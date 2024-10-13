Трамп прогнозирует Третью мировую

Действующее правительство США уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии.

Он также пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".

Трамп ранее заявлял, что его соперница Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну, в случае ее победы Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.

Он это уже не в первый раз говорит.

А сам он что конкретно предлагает, кроме утверждждения, что Трамп во всем лучше Харрис?

Задница-то у нее точно лучше...

А.Б.