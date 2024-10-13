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Московский листок

В бундесвере осталась всего одна танковая дивизия?

Опубликовано 13.10.2024 в разделе комментариев 1

украина европа война киев
В бундесвере осталась всего одна танковая дивизия?

«Минобороны Германии не верит в силы ВСУ провести очередную попытку контрнаступления в ближайшее время. Поэтому Берлин не планирует передавать Киеву новую крупную технику», — передает "Бильд".

Германия больше не будет отправлять Украине танки Leopard 2, несмотря на то что у бундесвера «имеется в наличии около 300 экземпляров».

То есть сейчас в бундесвере всего одна танковая дивизия? И это в одной из сильнейших армий НАТО...

Так может, после Украины оставшаяся Европа - вообще к сопротивлению не способна, и все это затеяно, чтоб рано или поздно "Испания и Китай - одна и та же земля"?

 А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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я, конечно, постарел, но сравнения не выдерживаю,
ибо, ты. Баранов, перЬвый и несравненный написал 13.10.2024 13:05
Олимпийское спокойствие НАТО, государств членов НАТО, США в частности, говорит мне о том, что путинская страна, армия, экономика абсолютно пустое место. Мусор. До февраля 2022 года опасались новейшего оружия путинской России, но его просто нет, только мультфильмы, посему мир спонсирует Украину и развивает свои страны, некоторые наживаются на путинской России, но никто всерьез не воспринимает. Сборище недоумков.
Творческих узбеков, дорогой товарищ Баранов ленинист до мозга костей.
{И.С.)
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