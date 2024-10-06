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Московский листок

Цивилизованный мир хочет геноцида

Опубликовано 06.10.2024 в разделе комментариев 4

израиль правые газа
Цивилизованный мир хочет геноцида

Число жертв израильского удара по школе и мечети в секторе Газа возросло до 24 человек.

Вообще по данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали около 97 тысяч.

Весь цивилизованный мир поддерживает Израиль в его долгой войне с палестинскими арабами, хотя весь Израиль находится на палестинских землях, откуда арабов выкинули 80 лет назад, согнав в резервации - сектор Газа, между прочим, самое густонаселенное место на земле.

В Израиле говорят спокойно: у арабов много земли, палестинцам есть, куда переселиться.

Палестинцы говорят - нет, наш дом Палестина, у других арабских территорий есть свои хозяева, тоже арабы.

Это нерешаемая задача. Вернее, с обеих сторон у нее только одно решение - геноцид.

Российско-украинский конфликт на таком фоне выглядит более вегетарианским - геноцида в исходе не предполагается. Но это если цивилизованный мир не подключится...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 4
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(без названия)
Второй могильщик написал 06.10.2024 13:17
Цивилизованный мир проводил на незаслуженный отдых посла путинской рф в США антонова, хотя этого скота и подонка надо было бы там просто грохнуть. Цивилизация есть цивилизация. Конченые путинские ублюдки отравили Навального и радуются, зная, что от цивилизованного мира им не прилетит ядерное возмездие
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Волшебный пендель
Кущ от себя написал 06.10.2024 13:06
Не буду говорить за цивилизованный мир, но лично я считаю, что кацапы не поддаются очеловечиванию и находятся на промежуточной стадии между обезьяной и человеком, что подтвержлает теорию Дарвина, которую так не любят кацапы. Теперь понятно - почему.
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Re:головне
Exf написал 06.10.2024 12:52
Мовлади Удугов.
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Re:головне
Dast написал 06.10.2024 12:49
Настоящего редактора взяли в заложники, посадили в туалет и приковали наручниками к стальной трубе. А дверь заколотили сотыми гвоздями. А от его имени чревовещает Мовлади Ударов.
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