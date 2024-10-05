80% положительно оценивают работу Путина, но не у нас...

Почти 80% жителей России положительно оценивают работу президента Владимира Путина. Данные об отношении граждан приводит Фонд «Общественное мнение» (ФОМ), который провёл опрос среди полутора тысяч человек.
Это получилось у ФОМа.
ВЦИОМ: работу Путина одобряют 73,6 процента россиян. Опрос проводился среди 1,6 тыс. совершеннолетних граждан.
А у нас результаты вот такие:
Доверяете ли вы В.В.Путину?
209 голосов.
Да 8 %
Нет 86 %
Не уверен 6 %
Это самое начало опроса, около полуночи. Всего 209 голосов. Но тенденция, однако...
К утру набежит народу побольше, чем у ФОМа и ВЦИОМа, но, как показывает практика, тенденция сохраняется.
Почему так? Такие результаты, обычно зеркальные к официальной социологии, были и год назад, и два. Мы ничего не подтасовываем и не подрисовываем. Вот как есть...
А.Б.
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