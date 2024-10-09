Внизу готовят к выселению Дом пионеров. Вверху обсуждают квадроберов. Российский госаппарат и защита

Как мы уже писали, 2 октября 2024 года на ГЗК (градостроительно-земельная комиссия) было принято решение снести Дом Пионеров на Пресне (напоминаем, это здание было подарено советской властью детям в 1955 году и является фактически памятником советской культуры и истории). И вот это решение начало воплощаться. Как сообщила Инициативная группа жителей Москвы, родителей детей Центра творчества детей "Пресня" - в помещении по адресу Пресненский Вал 14 (куда планируют сослать из Дома пионеров детей и педагогов) уже начались подготовительные работы. Прибывают грузовики.

О том, почему данное здание (на Пресненском валу 14) не является полноценной заменой и вообще не может быть использовано в качестве Дома детского творчества, мы уже писали.

https://dzen.ru/a/ZvgHitritGb7zwBv

https://dzen.ru/a/Zv7_p5LrgH_JQvbD

«Вот фото Дома пионеров, взяты с канала Центра творчества Пресня. Всё это планируется под снос. То, что никогда вернуть и построить уже никто из современных деятелей уже не сможет», – заявляют активисты инициативной группы.

Встаёт вопрос, а что наши высочайшие чиновники вообще не думают о защите детства? Да нет. Думают. Ещё как. Постоянно. Даже на самом высочайшем, можно сказать, международном уровне. Вот только что в СМИ сообщили, что целый МИНИСТР ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РФ Сергей Лавров имел со своим коллегой из Армении содержательнейшую беседу о субкультуре квадроберов.

https://vfokuse.mail.ru/article/lavrov-na-vstreche-v-kremle-rasskazal-kollege-iz-armenii-pro-kvadroberov-63126951/?fromnews=1&frommail=1

В настоящее время жильцы и родители детей, посещающих Дворец пионеров, проводят сбор подписей против ликвидации Дома пионеров и детского садика.

Подписаться и получить дополнительную информацию можно на их телеграм-канале:

https://web.telegram.org/k/#@detimoskva24