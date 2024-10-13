Не нравится свалка под окном? Ты под влиянием иностранных государств!

Это не видеомонтаж, а произвол и беззаконие

Пришла осень. Рядом с мусорным полигоном (воткнутым впритык к станице Полтавской) снова убрали урожай.

На этот раз, в соответствии с севооборотом, уже не рис, а сою. Отметим, что данный полигон уже закрыт (после многократных и систематических обращений и протестов общественности) – но никакой рекультивации произведено не было.

«Весь ужас того, что происходит прямо сейчас в станице Полтавской Краснодарского края заключается даже

не в том, что там собирают тонны сои, выращенной на мусорном фильтрате самой известной в стране мусорной свалки… Истинная трагедия в том, что это всё видят чиновники, правоохранительные органы, Роспотребнадзор… И бездействуют от слова совсем… Раз сою собирают, то она неминуемо попадет в колбасу, молочную продукцию, в школы, детские сады, на прилавки магазинов. Приятного аппетита, страна!

И не нужно говорить, что это ВИДЕОМОНТАЖ. Это ПРОИЗВОЛ И БЕЗЗАКОНИЕ» - комментируют происходящее защитники Полтавской.

Отметим, что «Экотехпром» не согласен с тем, что огромная мусорная гора не должна существовать впритык

к населённому пункту и сельскохозяйственным землям. Помойные владыки пытаются (через суд) добиться возобновления деятельности полигона. Ближайшее заседание назначено на 23 октября (Краснодарский краевой суд).

Как оживить прокуратуру?

В начале октября общественность получила заключение анапской прокуратуры по поводу текущего со свалки фильтрата, цитирую:

«В связи с выявлением факта влаги (фильтрата) выделяемого отходами на земельном участке

с кадастровым номером 23:37:0110001:1306, который попадает на почву вблизи отвалов мусора, а также в связи с тем, что твердые коммунальные отходы в отвалах не защищены от воздействия атмосферных осадков и ветров, усматриваются признаками состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.246 УК РФ, в связи с чем копии материалов проверки направлены в СО по г. Анапа СУ СК России по г. Анапе для организации и проведения процессуальной проверки в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ».

Защитники Полтавской, несомненно, рады этой правильной и своевременной реакции, но вынуждены прокомментировать её следующим образом:

«Не перестаю удивляться, как много в жизни зависит от человеческого фактора. И как одни и те же обстоятельства могут лечь в основу совершенно разных ситуаций. Вот, к примеру – фильтрат. Мерзкая, ядовитая жидкость, вытекающая из-под тела мусорной свалки на соседние земельные участки. На ту самую землю, которая по Конституции (ст.9!) является основой жизни и деятельности народов, населяющих Российскую Федерацию. Фильтрат течет, люди волнуются. Пишут прокурору, цитируют законы, ждут чуда реакции – однозначной и чёткой. Да только в жизни, в отличии от уроков химии, при одинаковых условиях задачи реакция может быть очень разной… В ноябре 2023, когда сильные ливни затопили Полтавскую свалку, в Красноармейском районе это вопрос решили «изящно». Аж в январе 24 написали нам, что в момент проверки (декабрь? январь? чишо?) «фильтрат к канаве отсутствовал». И ведь даже не соврали, молодцы такие! За два месяца в сезон дождей и не такое смоется, уйдет прямотоком в рисовые чеки и станет «удобрением» для диетического риса».

Чем вызвана большая оперативность анапских прокуроров по сравнению с полтавскими, автор материала не знает, но припоминает, что пару недель назад жители Анапы перегораживали дорогу мусоровозам. Возможно, между двумя этими событиями есть какая-то связь.

Это орудие в руках правящего класса

Впрочем, наличие такой связи (если она есть) прокуратуру просто до чрезвычайности печалит и расстраивает.

Так, 29 сентября, в новостном портале «Город» вышел доклад региональной прокуратуры. По сообщению издания — прокуратура признала фактический «провал» и приближающийся коллапс мусорной реформы в Краснодарском крае. Острую нехватку мусорных свалок и мусоросжигательных заводов, построенных на надлежащих местах и с соблюдением санитарных норм, и одновременно строительство свалок в непосредственной близости от домов (без учета распространения вредных продуктов горения по воздуху и попадания отравляющих веществ в питьевую воду), что просто не может не вызывать растущий протест кубанцев.

И что посоветовала прокуратура? Может быть, побольше вкладываться в меры безопасности, в логистику, оттянуть свалки подальше от жилья? Нет.

Прокуратура посоветовала центру по противодействию экстремизму, полиции заняться активистами, выступающими против незаконных свалок; активисты, по мнению прокуратуры, могут находиться под влиянием иностранных государств. Источник https://dzen.ru/a/Zvln6sTYZy-V56UH

Правильно. Видимо, по мнению прокуратуры, когда вокруг тебя воняет либо просто гниющим мусором, либо горелым гниющим мусором, без тлетворной помощи иностранного государства, ну никак не догадаться, что тебе это не нравится.

Остаётся только процитировать депутата Гордумы Краснодара Александра Сафронова (фракция КПРФ) :

«Давно известно, что государство — это орудие в руках правящего класса. Именно это мы и видим. Намного проще объявить активистов пособниками иностранных разведок, чем заставить крупный бизнес вкладывать средства в мусорный бизнес с учётом интересов людей. Для того, чтобы жители были хоть как-то защищены от беспредела чиновников и буржуев нужна работающая система демократического формирования власти, а с этим у нас наблюдаются серьезные проблемы».

Такие дела.