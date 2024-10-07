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Московский листок

Предложение Токаева о доверии строительства АЭС "международному консорциуму" несёт большие риски для страны!

Опубликовано 07.10.2024 автором Айнур Курманов в разделе комментариев 0

казахстан аэс токаев
Предложение Токаева о доверии строительства АЭС "международному консорциуму" несёт большие риски для страны!

Источник: https://socialism.kz/index.php?newsid=1565

На референдуме 6 октября победили сторонники строительства АЭС. По предварительным данным строительство АЭС в Казахстане поддержали 72,3% участников референдума, 27,7% высказались против. Но реакция властей еще до конца голосования еще раз показала двойственность и «многовекторность» этого мероприятия, так как президент Токаев предложил передать строительство АЭС некому «международному консорциуму».

 

Предложение Президента Токаева доверить строительство первой атомной электростанции в Казахстане международному консорциуму вызывает немало вопросов и требует более детального анализа.

 

Прежде всего, необходимо понимать, что "международный консорциум" - это не просто группа компаний, объединенных общими интересами. Речь идет о сложной структуре, где могут быть задействованы компании с разным уровнем влияния, различными технологиями и, главное, с потенциально противоречащими интересами.

 

Вопрос доверия к такому консорциуму, особенно в контексте строительства АЭС, становится критическим. Нельзя забывать, что АЭС - это не просто объект инфраструктуры, а источник потенциальной опасности. Выбор неправильного подрядчика, ошибки в проектировании или некачественная стройка могут привести к катастрофическим последствиям, подобным Чернобыльской или Фукусимской трагедиям.

 

Таким образом, вопрос выбора международного консорциума для строительства АЭС в Казахстане требует тщательной проработки и глубокого анализа следующих ключевых аспектов. В частности, есть факторы, которые могут дестабилизировать ситуацию в будущем, ведь они являются копией колониальной системы в сфере добычи. Слепое копирование этой схемы в энергетической сфере может вызвать обратный эффект.

 

Есть политические риски. Консорциум может быть составлен из компаний, представляющих страны с различными политическими интересами. Возможны ситуации, когда политические разногласия между государствами могут негативно отразиться на строительстве и эксплуатации АЭС.

 

Существуют и экономические риски. Участники консорциума могут иметь разные финансовые возможности, что может привести к дисбалансу и неэффективности. Кроме того, необходимо проанализировать уровень коррупции в компаниях-участниках, чтобы исключить злоупотребления.

 

Технологические риски. В консорциуме могут быть компании с разными технологиями, которые могут быть несовместимы или не отвечать требованиям безопасности. Важно также учесть уровень компетенции компаний в строительстве и эксплуатации АЭС.

 

Экологические риски. Выбор консорциума должен учитывать не только экономические и технические аспекты, но и экологические. Необходимо проанализировать, насколько компании, входящие в консорциум, ответственны к окружающей среде и готовы минимизировать негативное влияние АЭС на экологию.

 

В свете всех этих рисков, предложение Токаева может показаться наивным. Строительство АЭС - это стратегический проект, который должен быть максимально прозрачным и контролируемым. Доверять столь важный проект международному консорциуму, состоящему из компаний с различными интересами, может привести к непредсказуемым последствиям. Важно помнить, что безопасность и экологическая ответственность должны быть на первом месте.

 

Вместо того, чтобы «усидеть на нескольких стульях» и искать компромиссы, правительство Казахстана должно тщательно взвесить все «за» и «против» и принять осознанное решение, которое будет отвечать интересам страны.

 

Это означает необходимость провести глубокий анализ предложений от разных компаний, выбрать наиболее компетентного и ответственного подрядчика, сформулировать четкие требования к проектированию, строительству и эксплуатации АЭС, и создать систему контроля за выполнением всех этапов проекта.



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