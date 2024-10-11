Откуда Минобороны берет секретные сведения?

На «Радио «Комсомольская правда» Апти Алаудинов, командиром спецназа «Ахмат» и заместитель начальника Первого главного управления военно-политического управления Минобороны России уверен, что СВО мы завершим в этом году.

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