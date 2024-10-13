Трамп прогнозирует Третью мировую

Действующее правительство США уже через несколько месяцев может развязать третью мировую войну, заявил кандидат в президенты страны от Республиканской партии Дональд Трамп, выступая на предвыборном митинге в Калифорнии.
Он также пообещал в случае своей победы на президентских выборах в ноябре решить конфликт на Украине, а также "остановить хаос на Ближнем Востоке".
Трамп ранее заявлял, что его соперница Камала Харрис не сможет предотвратить третью мировую войну, в случае ее победы Вашингтону грозит военный конфликт с Россией.
Он это уже не в первый раз говорит.
А сам он что конкретно предлагает, кроме утверждждения, что Трамп во всем лучше Харрис?
Задница-то у нее точно лучше...
А.Б.
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как перед французской кампанией, на которой собственно и заблистало написал 13.10.2024 16:17
Ты все пела-это дело!так поди же попляши!-) написал 13.10.2024 16:04
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"Всем гражданам Украины, кто проживает в больших городах, я бы рекомендовал выехать, возможно, в сельскую местность, в малые города, в любое другое место. Ход событий показывает, что будет блэкаут зимой, он будет очень тяжелый, чтобы его пережить в миллионнике",сказал Мосийчук.
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"Бытует мнение, об этом говорят военные эксперты, что вот те удары, которые наносились, это только начало той цепочки тех ударов, которые Россия планирует, потому что и ракеты накопились. Как вы думаете?",спросил ведущий.
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"Я не исключаю, что это планомерное действие по погружению страны в блэкаут. Достигнут ли они результата, будет зависеть от всех нас и, в том числе, от руководства страны, которое пока делает все, чтобы враг достиг своей цели.Потому что никаких укрытий энергосистемы, переноса под землю, их нет. На этом просто банальная эта зеленая банда раскрадывает деньги",возмутился экс-депутат.
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https://newsland.com/post/7845623-strana-pogruzitsya-v-totalnyy-blekaut-ukraincam-sovetuyut-bezhat-i