Не бойтесь спорить!

Ещё о своём собственном примере:

https://www.youtube.com/watch?v=ZQJs54_T4Ww

Мой текст:

«В 1996 году я основал газету «Дуэль» - газету для тех, кто любит думать. Вообще-то я полагал, что газету будут делать так сказать, профессионалы, а я буду только пописывать в эту газету статьи, но жизнь повернулась так, что мне самому пришлось стать её главным редактором, и после закрытия судом газеты «Дуэль», пробыть главным реактором потом уже газеты с изменённым названием, но с теми же принципами. И так до вынесения мне приговора в 2009 году, по которому, вместе с двумя годами по части 2 статьи 280 УК РФ, мне было запрещено занимать распорядительные должности в СМИ. А тогда, в 1997 году, через год после начала выхода газеты «Дуэль», мы провели встречу с читателями, после которой я дал оставшееся в архивах интервью и рассказал о том, как, по моему мнению, должен выглядеть орган настоящей информации. И сейчас в память о том времени и тех планах, дам эту это интервью для тех, кому мои мысли будут интересны.

(видеофакт)

В конце 90-х я окончательно сформулировал своё открытие двух способов управления людьми – бюрократического и делократическоего, понял условия и причины применения этих способов, и в начале 90-х даже опробовал их на заводе, на котором работал и написал две книги на эту тему. Открытие делокаратии было и есть выдающимся мировым открытием, и мне одного этого открытия вполне хватало. Мало того, я и приехал в Москву делократизировать управление Россией, для чего необходимо было собрать умных людей в организацию. Поэтому мне не хотелось иметь лишние хлопоты с задуманной мною газетой борьбы общественных идей. Я в ней видел помощницу для делократизации управления страной, а не место своей новой работы.

Однако тех, кто хотел бы дискутировать в газете, оказалось, к моему удивлению, очень мало – я был молод и наивен, считая, что люди хотят найти истину – нет, они болтовнёй слов всего лишь хотят убедить других и прежде всего себя в том, что они умные. А результаты дискуссии могут их сильно разочаровать, в связи с чем они обсуждения вопросов боятся – боятся дискуссий.

Но газете дискуссии были необходимы, чтобы быть газетой борьбы общественных идей, и из-за этой необходимости, мне пришлось начать дискутировать самому почти в каждом номере, а это потребовало вникать в различные отрасли знаний, который меня раньше не интересовали, вернее, в которых я не видел проблем.

К примеру, сам работая в науке, правда, в практической её части, я и до этого видел, что с наукой в СССР не всё в порядке – в ней множество тупых и ленивых, именующих себя «учёными». Но потребность дискуссий в газете на разные темы, привела к поиску и нахождению фактов, показывающих, что мир учёных – это во множестве мир не просто ленивых дураков, но и мир подлецов, готовых за деньги на любые преступления. Чего к примеру, стоят физики, со своей Теорией относительности, или пресловутые генетики типа морганистов и вейсманистов.

Дискуссии с оппонентами привели к удивившему и где-то даже ужаснувшему меня выводу, что человек – его сознание и эмоции – бессмертен, и со смертью тела не умирает. Это привело к более чем 25-летнему продолжению исследований в этой области и к осознанию, что это является главным моим открвтием.

Я понял причины оглупления людей – она в латинской системе образования, при которой человек заставляют заучить слова, описывающие знания, но не учат пользоваться этими знаниями самостоятельно.

И ещё открыл читателям истинный взгляд на много иных вопросов.

Поэтому что я хочу посоветовать слушателям и читателям – не бойтесь дискуссий по сути вопросов – да, в ходе дискуссий вы можете сами убедиться и убедить других в своей глупости и приобрести вид дурака. Ну и что? Зато вы получите истину в важном вопросе, а настоящим дураком вы будете, если будете заблуждаться.

Вот и задумайтесь – что вам важнее? Быть или казаться?