Покров - праздник разгрома русского войска

Холодно, дождь и ветер, замерз. Хотя снего пока нет, но обещают - Покров.

Понятно, что церковь отмечает не первый снег, а то, как Богородица спасла Константинополь от варваров, накрыв его своим омофором. А византийская летопись сообщает: "...внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русов, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой".

Это речь о неудочном походе на Царьград киевских князей Аскольда и Дира.

И что за радость празднует Русская церковь? Аскольд и Дир, если что, были христианами, задолго до Владимира Святого.

А на Украине на Покров и вовсе отмечают день ВСУ...

А.Б.