бабло, так и продолжали, с Навальным или без оного - какая, в общем-то, разница? Запад, который и стоял за Навальным как за лидером, стремившимся сменить Путина, ничуть не удивился и понял ситуацию и ее фигурантов. Путин и его бригада тоже поняли, но не одобрили, что тоже понятно - им-то от победы Алексея полагался только осиновый кол.

А в результате вся буржазная реформация пошла туда, где ей и место - в задницу, жалко только людей, которые пострадали за чей-то лакшери-отдых. Алексея Навального очень жалко, поскольку оказался заложником плохо освоенной политологической схемы.

А с другой стороны, как говорили старые большевики, "их жертвы были не напрасны". Люди, наконец, поняли, что, при всей внешней похожести, между революционным движением и буржуазной реформацией - огромная пропасть. И в методах, и главное — в целях.

Хотя, полагаю, не все до конца поняли...