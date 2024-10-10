В Нью-Йорке пройдет встреча "старых" ядерных держав

Встреча представителей пяти ядерных стран в формате ядерной "пятерки" пройдет в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что встреча должна пройти в Нью-Йорке в ближайшие пару недель.

Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Однако ж есть нюанс - за прошедшие десятилетия "ядерный клуб" сильно расширился, в него вошли Пакистан, Индия, КНДР практически официально, и еще Япония и Израиль считаются ядерными державами условно.

То есть стратегия нераспространения ядерного оружия потерпела очевидный крах, и сегодня имеет смысл задуматься, какие из еще нескольких десятков развитых стран намерены обзавестись ядерными силами? И возможно ли вообще этому воспрепятствовать?

А если нет, то о чем будут договариваться эти пять стран, вдобавок сегодня стояшие на грани ядерного конфликта в конфигурации 2 на 3?

А.Б.