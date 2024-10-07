Дом Пионеров на Пресне. Десоветизация, то есть, снос согласованы.

2 октября 2024 года ГЗК (градостроительно-земельная комиссия) согласовала решение, нужное российскому бизнесу. Решение о сносе Дома Пионеров на Пресне и передаче его земли под застройку.

Мы уже писали об исторической и культурной ценности данного здания, можно сказать, памятника советской истории (возможно, ползучая десоветизация является одной из причин сноса) и о том, почему новое помещение, «милостиво» выделенное городскими властями, категорически непригодно в качестве нового Дома детского творчества.

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4 октября большая группа представителей Минобразования, инвестора застройки и застройщиков засветилась уже в новом помещении. У жильцов есть подозрения, что работы по зачистке Москвы от Дома Пионеров пойдут весьма активно.

« Это не просто снос здания в прекрасном состоянии и с архитектурными историческими решениями - это уничтожение истории патриотического движения детей страны и выселения детей, нарушение прав детей, нарушение прав жителей Москвы. Этот цинизм вообще трудно описать.

Когда в 1991 г, СССР антиконституционным образом развалила кучка людей, часть новоявленных государств пошли именно по такому принципу. Они уничтожили все памятники, Дома пионеров и переписали всю историю. Плоды их трудов по уничтожению и переписыванию истории мы пожинаем сейчас. НАТО продвинулось к нашим границам. Идет СВО. Снос Дома пионеров в Центре Москвы, напротив Дома Правительства РФ - это с какой целью планируется в 2024 году?», — так комментирует Инициативная группа жителей Москвы, родителей детей Центра творчества детей "Пресня" данную ситуацию.

5 октября подписи против сноса Дома Пионеров были сданы в Приёмную президента, отосланы в Генпрокуратуру, СК. Очень хотелось бы надеяться, что будет какая-то реакция. Очень хотелось бы надеяться.