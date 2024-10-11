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Московский листок

Про бани

Опубликовано 11.10.2024 автором в разделе комментариев 1

баня гигиена
Про бани

Попросили комментарий для издания в Казани - про бани, как ни странно... А я в этом, что тоже странно, кое что понимаю. Написал. С удовольствием опубликовали, но не все, и  имеенно как комментарий в довольно большой статье про казанские бани. Естественно, не цельный материал, а кусочки. Ну, и ладно, спасибо. А на ФОРУМе.мск дам все целиком.

Бани в дореволюционных российских городах играли чрезвычайно важную гигиеническую роль - даже в Москве центральный водопровод стал повсеместным лишь в 30-е годы ХХ столетия, а до того мылись в банях.

Там же "прожаривали" нижнее белье и вообще всю одежду, в складках которой селились платяные вши - верный разносчик тифа. Вшей и сейчас полно, а уж в старые времена...

Ну и разные пороки тоже селились в общественных банях, от банальной проституции до запрещенного ныне ЛГБТ. Во всяком случае, известный гомосексуалист того времени, дядя Николая Второго великий князь Сергей Александрович Романов грешил именно с банщиками.

В раннее советское время общегигиенические функции общественных бань сохранялись, но появилась государственная система - банно-прачечные комбинаты, так что вшей не нужно было прожаривать, достаточно было отдать одежду и белье в стирку. Ну и государственные бани вместо допотопных дровяных печек получили мощные печи на солярке, такого жара в дореволюционных банях достичь было просто невозможно.

Ну и с развитием водопровода и центрального отопления гигиеничекские функции бань отошли на второй план. Но бани приобрели клубную и оздоровительную функции. Ну и ЛГБТ в банях исчезло напрочь давным-давно, и даже не только из-за статьи в УК, а потому что за эти вещи в банях просто били, и весьма сильно.

В постсоветское время много старых и даже исторических бань исчезло, но кое-где открылись новые, уже чисто клубного типа. Туда вернулись и обычные в этих стенах пороки, но в целом баня - место во всех отношениях чистое.

Ну и старые советские бани необходимо сохранять - во-первых, у нас появилось много людей, кому, кроме бани, помыться просто негде. Бездомные, всякого рода убогие. Их необходимо регулярно мыть, иначе опять вернутся тиф и прочие эпидемии, которые разносят немытые люди и их "домашние питомцы" - вши...

 



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Всего комментариев к статье: 1
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Анатолий Юрьевич, зачем пересказывать историографию от вшей? написал 12.10.2024 00:11
Я вот другое слышал. Что Сергей Александрович, как московский генерал-губернатор и да, большой любитель чистоты, пытался вывести из Москвы очень вьедливых вшей. Отчего и пострадал.
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