Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

В Феодосии ничего чрезвычайного, так, нефтебаза горит...

Опубликовано 07.10.2024 в разделе комментариев 1

пожар бюрократы феодосия чс
В Феодосии ничего чрезвычайного, так, нефтебаза горит...

Руководство Феодосии опровергло информацию о введении режима техногенной чрезвычайной ситуации (ЧС) муниципального характера в связи с пожаром на местной нефтебазе. Пост с соответствующим содержанием появился на странице администрации населенного пункта в социальной сети «ВКонтакте». 

После возгорания на инфраструктурном объекте местные власти распространили заявление о введении в Феодосии особого режима. Однако, как следует из новой публикации, это была техническая ошибка. 

«Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера в Феодосии не введен. Заседание комиссии еще не проводилось», — подчеркнули в администрации города.

От редакции: Пожар на нефтебазе, тем не менее, был. После того, как над Крымом сбили этой ночью 12 БПЛА, в этом нет ничего удивительного. 

Слава богу, вроде бы никто не пострадал. И меры администрацией предпринимались: власти приняли решение приостановить движение транспорта по улицам Федько и Геологической.

Но что с режимом ЧС?

Вообще режим ЧС - это пожар на нефтебазе или итог заседания какой-то комиссии?

И что страшного в том, что режим ЧС введен не по протоколу, если сама чрезвычайная ситуацуия налицо? Сейчас еще накажут кого-то за излишнюю росторопность, а надо бы поблагодарить...

Так и живем. Местные власти волнует не сама чрезвычайная ситуация, а "какбычегоневышло".

Не волнуйтесь, товарищи, и не пукайте, с таким подходом никогда и ничего не выйдет!

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 1
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
взялся за старое
Виктор Бутт написал 07.10.2024 10:45
https://theins.ru/news/275116
Виктор Бут, сидевший в американской тюрьме за торговлю оружием, вернулся к этому бизнесу, утверждает The Wall Street Journal. По данным источников газеты, включая сотрудника европейской службы безопасности, в августе Бут присутствовал на встрече с хуситами, которые приехали в Москву, чтобы заключить сделку о покупке автоматов Калашникова на $10 млн.
Источники WSJ не знают, велись ли переговоры по сделке по указанию из Кремля или просто с его молчаливого согласия. Известно, однако, что речь идет об АК-74. Поставки, как ожидается, начнутся уже в октябре: оружие планируется привезти в порт Ходейда в Йемене под видом продовольствия. Как отмечает газета, в этот порт ранее прибыло несколько грузов зерна из России.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы В.В.Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Дело врачей решили пересмотреть
Дело врачей решили пересмотреть
03.10.2024
Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев
Дефицита кадров нет, есть жадность хозяев
29.09.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Предложение Токаева о доверии строительства АЭС "международному консорциуму" несёт большие риски для страны! (0)
В Феодосии ничего чрезвычайного, так, нефтебаза горит... (1)
Дом Пионеров на Пресне. Десоветизация, то есть, снос согласованы. (0)
Депутатов в кафтаны... И на кол? (3)
Обычный бизнес. Мусорный и наглый (1)
СЭВ снесут (1)
Смертельная схватка с коррупцией неизбежна (9)
Цивилизованный мир хочет геноцида (12)
80% положительно оценивают работу Путина, но не у нас... (34)
Маргарита Симоньян вышла на битву с мудаками (15)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Реальность - это клевета на уважаемых господ при власти
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: В Феодосии ничего чрезвычайного, так, нефтебаза горит...
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Депутатов в кафтаны... И на кол?
Михаил Делягин Михаил Делягин: Начальству виднее, у кого длинней: Единая Россия блокирует помощь семьям
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Цивилизованный мир хочет геноцида
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss