Стало известно, откуда генералы берут свои прогнозы

На «Радио «Комсомольская правда» Апти Алаудинов, командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного военно-политического управления Минобороны России уверен, что СВО мы завершим в этом году.

"Большую часть своих прогнозов я беру из Священного Писания", - заявил генерал.

"Америка, при любом раскладе будет поддерживать своего стратегического союзника в войсках Антихриста", - сообщил главный армейский пропагандист.

Наверно, не очень гуманно было бы расспрашивать военачальника о том, в каком именно месте Священного писания указаны сроки окончания войны на Украине. Мало ли, в каком – может, это вообще секретная информация?

А вдруг и Главное разведывательное управление берет информацию из того же источника? А мы его так вот раз – и раскроем… А с другой стороны, может, сразу брать в руководство Минобороны выпускников Духовной Академии? Так сказать, ближе к первоисточникам? А то все экономисты, спасатели…

А.Б.