Депутатов в кафтаны... И на кол?

Русский философ Александр Дугин, считает, что Дума должна избавиться от засилья западных костюмов и носить русское платье.

Кафтаны, шубы, окладистая борода и вот это всё вместо скучных пиджаков и галстуков. А женщинам так вообще сарафаны из парчи и роскошные кички да кокошники.

«Наши традиции — это явно не галстуки, костюмы и мини-юбки, а — пусть богатые, с бриллиантами — кафтаны и бороды у мужчин, платки и сарафаны (пусть с сапфирами) у женщин. Вот как должна выглядеть Дума — кафтаны и сарафаны, и Догматик Первого гласа "Всемирную славу", как при [царе Иване] Грозном — тогда это был государственный гимн Святой Руси. И каждое заседание открывается хоровым пением этого догматика», — заявил философ.

Ну, ладно, бороды с усами - это не самое сложное, не побреются месяцок, и порядок. А вот как депутатшам косы вырастить? Потому как простоволосой как в Думе, в святом месте быть, как псалмы петь?

Но если за нарушение православного дресс-кода начать сечь прилюдно по филейным местам, то, во-первых, общественность в целом поддержит, а во вторых, не желая быть поротыми, депутатки как-нибудь с косами выкрутятся.

Есть, правда, неувязочка, депутаты у нас не только православные. Есть иных конфессий, а есть и вовсе басурманского исповедания. С бородами у них все более-менее понятно, кафтаны брильянтами разошьют всем на зависть, платки в Эмиратах купят от Версаче, а с псалмами как?

Тут вопрос не проработан...

И это что получается, и наказания должностным лицам будут такие же как при Иване Грозном, интересуется общественность?

Ну да, взятку брали-с? Извольте на кол! Но смазанный наилучшим французским кремом, войдет, как по вам вытесанный!