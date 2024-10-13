В бундесвере осталась всего одна танковая дивизия?

«Минобороны Германии не верит в силы ВСУ провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время. Поэтому Берлин не планирует передавать Киеву новую крупную технику», — передает "Бильд".

Германия больше не будет отправлять Украине танки Leopard 2, несмотря на то что у бундесвера «имеется в наличии около 300 экземпляров».

То есть сейчас в бундесвере всего одна танковая дивизия? И это в одной из сильнейших армий НАТО...

Так может, после Украины оставшаяся Европа - вообще к сопротивлению не способна, и все это затеяно, чтоб рано или поздно "Испания и Китай - одна и та же земля"?

А.Б.