СЭВ снесут

В Москве решили снести здание СЭВ - Дом-книжку на Новом Арбате. Он напротив белого дома. Так называемые специалисты мэрии Москвы признали дом непригодным для эксплуатации. На месте СЭВ намерены построить "социокультурный кластер".

Изначально комплекс включал три здания, собственно 31-этажную административную высотку в виде книги, конференц-центр и 13-этажную гостиницу "Мир", которую уже снесли.

Здания возвели в 1963 - 1970 годах по проекту Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского. После развала СССР комплекс был отчужден в пользу мэрии Москвы, которая владеет им и сейчас.

Мэрия отказалась наделить здание СЭВ статусом памятника архитектуры.

От редакции: У здания СЭВ своя история взаимоотношений с российским гоударством - это был первый прецедент государственного рейдерства в новой России.

Сразу после событй октября 1993 года, в том же октябре, победители принялись делить награбленное. Посохинский "дом книжечкой" достался московскому правительству, но тут возмутились восточноевропейские партнеры - мол, дом наш!

Но тут вмешался мэр столицы Гавриил Попов - нет, говорит, под вашим домом соответствующего землеотвода, земля московская! И можем заставить вас снести здание за ваш же счет с вывозом мусора. Восточноевропейские партнеры подумали, и сказали - забирайте!

Потом, при расширении НАТО на восток, полагаю, они учли урок и действовали тоже безо всяких церемоний...

А теперь вот, спустя 33 года решили, что здание Москве таки не нужно! Но сносить уже за счет города. И кластер строить тоже. Но надо! Куда ж мы без кластера?..

Анатолий Баранов, местный житель