Стало известно, откуда генералы берут свои прогнозы

На «Радио «Комсомольская правда» Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России уверен, что СВО мы завершим в этом году.
"Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", - заявил генерал.
"Америка, при любом раскладе будет поддерживать своего стратегического союзника в войсках Антихриста", - сообщил главный армейский пропагандист.
Наверно, не очень гуманно было бы расспрашивать военачальника о том, в каком именно месте Священного писания указаны сроки окончания войны на Украине. Мало ли, в каком – может, это вообще секретная информация?
А вдруг и Главное разведывательное управление берет информацию из того же источника? А мы его так вот раз – и раскроем… А с другой стороны, может, сразу брать в руководство Минобороны выпускников Духовной Академии? Так сказать, ближе к первоисточникам? А то все экономисты, спасатели…
А.Б.
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А не пора ли мыкити журавэлю тоже умереть от сердечной недостаточности? написал 11.10.2024 21:41
Лаба написал 11.10.2024 20:48
Лаба написал 11.10.2024 20:45
А не сделать ли из них пропагандистов. Будет четче видна картина происходяшего.
Сегодня у норкина по НТВ умора была страшная. Откуда эти политологи что берут из каких таких познаний. Правда был там тетекин тот откровенно смеялся. Один из них выдал. При царице еще жить было можно, а вот при коммунизме жить было в СССР просто смертельно нельзя. Так а как же ты выжил спросил тетекин. В студии сами пропагандисты ржали над тупостью нынешних политологов которые высасывают из пальца кто что может лишь бы деньги за это платили.
какже похорощела москва при собянине написал 11.10.2024 20:41
Wei написал 11.10.2024 19:26