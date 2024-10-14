Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Покров - праздник разгрома русского войска

Опубликовано 14.10.2024 в разделе комментариев 2

церковь рпц
Покров - праздник разгрома русского войска

Холодно, дождь и ветер, замерз. Хотя снего пока нет, но обещают - Покров.

Понятно, что церковь отмечает не первый снег, а то, как Богородица спасла Константинополь от варваров, накрыв его своим омофором. А византийская летопись сообщает: "...внезапно поднялась буря с ветром, и снова встали огромные волны, разметало корабли безбожных русов, и прибило их к берегу, и переломало, так что немногим из них удалось избегнуть этой беды и вернуться домой".

Это речь о неудочном походе на Царьград киевских князей Аскольда и Дира.

И что за радость празднует Русская церковь? Аскольд и Дир, если что, были христианами, задолго до Владимира Святого.

А на Украине на Покров и вовсе отмечают день ВСУ...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
Когда в государстве ослабевают или перестают работать органы правопорядка призванные
следить за исполнением законов наступает хаос на написал 14.10.2024 13:31
улицы всплескивается разбой и бандитизм.
Так и в мире в большинстве стран Запада и в США -главном полицейском планеты воцарились левые слабые, безхарактерные, лживые и лицемерные
это сразу почувствовали все бандиты и наш мир погрузился в войны и беспредел Россия напала на Украину, террористические банды Ирана и Ливана ХАМАС с Хезбалой напали на Израиль , Сирия в руках палача Асада, Хуситы терроризируют Красное море,исламист Эрдоган уничтожает курдов, Китай готовится захватить Тайвань, в Венесуэле под Мадуро процветает нищета и разбой .
Уже потерян счет Рамштайнам откуда кроме осуждения. агрессоров и заверений в поддержке ничего не следует, ООН безучастно кивает головой, из Белого Дома после игры в обнимашки раздаются причитания не допустить эскалации.
Ответить
Re:головне
Kii написал 14.10.2024 13:28
Аскольд и Дир. На самом деле их звали Хаскульд и Тюр. Они были варягами, как это понятно из их имен. Непонятно другое. Какое отношение к этому имеют кацапы? Москвабада ведь еще и в проекте не было. Говномединский разом с трупиным могут сколько влезет фальсифицировать и переписывать историю кацапов. Но они не могут переписать всемирную историю. Тому що воно користуеться тiльки кацапською мовою.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы В.В.Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Откуда Минобороны берет секретные сведения?
Откуда Минобороны берет секретные сведения?
11.10.2024
Кровная месть в госстроительстве РФ
Кровная месть в госстроительстве РФ
10.10.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Папуасы Украины (1)
Покров - праздник разгрома русского войска (2)
Трамп прогнозирует Третью мировую (11)
В бундесвере осталась всего одна танковая дивизия? (3)
Сталин и Дзержинский поддержат "Единую Россию"? (13)
Не бойтесь спорить! (8)
Не нравится свалка под окном? Ты под влиянием иностранных государств! (7)
Про бани (17)
Откуда Минобороны берет секретные сведения? (4)
Немного о науке (9)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Покров - праздник разгрома русского войска
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Российская духовность и американская власть чистогана
Михаил Делягин Михаил Делягин: Недвижимость релокантов: что выше частная собственность или интересы страны
Михаил Делягин Михаил Делягин: Какие разработки Британии Ленин применил при построении СССР
Дарья Митина Дарья Митина: А у нас тут вона чо
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss