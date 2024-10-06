Смертельная схватка с коррупцией неизбежна

Российские масс-медиа заполнены тактическими подвижками СВО наподобие Угледара. Но СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЛАБОСТЬ Кремля не меняется от этого ни на йоту.

И не мудрено. Если продвигаться такими темпами, - если взятие Киева не просматривается даже через два с половиной года боевых действий, - то и нечего удивляться, когда западная военная промышленность раскрутится не хуже российской. Уже «Рейн металл» завален заказами по горло и далее по списку известных компаний. Да и Зеленский может мобилизовать хоть восемнадцатилетних в духе тотальной войны (ему плевать). А что уж говорить о двадцатилетних с наемниками, а то и солдатами НАТО под их видом.

И тогда УСТОЙЧИВОСТЬ ЭКОНОМИКИ выйдет на первый план. Да уже вышла. А вот с этим-то у единороссовской России большие проблемы. Мизерный рост, но с большой инфляцией и высокой ставкой Центробанка, никому не нужен. Но тогда хватит тянуть вола за хвост. Единственный выход - масштабная война с коррупцией. То есть, война, повышающая доходы бюджета и убивающая расходы с вменяемым курсом рубля. Если не получилось выиграть такую войну раньше, то придется наверстывать сейчас под угрозой затягивания СВО как минимум, а то и под угрозой стратегического поражения как максимум.

Одним словом, результат СВО висит в воздухе до сих пор по причине большой инфляции https://svpressa.ru/opinions/sptv/432003/?tvtd=1 А черт его знает, западные аналитики не перестают тогда думать: если СВО обернется вторым Афганистаном, то и Россия развалится подобно Советскому Союзу. И только малая инфляция с крепким рублем убедит ОКОНЧАТЕЛЬНО, что Россия выстоит в гибридной войне. Вот тогда и мировая победа. Но до этого ох как далеко по причинам ниже.

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Многие коррупционные беды известны силовым профессионалам в разы лучше автора этих строк, и никто не собирается открывать Америку в частностях. Но все дело в идеологическом видении. То есть, сии профессионалы или не хотят, или бояться признаться, что решающее средство в борьбе с коррупцией – уничтожение «разделения властей» посредством советской демократии. Вот это действительно открытие Америки, и еще какое. И еще один момент. Текст заточен на коррупцию местной власти, как наиболее распространенную. А уж коррупцию офшоров надо уничтожать на федеральном уровне. Но, вот именно, если не начинать хотя бы с местного уровня, вылезать из кризиса придется с помощью революции, и тогда не обессудьте. Но пока по пунктам.

Во-первых, как бы депутаты ни пыхтели над антикоррупционными законами, решить проблему госзакупок без широкой демократии невозможно. Ведь контроль за одним размещением закупок недостаточен; а еще больший контроль должен возникать на стадии формирования заказа. В частности, вот мэр Ангарского округа Петров хвастается экономией, возникшей на торгах. Но стоит разобраться поближе, и ящик Пандоры открывается все шире. Если экономия возникла за счет труда гастарбайтеров – где и когда нормальная работа возникнет для самих ангарчан, молодых особенно?!... Риторический вопрос. Тогда мы имеем чудовищное самоуничтожение русской нации в угоду верхушке ошек да заошек (акционерной бляди далее). Коль нет нормальной работы для самих россиян, нет и нормальной семьи с детьми.

И наоборот, если бы закупки исполнялись на базе высоких технологий с нормальной зарплатой русских рабочих, - да, быстрая и дурная экономия дешевого труда исчезнет, - но долгая и большая экономия ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ производств появится с соответствующими местными налогами и бюджетными надбавками, и с экспансией на соседние рынки. Кстати, триллионные шараханья гастарбайтерских денег заграницу сбивают планирование, платежный баланс и рубль, а что уж говорить о проблемах безопасности в аспекте «Крокуса». Итак, подытоживающий вопрос по первому пункту. А кто у нас главный по гастарбайтерским закупкам?!.. Ясное дело, МЭР! Запомните это крепко, и в связи с дальнейшим.

Во-вторых, «экономия» может быть махинацией самой власти, аффилированной с акционерной блядью. То есть, а верно ли просчитан бюджет заказа, - а может быть, завышен изначально, – это большой вопрос. А потом, чуть-чуть снизив на торгах, но в целом оставшись высоко, видите ли, заявляется об «экономии». Ну-ну. И уже без разницы, достигается ли это мнимыми приоритетами по предмету, объему, срокам исполнения закупки или еще как; один хрен, никакая цифровая платформа Мишустина не разберется с этим. И только хотя бы местная, но советская демократия наведет порядок. Но все же подытоживающий вопрос по второму пункту. А кто у нас главный по бюджету заказа?!... МЭР.

