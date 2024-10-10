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Московский листок

В Москве вынесли 140 тыс. штрафов за неоплату проезда на проспекте Багратиона

Опубликовано 10.10.2024 в разделе комментариев 1

суд закон
В Москве вынесли 140 тыс. штрафов за неоплату проезда на проспекте Багратиона

Москва первой из российских регионов воспользовалась новым законом, позволяющим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции за неоплату проезда по платным автодорогам.

Как рассказали в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), с момента введения изменений 1 сентября по 6 октября вынесено в общей сложности около 140 тыс. постановлений по ст. 10.13 КоАП Москвы за неоплату проезда по проспекту Багратиона. При этом почти треть вынесенных постановлений были оперативно прекращены в связи с погашением долга за проезд в течение 20 дней.

Мне тоже вынесли, но я платить не буду! С какой стати? Ни объявлений, ни терминалов оплаты, навигатор тебя ведет - и потом приходит уведомление: ты должен!

Хрен им, пусть подают в суд, буду судиться - типичная навязанная услуга.

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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раб Божий Сорин И.Л.-
Багратион проспект,ьреспект написал 10.10.2024 15:03

А вообще с 72-летием Владимира Путина "поздравили восемь зарубежных лидеров:
президент Никарагуа Даниэль Ортега, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, президент Беларуси Александр Лукашенко, премьер-министр Армении Никол Пашинян, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и король Бахрейна шейх Хамад бен Иса Аль Халифа". Несколько чужеродно смотрится, пожалуй, только Никол Пашинян - однако он сейчас в настолько тяжелом геополитическом положении (зажат между Азербайджаном, Турцией и абсолютно импотентной Грузией), что ему сейчас ссориться вообще ни с кем нельзя.
Довольно показательно, что среди поздравителей нет Си Цзиньпина, то есть - нет "союзника" Китая! Вообще, Си поздравлял последний раз в 2021, с тех пор, видимо, брезгует. Или же решил, что ему уже "не по чину".
Также занятно, что пресловутый "разворот на Юг", судя по поздравлялкам, тоже как-то не удался - от Африки отметился только какой-то племенной вождь Туадера - из ЦАР. ЦАР - это отнюдь не ЮАР, Южно-Африканская - это не Центральная! ЮАР поздравлял последний раз в 2022, с тех пор - все.
Вообще еще интересная деталь: в списке нет... Азербайджана! А еще в прошлом году был. Что это с Алиевым? Эрдоган от Турции аж лично позвонил, Алиев же гордо проигнорировал. Теряет хватку Путин, теряет... Отметим, что Эмомали Рахмонов, написавший протест за плохое обращение с таджикскими мигрантами и отменивший футбол с РФ, выдержал линию до конца - с ДР Путина поздравлять тоже не стал.
А вообще русский "Акела", судя по поздравлениям, промахнулся крепко. И с Родины настоящего Акелы - Индии (как и из Англии) никакого Happy birthday тоже не прозвучало. А если верить большому знатоку тов. Володину, что "Россия - это Путин", отношение к России в мире проявилось более чем наглядно.
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