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Московский листок

В Нью-Йорке пройдет встреча "старых" ядерных держав

Опубликовано 10.10.2024 в разделе комментариев 1

война атомная бомба
В Нью-Йорке пройдет встреча "старых" ядерных держав

Встреча представителей пяти ядерных стран в формате ядерной "пятерки" пройдет в Нью-Йорке, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

Рябков отметил, что встреча должна пройти в Нью-Йорке в ближайшие пару недель.

Ядерной "пятеркой" называют неформальное объединение государств, обладающих ядерным оружием. В него входят Россия, Китай, Великобритания, США и Франция.

Однако ж есть нюанс - за прошедшие десятилетия "ядерный клуб" сильно расширился, в него вошли Пакистан, Индия, КНДР практически официально, и еще Япония и Израиль считаются ядерными державами условно.

То есть стратегия нераспространения ядерного оружия потерпела очевидный крах, и сегодня имеет смысл задуматься, какие из еще нескольких десятков развитых стран намерены обзавестись ядерными силами? И возможно ли вообще этому воспрепятствовать?

А если нет, то о чем будут договариваться эти пять стран, вдобавок сегодня стояшие на грани ядерного конфликта в конфигурации 2 на 3?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Re:головне
Tell написал 10.10.2024 14:59
Давно известно, что кацапия - организатор ядерного терроризма. И нарушитель договора о нераспространении ядерного оружия. Оно противозаконно было ввезено в Северную Корею, Беларусь. И вот теперь в Иран. По бартеру за шахеды и ракеты.
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