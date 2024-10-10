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Московский листок

Продажи российских аналогов "Оземпика" обошли показатели оригинала

Опубликовано 10.10.2024 в разделе комментариев 0

медицина бюрократия лекарства
Продажи российских аналогов "Оземпика" обошли показатели оригинала

Продажи аналогов препарата «Оземпик», который используют в том числе как средство для похудения, в 2024 году в несколько раз превысили показатели прошлого года, сообщают СМИ с некоторым оттенком гордости.

С января по август в России было продано 829,9 тыс. упаковок на 4,9 млрд руб., пишет РБК со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Выходит, что российский дженерик оказался "во много раз лучше оригинала".

На самом деле в марте 2023 года производитель «Оземпика» датская Novo Nordisk прекратила поставки в Россию, после чего в стране начали регистрировать его аналоги - и продавать их в огромном количестве, поскольеку средство от диабета оказалось еще и очень эффективно для похудания.

За восемь месяцев 2024 года было продано 561,4 тыс. упаковок аналога «Семавик» и 226,7 тыс. пачек аналога «Квинсент». Продажи же оригинального «Оземпика» составили всего 25,4 тыс. упаковок.

Видимо, людям даже не приходит в голову, что российские граждане просто очень бедны, и для них разница в цене оригинала и копии весьма существенна.

 А.Б.



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