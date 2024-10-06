Цивилизованный мир хочет геноцида

Число жертв израильского удара по школе и мечети в секторе Газа возросло до 24 человек.

Вообще по данным палестинского Минздрава, за все время погибли почти 42 тысячи человек, пострадали около 97 тысяч.

Весь цивилизованный мир поддерживает Израиль в его долгой войне с палестинскими арабами, хотя весь Израиль находится на палестинских землях, откуда арабов выкинули 80 лет назад, согнав в резервации - сектор Газа, между прочим, самое густонаселенное место на земле.

В Израиле говорят спокойно: у арабов много земли, палестинцам есть, куда переселиться.

Палестинцы говорят - нет, наш дом Палестина, у других арабских территорий есть свои хозяева, тоже арабы.

Это нерешаемая задача. Вернее, с обеих сторон у нее только одно решение - геноцид.

Российско-украинский конфликт на таком фоне выглядит более вегетарианским - геноцида в исходе не предполагается. Но это если цивилизованный мир не подключится...

А.Б.