И снова о пролезших во власть идиотах

Пытаюсь на примерах показать разницу между государственным деятелем и дураком в роли государственного деятеля:

https://youtu.be/LqUeqwhG8JE

Мой текст:

«Я много пишу о том, что сегодня мир управляется идиотами или, если сказать более вежливо, людьми со слабым умственным развитием. Да, разумеется, я руководствуюсь принципом Мал Дзэдуна – для того, чтобы выпрямит палку её надо перегнуть. И тем не менее.

В обычной жизни вы этот идиотизм у этих политиков не увидите, поскольку государственные деятели в вопросах быта проявляют себя не глупее вас. Но ведь государственные деятели обязаны быть и, так сказать, профессионалами – понимать, какие указания они дают или за какие законы голосуют. И вот именно в вопросах управления государством выбираемые всеми народами политики тупые настолько, что они не способны самостоятельно решить никакие государственные проблемы – никаких проблем своей профессии.

Поскольку я дальше в качестве примера буду использовать проблему стабильности цен в магазинах, и приводить пример того, насколько государственные деятели понимают, о чём идёт речь и что надо делать с этими ценами, то попробую и вам объяснить, так сказать, «сложность» этого вопроса.

(видеофакт)

Если смотреть на повышение или стабильность цен со стороны власти - со стороны государственных деятелей, - то держать в государстве стабильные цены очень просто. Для этого всего лишь надо, во-первых, запретить поднимать цены без разрешения, но, во-вторых, одновременно указать, как производители могут цены поднимать, поскольку тупой и полный запрет повышения цен вызовет падение производства товаров. Понятное дело, разрешать или запрещать повышать цены обязаны ответственные люди.

И поскольку в конечном итоге повышение цен сказывается на уровне жизни народа, то и разрешение повышать цены обязаны давать представители народа, представители законодательной власти – местной или государственной, - то есть такие разрешения обязаны давать либо все депутаты законодательных органов, либо комиссии таких депутатов. Тут же так – разрешит такая комиссия поднять цену на что-то, и избирающие депутатов граждане будут недовольны и не будут за таких депутатов голосовать, а если запретит, то количество данного товара уменьшится, и опять избиратели будут недовольны.

И в этом вопросе никаких особых проблем нет – вот в СССР установили в 1961 году после деноминации рубля, скажем, цену на сливочное мало в 3 рубля 50 копеек, так она 30 лет до самого конца СССР и существовала, установили цену на хлопчатобумажные носки в 30 копеек, так они 30 лет до конца СССР и стоили.

Мало этого, пока был жив Сталин, проводилась уникальная экономическая политика – цены непрерывно снижались по требованию правительства. Это, с одной стороны, делало людей богаче даже при одной и той же зарплате или доходах, мало этого, росла стоимость сбережений граждан СССР, а всё это вызывало непрерывный спрос на рынке Советского Союза, соответственно бурный рост экономики СССР и одновременно это стимулировало производителей всех товаров снижать и снижать их себестоимость.

Вот взятый из интернета пример того, насколько снижались цены на продовольственные товары.

(видеофакт)

Но в 1953 году Сталин был убит, и экономическая политика СССР был изменена на политику стабильных цен. Нет, не все цены были постоянными, за эти 30 лет какие-то цены продолжали снижаться, а какие-то, скажем на золото или шоколад, повышались, но всегда с суммарной выгодой для покупателей и, соответственно, для экономики – увеличивался спрос на её товары.

Теперь присказка перед первым примером решения проблем настоящим, единственным государственным деятелем Европы.

В феврале 2022 года преступники в России начали совершать преступление против России и Украины, запрещённое статьёй 353 УК РФ «Планирование, подготовка, развязывание или ведение агрессивной войны» и Запад начал блокадой душить Россию и Белоруссию. Это вызвало рост цен в наших странах, и в октябре того года президент Белоруссии Александр Лукашенко принял меры против этого обнищания белорусов. Его выступление довольно длинное – на 4 минуты, но попытайтесь понять, что и зачем Лукашенко требует.

(видеофакт)

А в ноябре этого года будут выборы Президента США и очень вероятно, что Президентом изберут Камиллу Харрис, и вот ей поступил точно такой же вопрос, который по своей инициативе рассмотрел Лукашенко. Оцените её ответ.

(видеофакт)

Где-то в 70-е годы в Днепропетровск предполагался приезд комиссии Министерства Обороны СССР во главе с каким-то старым маршалом, не исключалось, что маршал захочет посетить военные кафедры институтов, в том числе и нашу, и мы заволновались. Однако преподаватель тактики, майор Мартыненко, нас успокоил: «Маршалы уже ничего не помнят, так что если он кого-то из вас о чём-то спросит, то вы на любой вопрос должны давать любой ответ, но не задумываясь и громко!».

Вот так и эта Харрис – её про цены, а она сразу про маму. А чего стесняться, ведь голосовать за неё будут такие же дебилы.

Вот вам разница между реальным государственным деятелем, реальным руководителем и дурой, лезущей во власть, чтобы обозначать государственного деятеля, а на самом деле повторять на людях то, что ей поручат её неизвестные народу кукловоды.

Не знаю, поняли ли вы то, что я хочу вам показать, когда называю этих кретинов идиотам, но я старался».