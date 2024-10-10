Кровная месть в госстроительстве РФ

Рамзан Кадыров сообщил о попытках заказать его убийство и объявил кровную месть из-за стрельбы в офисе Wildberries. По его словам, убить его хотели депутаты Госдумы Бекхан Барахоев, Ризван Курбанов и сенатор Сулейман Керимов. «У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить».
Глава Чечни официально объявил им кровную месть: «Я официально объявляю кровную месть Бекхану Барахоеву, Сулейману Керимову и Ризвану Курбанову» (цитата по ТАСС).
Это новый этап в государственном строительстве РФ.
Цитирую по Википедии: "Кро́вная месть, также венде́тта (от итал. vendetta ← лат. vindicta «мщение») — древнейший принцип, характерный для родоплеменного строя, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-нибудь из членов его семьи (рода, племени, клана, группировки) обязательно подлежит смерти в порядке возмездия".
Впрочем, Роскомнадзор сообщает, что Википедия нарушает закон РФ. А кровная месть, видимо, не очень...
https://forum-msk.org/material/news/1...
Кратко:
Путин отправил посла в США Антонова в отставку
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Shum написал 10.10.2024 15:03
Я пытаюсь анализировать нашу жизнь и написал 10.10.2024 15:01
Ведь действительно каждое поколение так или иначе бежало от государства, просто у всех была своя мотивация для этого. Кто-то бежал от совковой, багряно-красной цензуры. Потом бежали от бедности и бандитского террора. А сейчас главный мотиватор нашего поколения — Владимир Путин и его окопный патриотизм.
За столетия своей истории российская государственность ладить с гражданами так и не научилась. Как привыкла плавить людей в котле старческого геополитического безумства, так и продолжает. В этой связи радует одна мысль: у нас успела сформироваться не только историческая колея, но и коллективная чуйка на то, как лучше спасаться от государства. Глубинное народное знание о своей власти. Надеюсь, оно и убережет как можно большее количество людей от участия в этой лживой и бессмысленной войне.