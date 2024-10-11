Немного о науке

Меня удивили несколько, на мой взгляд, примечательных сообщений из области, так сказать, российской науки, но для их понимания сначала пара слов о науке вообще.

С тех пор, как с благими целями короли, епископы, а за ними и парламенты начали выделять деньги учёным, как бы ожидая от учёных какой-то пользы, то в учёные за этими деньгами со страшной энергией полезла тупость. И эта тупость стала прекрасно в этой, прости господи, науке устраиваться, имитируя полезную деятельность и выдумывая различные теории. И в связи с этим наплывом тупой серости в официальную науку следует сказать, что, к примеру, массу выдающихся и полезных открытий сделали не официальные учёные – не те, кто получал деньги из бюджета, а дилетанты, любители, причём, очень часто за свои деньги. Скажем, адвокат из Франции Лавуазье сделал столько открытий в области химии, сколько не сделали академики и доктора всего отделения химии Академии наук СССР и России за всю свою историю.

Ещё раз. Идти в науку за открытием полезных явлений природы и жизни, и идти в науку, чтобы сытно кормиться, – это разные вещи.

Проблема организации науки в том, что среди тех, кто выделяет деньги на науку, исчезающе мало тех, кто понимает, что именно за эти деньги надо получить от учёных. Сталин, к примеру, прекрасно видел тупость генетики Моргана и Вейсмана и перспективность генетики Лысенко, но таких хозяев, как Сталин и тогда было исчезающе мало, а сейчас таких вообще нет. В результате толпы бесплодных шарлатанов, называющих себя учёными, вешают на уши распорядителям государственных бюджетов уже не просто лапшу, а целые адронные коллайдеры. И государство за свои деньги вместо полезных обществу результатов получают бесполезную болтовню в виде неких «научных работ».

Да, и в СССР в науку лезла вся тупость высшего образования, нет, конечно, не только она, но тупость лезла в первую очередь. Лезла тупость в науку потому, что, заучив и ответив на экзамене то, за что преподаватели ВУЗов получали зарплату, но не зная, как эти знания применять, выпускники ВУЗов были не способны работать в реальном деле, в котором надо отвечать за ошибки. И они боялись работы на заводах и на полях. Посему умные и так-сяк совестливые шли на заводы, а тупые шли в науку, благо разных как бы научно-исследовательских институтов в СССР развелось немеряно, а ответственность за результаты их роботы была минимальной.

Тупость и бесполезность этих учёных подтвердил уже сам развал СССР, в котором учёные энергично участвовали, сами лишая себя доходов из богатого бюджета СССР и не понимая этого, после чего и сами советские учёные исчезли, и исчезли не в научной эмиграции за границу, а в толпе деятелей торговли российским сырьём и импортными товарами.

Поэтому не удивительно, что по сообщению Global Innovation Index за 2024 год, Российская Федерация заняла 59-е место в рейтинге стран мира по уровню развития научных исследований и разработок, уступив Македонии, Грузии и Маврикию. Да, есть и такая держава. От традиций советской науки отказаться не просто, тем более, что деньги на науку в России выделяют ещё более тупые дебилы, нежели в СССР.

Ещё момент. СССР был плановым государством с конечной целью изменить общество и построить Коммунизм, посему не удивительно, что многочисленные отраслевые учёные цитировали планы государства и партии в своих работах, чтобы показать, что они тоже в исполнении этих планов участвуют. Кроме того, в области общественных наук Ленин, а, некоторое время, и Сталин, были авторитетами, посему на их работы ссылались.

Но как можно ссылаться на кукловодов артистов в роли Путина, которые не только не имеют никаких планов для России, но и не помнят, что они требовали день назад? Тем не менее, как следует из данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) на выступления артистов в роли Путина российские учёные в научных журналах, книгах, учебниках и монографиях ссылались 16278 раз, а поскольку сегодня во всём мире цитируемость является главным показателем учёности, то ансамбль артистов в роли Путина оказался самым цитируемым учёным России. Просто удивительно, что с таким флагманом Россия всё ещё цепляется за 59 место в мире.

Есть известная притча. Халиф Бухары поручил Ходже Насреддину научить осла разговаривать, и Ходжа взялся за это, оговорив срок обучения в 10 лет. И когда его спросили, как он мог решиться на это, Насреддин ответил: «Все в руках провидения. За десять лет умру либо я, либо халиф, либо осел».

А что касается российских учёных, то им деньги из бюджета выделяет даже не халиф, а сам осёл на месте халифа. В доказательство приведу из интернета сообщение видного деятеля российской науки 18-летней давности, которое было опубликовано газетой Коммерсантъ 25.01.2006:

«K 2015 году Россия создаст станцию на Луне

Россия планирует создать постоянную базу на Луне и отработать транспортную схему для доставки на Землю гелия-3. Об этом 25 января сообщил глава Ракетно-космической корпорации «Энергия» Николай Севастьянов на открывшихся 30-х Королевских чтениях.

«Постоянную станцию на Луне мы планируем создать уже к 2015 году, а с 2020 года может начаться промышленная добыча на спутнике Земли редкого изотопа - гелия-3», - сказал он. Важную роль в создании лунной базы, по мнению господина Севастьянова, будет играть МКС, которая к 2009 г. должна «разрастись» до 12 отсеков и превратиться в международный космопорт. Экипаж станции к тому времени будет состоять из 6 человек, которым и предстоит монтировать на орбите конструкции будущей базы. Доставлять космонавтов и грузы на орбиту будет новый многоразовый корабль «Клипер», чей ввод в эксплуатацию намечен на 2015 год».

Во как! А чего стесняться вешать лапшу на уши, если Россией правят даже не ослы, а откровенные бараны, и вешать лапшу можно даже не на уши, а прямо на рога этих, прости господи, депутатов?».