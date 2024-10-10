В Москве вынесли 140 тыс. штрафов за неоплату проезда на проспекте Багратиона

Москва первой из российских регионов воспользовалась новым законом, позволяющим регионам устанавливать и администрировать собственные санкции за неоплату проезда по платным автодорогам.

Как рассказали в Московской административной дорожной инспекции (МАДИ), с момента введения изменений 1 сентября по 6 октября вынесено в общей сложности около 140 тыс. постановлений по ст. 10.13 КоАП Москвы за неоплату проезда по проспекту Багратиона. При этом почти треть вынесенных постановлений были оперативно прекращены в связи с погашением долга за проезд в течение 20 дней.

Мне тоже вынесли, но я платить не буду! С какой стати? Ни объявлений, ни терминалов оплаты, навигатор тебя ведет - и потом приходит уведомление: ты должен!

Хрен им, пусть подают в суд, буду судиться - типичная навязанная услуга.

А.Б.