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Московский листок

Собянин дал тепло

Опубликовано 10.10.2024 в разделе комментариев 1

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости
Собянин дал тепло

С вечера дали тепло. Обещали, что с 7 числа начнут давать, и к 9-му дали. Никогда такого не было, и вот опять, как говорил Черномырдин...

Хвалю Собянина. Никогда не хвалю начальство, даже когда сам был начальником, говорил себе - ты говно, Толя. Потом ушел из начальников, и стал обычным человеком. Нормальным. Сначала обычным, потом нормальным. Постепенно.

Так вот, Собянину это плюс в карму. Обещал и сделал. Стало тепло. Людям захорошело. Не сильно, не всем, но все равно...

А раньше подолгу бывало холодно. Уж белые мухи, а все колотун в домах. А сегодня тоже белые мухи летали, а уже тепло. Хорошо. Как не похвалить начальство?

Вот еще бы окончательно зарыли, что с весны расковыряли на дороге, вообще было бы здорово. Но это я губу раскатал, конечно. Хватит и теплой батареи. Лето было теплое, долгое, можно и потерпеть три месяца отбойного молотка под окнами.

Еще вот Матвиенко говорит, рыбы в магазинах мало, зато дорогая, не укупишь.

И ей тоже спасибо, хоть рыба и не подешевела...

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Да, согласен. Да, молодец. Не стал дожидаться
трех дней подряд со средней ежедневной температурой ниже +8Ц написал 10.10.2024 01:09
.
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