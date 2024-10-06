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Московский листок

Обычный бизнес. Мусорный и наглый

Опубликовано 06.10.2024 автором А. Зимбовский РК-инфо в разделе комментариев 0

следком мусор
Обычный бизнес. Мусорный и наглый

Есть наглость. Есть супернаглость. А есть экономическая деятельность компаний мусорщиков, например, «ЭкоТека».

О «подвигах» героев мусорного бизнеса с Кубани мы уже писали https://dzen.ru/a/ZsrsIf4gHnIGGTkL, как и о «подвигах» их уральских коллег: https://dzen.ru/a/Zo2RtgmHoTa4E7jz

Теперь перейдём к «героическим свершениям» мусорщиков с Кузбасса.

 

И вновь с нами на связи Александр Гартман, кузбасский правозащитник, шахтёр (24 года забойного стажа), инвалид и ветеран труда. Как рассказывает А. Гартман, большая часть частного сектора в г. Киселёвске в принципе не охвачена услугами компании «ЭкоТек». Не заключены договора, не установлены контейнеры (для сбора и вывоза мусора), и мусор, соответственно, не собирается и не вывозится. А вот деньги собираются со всех. Квитанции, письма и смс с требованиями оплаты, телефонные звонки приходят ко всем. На несогласных платить за неоказанную услугу подают в суд. Можно назвать это наглостью, как вы думаете?

 

Впрочем, судья первой инстанции, судя по всему, считает это не наглостью, а честным бизнесом. И вполне себе выписывает, причём, безо всякого разбирательства, судебные решения об изъятии у жителей денег.

«Со мной ранее уже произошла такая ситуация - 16.04.2021 года мировым судьёй судебного участка №4 - Смирновой Ю.В. без разбирательства был вынесен судебный приказ №2-1492/2021 о взыскании с меня задолженности по оплате коммунальных услуг. За якобы фактически оказанные мне услуги - вывоз твёрдых коммунальных отходов с 01.07.2018-30.01.2021 годов - 6057.68 рублей», - рассказывает Александр Гартман.

 

Суд второй инстанции абсурдное решение отменил. Некоторое время было тихо. Но к настоящему времени (2023-2024 гг.) квитанции, смс, угрозы подать в суд начали поступать к А. Гартману снова. И не только к нему. Как по вашему, является ли подобный способ ведения бизнеса супернаглостью?

 

Обращения в правоохранительные органы, к мэру и губернатору с жалобой на подвиги героев мусорного бизнеса результата пока не дали. Отметим, что в некоторых регионах происходит иначе. «17.05.2023 года в эфире «Вести. Дежурная часть» показали, как в Архангельске по Мусорному Скандалу (эффективные господа из «ЭкоИнтегратора») оказались на нарах, а у нас с «ЭкоТек» точно такая же ситуация, но они безнаказанно продолжают преступления», - комментирует ситуацию Александр Гартман.

 

Наша редакция не знает, почему архангельские власти более внимательны в данном вопросе, чем власти других регионов. Может быть, причина в Шиесе. Длительные массовые протесты, вызванные действиями менеджеров-мусорщиков, обратили внимание краевых властей не только на их «удачный выбор» мест для полигонов (что, собственно, и вызвало протесты), но и на деятельность отрасли в целом. Может, и в других местах парочка Шиесов не помешает?

 

 



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