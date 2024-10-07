Депутатов в кафтаны... И на кол?

Русский философ Александр Дугин, считает, что Дума должна избавиться от засилья западных костюмов и носить русское платье.
Кафтаны, шубы, окладистая борода и вот это всё вместо скучных пиджаков и галстуков. А женщинам так вообще сарафаны из парчи и роскошные кички да кокошники.
«Наши традиции — это явно не галстуки, костюмы и мини-юбки, а — пусть богатые, с бриллиантами — кафтаны и бороды у мужчин, платки и сарафаны (пусть с сапфирами) у женщин. Вот как должна выглядеть Дума — кафтаны и сарафаны, и Догматик Первого гласа "Всемирную славу", как при [царе Иване] Грозном — тогда это был государственный гимн Святой Руси. И каждое заседание открывается хоровым пением этого догматика», — заявил философ.
Ну, ладно, бороды с усами - это не самое сложное, не побреются месяцок, и порядок. А вот как депутатшам косы вырастить? Потому как простоволосой как в Думе, в святом месте быть, как псалмы петь?
Но если за нарушение православного дресс-кода начать сечь прилюдно по филейным местам, то, во-первых, общественность в целом поддержит, а во вторых, не желая быть поротыми, депутатки как-нибудь с косами выкрутятся.
Есть, правда, неувязочка, депутаты у нас не только православные. Есть иных конфессий, а есть и вовсе басурманского исповедания. С бородами у них все более-менее понятно, кафтаны брильянтами разошьют всем на зависть, платки в Эмиратах купят от Версаче, а с псалмами как?
Тут вопрос не проработан...
И это что получается, и наказания должностным лицам будут такие же как при Иване Грозном, интересуется общественность?
Ну да, взятку брали-с? Извольте на кол! Но смазанный наилучшим французским кремом, войдет, как по вам вытесанный!
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Maidan1Rem написал 07.10.2024 01:20
Михаил Долиев написал 07.10.2024 01:14
Под Харьковом погиб Ильдар Дадин. Будучи простым активистом, Ильдар бился за свободу и независимость внутри России до тюремного заключения за отстаивание принципа свободы собраний. При отсутствии внимания СМИ Ильдар делом демонстрировал, как нужно бороться с путинским режимом: отстаивать свои взгляды, не бояться репрессий. В 2015 году он был осужден по статье за участие в митингах и пикетах, которую народная молва стала называть "дадинской".
Свою решимость бороться с диктатурой Ильдар пронес сквозь издевательства и пытки лагерного начальства. Боль и испытания не сломили защитника гражданских прав. Хорошо помню время в канун подготовки к так называемым "выборам президента" 2018 года. Тогда в ПАРНАС шло обсуждение, какую кандидатуру выдвинуть и поддержать; я предложил Ильдара Дадина. История повернулась иначе... Но должен заметить, личный выбор не подвел меня в политических предпочтениях!
Начавшаяся война с Украиной побудила Ильдара Дадина к единственному верному пути освобождения России от путинской тирании - к вооруженному сопротивлению в рядах добровольческих формирований.
Ильдар Дадин хотел видеть Россию свободной, независимой, соблюдающей права граждан. К сожалению, Ильдар был убит российской оккупационной армией, но его имя, без сомнения, будет записано наравне с именами немецких антифашистов: Вилли Бранта, Мартина Вайзе, Эльфриды Марии Шольц и других. Ильдар Дадин показал нам пример того, как должен поступить каждый человек, считающий себя частью сопротивления путинскому режиму!
Михаил Долиев
https://www.kasparov.ru/material.php?id=6702F8C727D59
Маразм Роттердамский написал 07.10.2024 01:01
Но, что точно есть, это вовсе не посконость-домотканность у Гелиевича, написал 07.10.2024 00:39