Кадыров объявил о кровной мести сенатору и двум депутатам

Рамзан Кадыров сообщил о попытках заказать его убийство и объявил кровную месть из-за стрельбы в офисе Wildberries. По его словам, убить его хотели депутаты Госдумы Бекхан Барахоев, Ризван Курбанов и сенатор Сулейман Керимов. «У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить».

Глава Чечни официально объявил им кровную месть: «Я официально объявляю кровную месть Бекхану Барахоеву, Сулейману Керимову и Ризвану Курбанову» (цитата по ТАСС).

Это новый этап в государственном строительстве РФ.

Цитирую по Википедии: "Кро́вная месть, также венде́тта (от итал. vendetta ← лат. vindicta «мщение») — древнейший принцип, характерный для родоплеменного строя, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-нибудь из членов его семьи (рода, племени, клана, группировки) обязательно подлежит смерти в порядке возмездия".

Впрочем, Роскомнадзор сообщает, что Википедия нарушает закон РФ. А кровная месть, видимо, не очень...

А.Б.