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Московский листок

Кровная месть в госстроительстве РФ

Опубликовано 10.10.2024 в разделе комментариев 2

#анатолийбаранов #госдума #социалза #форуммск #политика #последниеновости

Рамзан Кадыров сообщил о попытках заказать его убийство и объявил кровную месть из-за стрельбы в офисе Wildberries. По его словам, убить его хотели депутаты Госдумы Бекхан Барахоев, Ризван Курбанов и сенатор Сулейман Керимов. «У них свои бизнесы, и они не просто забрали у этой женщины бизнес, а даже меня заказали, чтобы убить».

Глава Чечни официально объявил им кровную месть: «Я официально объявляю кровную месть Бекхану Барахоеву, Сулейману Керимову и Ризвану Курбанову» (цитата по ТАСС).

Это новый этап в государственном строительстве РФ.

Цитирую по Википедии: "Кро́вная месть, также венде́тта (от итал. vendetta ← лат. vindicta «мщение») — древнейший принцип, характерный для родоплеменного строя, согласно которому лицо, совершившее убийство, либо кто-нибудь из членов его семьи (рода, племени, клана, группировки) обязательно подлежит смерти в порядке возмездия".

Впрочем, Роскомнадзор сообщает, что Википедия нарушает закон РФ. А кровная месть, видимо, не очень...

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Кратко:

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Всего комментариев к статье: 2
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Re:головне
Shum написал 10.10.2024 15:03
А что такого? Деградировать можно бесконечно. Вот, например, в Ветхом завете написано "око за око и зуб за зуб". А ведь еще не использован кодекс Хаммурапи.
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раб Божий Сорин И.Л.- но,
Я пытаюсь анализировать нашу жизнь и написал 10.10.2024 15:01
студеные будни, заглядывая в их самую сердцевину. Правда, сам не знаю, для чего. Наверное, осознание приносит хоть какое-то облегчение. Мысль, что мы не одни такие, приносит некое успокоение.
Ведь действительно каждое поколение так или иначе бежало от государства, просто у всех была своя мотивация для этого. Кто-то бежал от совковой, багряно-красной цензуры. Потом бежали от бедности и бандитского террора. А сейчас главный мотиватор нашего поколения &#8212; Владимир Путин и его окопный патриотизм.
За столетия своей истории российская государственность ладить с гражданами так и не научилась. Как привыкла плавить людей в котле старческого геополитического безумства, так и продолжает. В этой связи радует одна мысль: у нас успела сформироваться не только историческая колея, но и коллективная чуйка на то, как лучше спасаться от государства. Глубинное народное знание о своей власти. Надеюсь, оно и убережет как можно большее количество людей от участия в этой лживой и бессмысленной войне.
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