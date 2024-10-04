Маргарита Симоньян вышла на битву с мудаками

Маргарита Симоньян высказалась об общественном резонансе вокруг квадроберов, она назвала это маловажной темой и призвала перестать ее обсуждать.
Она обратила внимание на предложение депутата Госдумы Колунова ввести ответственность для родителей, чьи дети увлеклись квадробикой.
«Не пора ли нам снизить градус общественных дискуссий по маловажным поводам, а? До этого ли нам сейчас? Все остальные проблемы решили?» — написала Маргарита.
Она иной раз отличвается большим здравомыслием, когда не на службе.
А я предлагаю запретить мудаков!
Да, слово считается нецензурным, но от своего первоначального генитального смысла давно ушло - все знают, мудак это мудак.
Так вот, без мудаков обоего пола у нас не было бы ни дискусий про квадроберов, ни экстремистов из ЛГБТ и чайлдфри, даже иноагентов бы не было.
Одним ударом можно решить все проблемы!
А.Б.
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711 написал 04.10.2024 12:10
Кущ с вопросом написал 04.10.2024 11:51
Кущ видел написал 04.10.2024 11:26
А я предлагаю всьо разрешить. В том числе и mудаков. И чем больше, тем лучше. Бесполезное само исчезнет, а из разнообразия mудаков может пробиться что-то полезное. Вот например Диоген в бочке жил - mудак mудаком, а вона чо оказалось. Впрочем одно ответвление mудакизма нужно запретить - это кацапизм.