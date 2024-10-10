Расходы на здравоохранение в стране будут увеличены уверяет глава Минздрава Михаил Мурашко. Например, он озвучил вот такие цифры (https://t.me/tgrussia/30264):

- расходы на реализацию госпрограммы "Развитие здравоохранения" составят в 2025 году 1 триллион 542 миллиарда рублей, а в 2026 - 1 триллион 555 миллиардов,

- в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры» предполагается выделение 174 миллиардов рублей на 59 медицинских объектов капитального строительства в России.

Однако рапортуя о предполагаемых успеха, подвести итоги, любимой чиновниками, оптимизации Минздрав не спешит (https://t.me/zonaosoboho/28728). В государственных медучреждениях тотальный дефицит и специалистов, и оборудования, что вынуждает людей (https://t.me/oprichniksday/9001) обращаться в частные клиники или вовсе оставаться без элементарной медпомощи.

Более того, оказывается правительство РФ, готовится второй год подряд сократить финансирование (https://t.me/ejdailyru/271988) ключевых федеральных проектов в сфере здравоохранения и перераспределить выделяемые средства. Например, проект "Борьба с онкологическими заболеваниями" будет урезан до 140 млрд рублей. В бюджете текущего года на него закладывали 147,4 млрд рублей, а в 2023-м — 159,9 млрд. Выходит за два года расходы на борьбу с раком снизятся на 12%.

Практически половины финансирования лишится (https://t.me/neoreshkins/4484) федеральный проект "Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями", но ведь это просто бич современной России. В текущем году на него заложили 20,4 млрд рублей, а в следующем — лишь 11,5 млрд.

С 2026 года власти прекращают финансирование проекта "Модернизация первичного звена здравоохранения Российской Федерации", следует из пояснительной записки к закону о бюджете, размещенной в базе Думы. Неужели все отремонтировали (https://t.me/mediamedics/10092), построили и модернизировали (https://t.me/mediamedics/10093)?