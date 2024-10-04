Маргарита Симоньян вышла на битву с мудаками

Маргарита Симоньян высказалась об общественном резонансе вокруг квадроберов, она назвала это маловажной темой и призвала перестать ее обсуждать.

Она обратила внимание на предложение депутата Госдумы Колунова ввести ответственность для родителей, чьи дети увлеклись квадробикой.

«Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам, а? До этого ли нам сейчас? Все остальные проблемы решили?» — написала Маргарита.

Она иной раз отличвается большим здравомыслием, когда не на службе.

А я предлагаю запретить мудаков!

Да, слово считается нецензурным, но от своего первоначального генитального смысла давно ушло - все знают, мудак это мудак.

Так вот, без мудаков обоего пола у нас не было бы ни дискусий про квадроберов, ни экстремистов из ЛГБТ и чайлдфри, даже иноагентов бы не было.

Одним ударом можно решить все проблемы!

А.Б.