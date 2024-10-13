Сталин и Дзержинский поддержат "Единую Россию"?

Депутат Госдумы от "Единой России" Султан Хамзаев предложил восстановить памятник Дзержинскому.
"Место этому памятнику на Лубянке. Это наша история, какая бы она сложная ни была", — сказал депутат
А памятник Сталину появится в Вологде, это решение вызвано "запросом общественности", сообщил губернатор области Георгий Филимонов.
Памятник будет установлен на территории дома-музея, в котором Сталин проживал в ссылке.
"При всём понимании неоднозначной интерпретации роли личности, мы должны признавать великие достижения, знать историю своей страны", - сказал губернатор.
Под каждым бы словом каждого подписался! Надо признавать великие достижения!
Но главным достижением и Сталина, и Дзержинского был "построенный в боях социализм"!
С социализмом как будем? Восстанговим или пусть пока так, под знаменем Ленина, Сталина и Дзержинского - в лидеры списка "Форбс"?!
А.Б.
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