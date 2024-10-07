В Феодосии ничего чрезвычайного, так, нефтебаза горит...

Руководство Феодосии опровергло информацию о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с пожаром на местной нефтебазе. Пост с соответствующим содержанием появился на странице администрации населенного пункта в социальной сети «ВКонтакте».

После возгорания на инфраструктурном объекте местные власти распространили заявление о введении в Феодосии особого режима. Однако, как следует из новой публикации, это была техническая ошибка.

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», — подчеркнули в администрации города.

От редакции: Пожар на нефтебазе, тем не менее, был. После того, как над Крымом сбили этой ночью 12 БПЛА, в этом нет ничего удивительного.

Слава богу, вроде бы никто не пострадал. И меры администрацией предпринимались: власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической.

Но что с режимом ЧС?

Вообще режим ЧС - это пожар на нефтебазе или итог заседания какой-то комиссии?

И что страшного в том, что режим ЧС введен не по протоколу, если сама чрезвычайная ситуацуия налицо? Сейчас еще накажут кого-то за излишнюю росторопность, а надо бы поблагодарить...

Так и живем. Местные власти волнует не сама чрезвычайная ситуация, а "какбычегоневышло".

Не волнуйтесь, товарищи, и не пукайте, с таким подходом никогда и ничего не выйдет!

А.Б.