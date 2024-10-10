Собянин дал тепло

С вечера дали тепло. Обещали, что с 7 числа начнут давать, и к 9-му дали. Никогда такого не было, и вот опять, как говорил Черномырдин...
Хвалю Собянина. Никогда не хвалю начальство, даже когда сам был начальником, говорил себе - ты говно, Толя. Потом ушел из начальников, и стал обычным человеком. Нормальным. Сначала обычным, потом нормальным. Постепенно.
Так вот, Собянину это плюс в карму. Обещал и сделал. Стало тепло. Людям захорошело. Не сильно, не всем, но все равно...
А раньше подолгу бывало холодно. Уж белые мухи, а все колотун в домах. А сегодня тоже белые мухи летали, а уже тепло. Хорошо. Как не похвалить начальство?
Вот еще бы окончательно зарыли, что с весны расковыряли на дороге, вообще было бы здорово. Но это я губу раскатал, конечно. Хватит и теплой батареи. Лето было теплое, долгое, можно и потерпеть три месяца отбойного молотка под окнами.
Еще вот Матвиенко говорит, рыбы в магазинах мало, зато дорогая, не укупишь.
И ей тоже спасибо, хоть рыба и не подешевела...
А.Б.
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трех дней подряд со средней ежедневной температурой ниже +8Ц написал 10.10.2024 01:09