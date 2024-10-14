Покров - праздник разгрома русского войска

Холодно, дождь и ветер, замерз. Хотя снего пока нет, но обещают - Покров.
Понятно, что церковь отмечает не первый снег, а то, как Богородица спасла Константинополь от варваров, накрыв его своим омофором. А византийская летопись сообщает: "...внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русов, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой".
Это речь о неудочном походе на Царьград киевских князей Аскольда и Дира.
И что за радость празднует Русская церковь? Аскольд и Дир, если что, были христианами, задолго до Владимира Святого.
А на Украине на Покров и вовсе отмечают день ВСУ...
А.Б.
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следить за исполнением законов наступает хаос на написал 14.10.2024 13:31
Так и в мире в большинстве стран Запада и в США -главном полицейском планеты воцарились левые слабые, безхарактерные, лживые и лицемерные
это сразу почувствовали все бандиты и наш мир погрузился в войны и беспредел Россия напала на Украину, террористические банды Ирана и Ливана ХАМАС с Хезбалой напали на Израиль , Сирия в руках палача Асада, Хуситы терроризируют Красное море,исламист Эрдоган уничтожает курдов, Китай готовится захватить Тайвань, в Венесуэле под Мадуро процветает нищета и разбой .
Уже потерян счет Рамштайнам откуда кроме осуждения. агрессоров и заверений в поддержке ничего не следует, ООН безучастно кивает головой, из Белого Дома после игры в обнимашки раздаются причитания не допустить эскалации.
Kii написал 14.10.2024 13:28