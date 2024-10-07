В Феодосии ничего чрезвычайного, так, нефтебаза горит...

Руководство Феодосии опровергло информацию о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с пожаром на местной нефтебазе. Пост с соответствующим содержанием появился на странице администрации населенного пункта в социальной сети «ВКонтакте».
После возгорания на инфраструктурном объекте местные власти распространили заявление о введении в Феодосии особого режима. Однако, как следует из новой публикации, это была техническая ошибка.
«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», — подчеркнули в администрации города.
От редакции: Пожар на нефтебазе, тем не менее, был. После того, как над Крымом сбили этой ночью 12 БПЛА, в этом нет ничего удивительного.
Слава богу, вроде бы никто не пострадал. И меры администрацией предпринимались: власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической.
Но что с режимом ЧС?
Вообще режим ЧС - это пожар на нефтебазе или итог заседания какой-то комиссии?
И что страшного в том, что режим ЧС введен не по протоколу, если сама чрезвычайная ситуацуия налицо? Сейчас еще накажут кого-то за излишнюю росторопность, а надо бы поблагодарить...
Так и живем. Местные власти волнует не сама чрезвычайная ситуация, а "какбычегоневышло".
Не волнуйтесь, товарищи, и не пукайте, с таким подходом никогда и ничего не выйдет!
А.Б.
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Виктор Бутт написал 07.10.2024 10:45
Виктор Бут, сидевший в американской тюрьме за торговлю оружием, вернулся к этому бизнесу, утверждает The Wall Street Journal. По данным источников газеты, включая сотрудника европейской службы безопасности, в августе Бут присутствовал на встрече с хуситами, которые приехали в Москву, чтобы заключить сделку о покупке автоматов Калашникова на $10 млн.
Источники WSJ не знают, велись ли переговоры по сделке по указанию из Кремля или просто с его молчаливого согласия. Известно, однако, что речь идет об АК-74. Поставки, как ожидается, начнутся уже в октябре: оружие планируется привезти в порт Ходейда в Йемене под видом продовольствия. Как отмечает газета, в этот порт ранее прибыло несколько грузов зерна из России.