В-третьих, закупки растут по профилю акционерных банд (лоббирование городских инвестиций в «нужную» чиновнику сферу бизнеса). В Ангарском округе это видно особенно, но существует везде. Допустим, строительная компания связана с мэром; и почему-то строительные муниципальные программы именно в пиаре и на исполнении, а строительные закупки льются, как из рога изобилия.

Для сравнения, а почему бы, наоборот, не сделать приоритетом социальные программы бюджетных надбавок со спросом на услуги малого бизнеса тем более?!.. Риторический вопрос. Вот менять бордюры каждый год завсегда пожалуйста, коль связано с дешевым трудом гастарбайтеров и доходами акционерной бляди. А социальные программы, с коих «взять нечего», исполняются с пятого на десятое. Ну так, кто у нас главный по профилю местных инвестиций?!.. Как кто, МЭР.

И в-четвертых, властный монополизм убивает подлинную конкуренцию. «Вдруг» происходит необоснованное расширение (ограничение) круга возможных поставщиков; необоснованное расширение (сужение) круга удовлетворяющей потребность продукции; необоснованное расширение (ограничение), упрощение (усложнение) необходимых условий контракта и оговорок относительно их исполнения; необоснованное завышение (занижение) цены объекта закупок и так далее и тому подобное. Ну, что ты будешь делать, когда компаниям, связанным с мэром, «везет» в этом отношении - а другим «не везет». Случайно, понимаешь, и так пять раз в неделю за исключением выходных. Ну и, нужен итоговый вопрос и по этому пункту?!.. Наверно, уже не нужен.

И вот нескончаемая показуха льется с экранов телевизоров, что депутаты приняли такой-то антикоррупционный закон; силовики поймали такого-то чиновника да сякого; а воз коррупции и ныне там. Но уже ясно, что главная проблема не в частичных законах, стараниях или морали – а в дебильности самой системы «разделения властей». То есть, НАДО УНИЧТОЖИТЬ ФАКТИЧЕСКИ НЕКОНТРОЛИРУЕМУЮ И МОНОПОЛЬНУЮ ДОЛЖНОСТЬ МЭРА В ПРИНЦИПЕ! Все! Просто и гениально! И тогда большинство коррупционных схем обрушится подобно карточному домику.

Да даже не надо, в конце концов, далеко ходить за доказательствами. Можно, конечно, привести элементарные правила подлинной демократии в виде обязательного верховенства представительной власти, когда суд, прокуратура и правительство лишь слуги ее. Но можно сделать еще проще путем сравнения. В частности, читатель видел хоть раз и в любой акционерной фирме… разделение властей?!.. Никогда!

Как для себя, родимых – это самое разделение улетучивается мигом. Крупные держатели акций крутят всем и вся. То есть, власть находится в одних руках путем увольнения любых исполнителей. Если менеджер на найме попробует заикнуться о «независимости исполнительной власти» в «Эппл» или «Тойота», он вылетит пробкой. Потому что там не дураки сидят, и понимают, что «разделение властей» с неконтролируемыми исполнителями нужно только для обычных лохов, и чтобы воровать из государственных бюджетов. А вот корпоративные деньги трогать нельзя, а то, как говорится, пасть порву. Поэтому «разделение властей» не существует в корпоративном секторе априори. Ну, какие еще нужны доказательства шарлатанства «разделения властей» вкупе с мэрами.

Итак, можно закругляться уже в целом по этой части, и в силу полной очевидности. Только СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ безо всякого «разделения властей» защитит уже государственные и народные деньги от коррупционных схем. Когда само государство становится корпорацией, где каждый дееспособный гражданин имеет голос-акцию, поэтому и управляет всем и вся. Еще раз для окончательного сравнения: нынешние депутаты, - при «разделении властей» с огромными правами мэра, - насквозь фальшивые и импотентные, потому что процедура снятия мэра даже их усилиями ошеломляюще сложная и фактически невозможная, а что уж говорить о попытках со стороны народа. Вот мэр и делает что хочет. Оный фактически царь с вытекающим беспределом на срок каденции.

А если лишь председатель депутатского собрания, даже с заместителем, управляет представительной и исполнительной ветвью, то снять обоих можно – фьють! – за один день. Депутаты собираются на пленарную сессию, – или даже внеочередную по требованию одно трети, – и могут переизбрать всех и вся. Автор писал по этому поводу столько раз, что надоело доказывать, что дважды два четыре. И вот в чем огромная разница между Советской властью с полным верховенством представительного органа и ТОТАЛИТАРНЫМ «разделением властей», где власть уходит от депутатов к чиновникам.

