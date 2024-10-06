Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

СЭВ снесут

Опубликовано 06.10.2024 в разделе комментариев 0

москва собянин
СЭВ снесут

В Москве решили снести здание СЭВ - Дом-книжку на Новом Арбате. Он напротив белого дома. Так называемые специалисты мэрии Москвы признали дом непригодным для эксплуатации. На месте СЭВ намерены построить "социокультурный кластер". 

Изначально комплекс включал три здания, собственно 31-этажную административную высотку в виде книги, конференц-центр и 13-этажную гостиницу "Мир", которую уже снесли. 

Здания возвели в 1963 - 1970 годах по проекту Михаила Посохина, Ашота Мндоянца и Владимира Свирского. После развала СССР комплекс был отчужден в пользу мэрии Москвы, которая владеет им и сейчас. 

Мэрия отказалась наделить здание СЭВ статусом памятника архитектуры.

От редакции: У здания СЭВ своя история взаимоотношений с российским гоударством - это был первый прецедент государственного рейдерства в новой России.

Сразу после событй октября 1993 года, в том же октябре, победители принялись делить награбленное. Посохинский "дом книжечкой" достался московскому правительству, но тут возмутились восточноевропейские партнеры - мол, дом наш!

Но тут вмешался мэр столицы Гавриил Попов - нет, говорит, под вашим домом соответствующего землеотвода, земля московская! И можем заставить вас снести здание за ваш же счет с вывозом мусора. Восточноевропейские партнеры подумали, и сказали - забирайте!

Потом, при расширении НАТО на восток, полагаю, они учли урок и действовали тоже безо всяких церемоний...

А теперь вот, спустя 33 года решили, что здание Москве таки не нужно! Но сносить уже за счет города. И кластер строить тоже. Но надо! Куда ж мы без кластера?..

Анатолий Баранов, местный житель



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 0
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Нет ни одного комментария, ваш ответ будет первым
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы В.В.Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дело врачей решили пересмотреть
Дело врачей решили пересмотреть
03.10.2024
Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев
Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев
29.09.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Обычный бизнес. Мусорный и наглый (0)
СЭВ снесут (0)
Смертельная схватка с коррупцией неизбежна (3)
Цивилизованный мир хочет геноцида (4)
80% положительно оценивают работу Путина, но не у нас... (33)
Маргарита Симоньян вышла на битву с мудаками (15)
Боремся с квадроберами, отбираем детский сад и Дом пионеро (8)
"Революция Навального" и Максим Кац (16)
Дело врачей решили пересмотреть (20)
Мавзолеи не сносить, а строить! (19)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Цивилизованный мир хочет геноцида
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: СЭВ снесут
Дарья Митина Дарья Митина: Слава РЖД!!! - 2
Дарья Митина Дарья Митина: Слава РЖД!!! - 1
Дарья Митина Дарья Митина: Слава РЖД!!!
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss