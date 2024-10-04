Боремся с квадроберами, отбираем детский сад и Дом пионеро

3 октября 2024 года в Госдуме провозгласили борьбу с квадроберами.

3 октября продолжилась борьба жителей кварталов 617, 627 на Пресненском Валу за открытие Детского сада и сохранение Дома пионеров. Уже собрано полторы тысячи подписей.

Напоминаем, здание Краснопресненского Дома Пионеров было открыто для детей в 1955 году. Здание – фактически памятник архитектуры, возведённое в стиле "русского палладианства" (имитирует старинный особняк). Излишне говорить, что это здание было специально создано под нужды детского клуба.

Ещё это здание – живой памятник советской истории. Его стены видели маршала Советского Союза С. М. Будённого, главу Индии Джавахарлала Неру, гостей VI Всемирного фестиваля молодёжи и студентов 1957 года, писателей Агнию Барто, Александра Тимофеевского, Валентина Берестова. В нём работал знаменитый мультипликатор Всеволод Сергеевич Щербаков и "легенда бального танца России", ветеран-фронтовик — Вера Ивановна Игнатьева, потом их ученики.

Здание граничит с парком, имеет собственный зелёный участок, на котором размещены волейбольная и баскетбольная площадки, бассейн, уличная сцена.

Если запланированное властями изъятие здания удастся, двери Центра творчества детей (так сейчас переименовали Дом Пионеров) будут выходить на маленький внутренний двор, зажатый шестью новостройками.

А падающие с деревьев листья заменит падающая с вентилируемых фасадов латанитная плитка. Да, именно так. Дома были построены недавно, но так как без учёта теплового расширения материалов, в итоге латанитная плитка постоянно трескается, периодически падает. Иногда кусками, иногда целиком (масса одной плиты от 23,8 кг).

Первого капитального ремонта фасада жильцы добивались и добились примерно через два года после новоселия. Дальше плитка (и заменённая и старая) трескаться и «облетать» продолжили, но в новом ремонте жителям отказано, поскольку срок гарантии фасада — три года, и он истёк.

Думаю, истории с плиткой УЖЕ достаточно, чтобы понять, какое здание предлагается клубу взамен.

Особо отметим, что это здание которое предлагается взамен, это помещение встроенного в дом (Пресненский Вал 140) детского сада, построенного 8 лет назад вместе с домом, но так и не открытого. Про эту историю мы уже писали — https://dzen.ru/a/ZvgHitritGb7zwBv.

Жильцам удалось добиться, чтобы площадь детского сада не была продана под коммерческие объекты, но не удалось добиться его открытия (отметим, что работающий детский садик людям обещали при покупке квартир).

И вот теперь чиновники нашли дому другое применение.

«Наш Президент В. В. Путин в своём Указе о национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. от 7 мая 2024 г. говорит о другом направлении: "воспитание развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей….

… Неоткрытие детского сада Пресненский вал 14 к 1, построенного по программе АИП для жителей 617,627 кварталов и его перестройка под иные цели - это государственная политика поддержки рождаемости? Решение демографической проблемы? Наш Президент в Указе говорит: п. 1. а) сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей; поддержка семьи», - комментируют жильцы происходящее.

Отметим, что вместе с Домом пионеров жильцы получат хор «Великан». Отметим, что СП 54.13330.2022 не допускает музыкально-образовательные учреждения во встроенных и пристроенных помещениях. Впрочем, известно, что «СниПы-хрипы» нам ни к чему.

А депутаты Госдумы продолжают бороться с квадроберами за повышение рождаемости. (https://ria.ru/20241003/kvadrobery-1976065953.html).Может, если они начнут бороться с чиновниками за прекращение отчуждения объектов школьного и внешкольного образования под коммерческие цели, а также иных видов разрушения социальной инфраструктуры, то больше прока будет?

В том числе и для демографии. Как вы считаете?

В настоящее время жильцы и родители детей, посещающих Дворец пионеров, проводят сбор подписей против ликвидации Дворца пионеров и детского садика.

Подписаться и получить дополнительную информацию можно на их телеграм-канале.

https://web.telegram.org/k/#@detimoskva24