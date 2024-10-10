Заместо роддомов - частные кладбища и крематории

В России сложилась острая нехватка кладбищ и крематориев — на душу населения наша страна вообще занимает одно из последних мест в мире.
Внимание на проблему обратила депутат от "Единой России" Светлана Разворотнева.
Как сообщила депутатка, решить ее должен законопроект, который даст возможность бизнесу строить ритуальные сооружения. Она в этом проблему видит...
Сегодня по закону заниматься погребением могут только муниципальные организации, невозможно создание каких-то частных кладбищ, крематориев.
Ну, во-первых, у нас раньше роддомов не хватало, а теперь вот кладбищ. Симптоматично. Роддома закрывают за ненадобностью. Ну так открывайте крематории заместо роддомов, Минздрав только обрадуется...
А когда кладбища станут "за ненадобностью"? Ну бизнес есть бизнес, прибыль кончилась, бизнес закрылся. А покойников выкапывайте и везите, куда хотите? Или так бросайте, на удобрение почвы...
А.Б.
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