Но актуальность статьи в том, что шизофрения в головах некоторых людей бытует и поныне. Бардак в мировоззрении даже честных силовиков еще присутствует, когда за деревьями не видно леса. Вот коррупцию, видите ли, они не любят – а мэров уважают. Коррупция, мол, происходит помимо последних, а то и прилетает из космоса подобно «чужим». Это было бы даже наивно и смешно, если бы не было так грустно.

Нет уж, хватит дурочку валять. Если не будет «разделения властей» хотя бы на местном уровне, и путем замены на Советскую власть – тогда не будет и коррупции. Конечно, нет предела совершенству, но главное будет сделано. Хребет коррупции в виде фактически бесконтрольных мэров будет сломан.

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Тогда вопрос ребром. Или российская федеральная власть отдает местную власть СОВЕТАМ, и получает огромную эффективность экономики со скорой победой в СВО – или продолжает нынешнюю коррупционную бодягу, и песец подкрадется незаметно. Середины нет.

Да, этакая экзальтация пока присутствует, что ВС России взяли такой-то укрепрайон, такой-то поселок, такой-то городок. Но если подумать на трезвую голову, ни хрена не ясно, зачем и почему. К примеру, мы будем брать Киев или не будем?!.. Кто-нибудь ответит на этот вопрос ясно и четко, или «элита» продолжит прятаться по углам по этому вопросу?!.. Если будем, то сколько уйдет времени на это?!.. Один-два-три-пять лет?!.. Да и запад не будет стоять в стороне, а наворочает кучу оружия. А у нас уже ставка под двадцать процентов, но не сдерживающая инфляцию все равно. А если не будем, - если освобождение вступавших в состав России регионов достаточно, - что делать с хунтой?!... Ведь очевидно, что Зеленский с пособниками жив, пока воюет. Так один черт, они накопят силы и вдарят опять. Устойчивую страну строить в таких условиях весьма проблематично. Поэтому восторги даже в связи с Угледаром не впечатляют систематически думающих людей.

Одним словом, СВО абсолютно не тот случай в любимом путинском стиле, когда можно выждать, определиться и нанести решающий удар. Не получится в это время и в этом месте. Потому что пока будешь выжидать и определяться, - еще раз, брать или не брать тот же Киев, - то и мировое общество не склонится на российскую сторону, а будет плыть без руля и ветрил с угрозой уже полной третьей мировой войны, и ближневосточные события чему пример; и собственное общество пойдет вразнос. Простейший пример, когда рейтинг Путина после крымской весны был под восемьдесят процентов, но упал где-то до тридцати через два-три года. Ничто не вечно под Луной, а рейтинг политика в первую очередь.

Поэтому нынешние милитаристские подвижки не убеждают автора от слова совсем, и когда за частоколом тактических деревьев не видно стратегического леса. К примеру, даже если российские войска хоть завтра будут в пяти километрах от Киева, - то НАТО закинет по отчаянной просьбе Зеленского даже один батальон на Банковую, - и что тогда?!.. Кто решится напасть первым?!.. Мы?!.. Но тогда это убийство солдат НАТО на глазах всего мира, всякая там пятая статья и эскалация до невидимых размеров. Выходит, решить конфликт голыми милитаристскими методами НЕВОЗМОЖНО АПРИОРИ. И наоборот, все решится тогда, когда массовый украинский трудящийся склонится на сторону Москвы. Когда сами украинцы начнут бить своих бандеровцев, и вмешательство запада уже в таких условиях, и в глазах всего мира, обернется поддержкой антинародного режима. Отсюда и огромные преимущества для России.

Но чтобы массовый украинский трудящийся склонился в нашу сторону – нужен хотя бы нормальный МРОТ с нормальными рабочими местами. Чтобы украинский трудящийся завидовал российскому трудящемуся, а не французскому или немецкому, поэтому и плюнул бы на ЕС с высокой колокольни. Вот тогда хунта Зеленского поплывет мигом. Да не только хунта, а весь коллективный запад. Но источник такой победы, - наряду с военными победами, конечно, но все же, – война с собственной коррупцией.

Итого. Хотите побеждать внешних врагов – внутренняя и смертельная схватка с коррупцией неизбежна. Одно без другого не существует. Нормальный фронт без нормального тыла не существовал, не существует и не будет существовать. И коль нынешняя Москва ввязалась в СВО – надо вести борьбу и с коррупцией хотя бы Советами на местном уровне, что и требовалось доказать. Да, Советский Союз 2.0. неизбежен все равно, и автор не отказывается от такой позиции не на йоту. Но, можно постепенно и мягче в виде предложенного – а можно… как всегда. Думайте там, в Кремле. Но если опять поверите, что все утрясется по щучьему велению и единороссовскому хотению – это историческая импотенция и ничто иное.