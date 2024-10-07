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Московский листок

Депутатов в кафтаны... И на кол?

Опубликовано 07.10.2024 автором в разделе комментариев 4

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Депутатов в кафтаны... И на кол?

Русский философ Александр Дугин, считает, что Дума должна избавиться от засилья западных костюмов и носить русское платье. 

Кафтаны, шубы, окладистая борода и вот это всё вместо скучных пиджаков и галстуков. А женщинам так вообще сарафаны из парчи и роскошные кички да кокошники.

«Наши традиции — это явно не галстуки, костюмы и мини-юбки, а — пусть богатые, с бриллиантами — кафтаны и бороды у мужчин, платки и сарафаны (пусть с сапфирами) у женщин. Вот как должна выглядеть Дума — кафтаны и сарафаны, и Догматик Первого гласа "Всемирную славу", как при [царе Иване] Грозном — тогда это был государственный гимн Святой Руси. И каждое заседание открывается хоровым пением этого догматика», — заявил философ. 

Ну, ладно, бороды с усами - это не самое сложное, не побреются месяцок, и порядок. А вот как депутатшам косы вырастить? Потому как простоволосой как в Думе, в святом месте быть, как псалмы петь?

Но если за нарушение православного дресс-кода начать сечь прилюдно по филейным местам, то, во-первых, общественность в целом поддержит, а во вторых, не желая быть поротыми, депутатки как-нибудь с косами выкрутятся.

Есть, правда, неувязочка, депутаты у нас не только православные. Есть иных конфессий, а есть и вовсе басурманского исповедания. С бородами у них все более-менее понятно, кафтаны брильянтами разошьют всем на зависть, платки в Эмиратах купят от Версаче, а с псалмами как? 

Тут вопрос не проработан...

И это что получается, и наказания должностным лицам будут такие же как при Иване Грозном, интересуется общественность? 

Ну да, взятку брали-с? Извольте на кол! Но смазанный наилучшим французским кремом, войдет, как по вам вытесанный!



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Всего комментариев к статье: 4
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Maidan1Rem
Maidan1Rem написал 07.10.2024 01:20
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Наравне с немецкими антифашистами
Михаил Долиев написал 07.10.2024 01:14
Наравне с немецкими антифашистами
Под Харьковом погиб Ильдар Дадин. Будучи простым активистом, Ильдар бился за свободу и независимость внутри России до тюремного заключения за отстаивание принципа свободы собраний. При отсутствии внимания СМИ Ильдар делом демонстрировал, как нужно бороться с путинским режимом: отстаивать свои взгляды, не бояться репрессий. В 2015 году он был осужден по статье за участие в митингах и пикетах, которую народная молва стала называть "дадинской".
Свою решимость бороться с диктатурой Ильдар пронес сквозь издевательства и пытки лагерного начальства. Боль и испытания не сломили защитника гражданских прав. Хорошо помню время в канун подготовки к так называемым "выборам президента" 2018 года. Тогда в ПАРНАС шло обсуждение, какую кандидатуру выдвинуть и поддержать; я предложил Ильдара Дадина. История повернулась иначе... Но должен заметить, личный выбор не подвел меня в политических предпочтениях!
Начавшаяся война с Украиной побудила Ильдара Дадина к единственному верному пути освобождения России от путинской тирании - к вооруженному сопротивлению в рядах добровольческих формирований.
Ильдар Дадин хотел видеть Россию свободной, независимой, соблюдающей права граждан. К сожалению, Ильдар был убит российской оккупационной армией, но его имя, без сомнения, будет записано наравне с именами немецких антифашистов: Вилли Бранта, Мартина Вайзе, Эльфриды Марии Шольц и других. Ильдар Дадин показал нам пример того, как должен поступить каждый человек, считающий себя частью сопротивления путинскому режиму!
Михаил Долиев
https://www.kasparov.ru/material.php?id=6702F8C727D59
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(без названия)
Маразм Роттердамский написал 07.10.2024 01:01
Философия как-то связана с мудростью, поэтому вряд ли дурака, болвана и идиота Дугина следует причислять к философам.
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А может это фейк? От какой-нибудь Ксюши?
Но, что точно есть, это вовсе не посконость-домотканность у Гелиевича, написал 07.10.2024 00:39
а неизжитая со времен юности тяга к скандинавским богам, это немного есть, а вовсе не гипертрофированное Православие. Хотя, что любопытно, это не помешало ему первым браком жениться на какой-то Дебрянской, что ли. Вот как-то так. Бестолково все это, Баранов. И кто во всем этом виноват? Молотов-Дарданельский? Или чувак, на похоронах Гинденбурга, верующего христианина, объявивший народу, что Валхалла приняла своего сына?
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