Папуасы Украины

Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой запретил в школах разговаривать на русском языке даже на переменах, а языковые патрули Западной Украины избивают тех, кто разговаривает на русском языке даже в кругу семьи. Посему смастерил видео на эту тему.

https://www.youtube.com/watch?v=npkw1k7MM38

Мой текст:

«(видеофакт)

Вернуться к теме заставил просмотр выступления дуры, но о нём – в конце, а начну с длинного вступления, которым вернусь к вопросу о государственном языке Украины, поскольку запрет в школах, в СМИ и во всех государственных учреждениях Украины великорусского наречия русского языка, которое обычно называют русским языком, – это явное и наиболее оскорбляющее украинцев событие, происходящее сегодня на моей малой родине. Подчеркну – оскорбляющее!

Оскорбляющее потому, что русский язык всегда был родным для жителей Малороссии – для коренных жителей основной части того, что сегодня называется Украиной. Малороссийский язык или украинский, который сегодня оскорбительно называют «суржиком», по-своему уникальный и уникален, думаю, ввиду характера самих малороссов. Уникальность его, по моему мнению, в исключительной способности передать комические ситуации, к примеру, в стрессовой ситуации экзаменационных сессий в институте, я всегда успокаивал себя чтением двух книг – «Двенадцать стульев. Золотой телёнок» на русском языке, и «Приключения бравого солдата Швейка» в переводе Масляка с чешского языка (по сей день помню переводчика) – на украинском языке. Понятно, что я и на русском «Швейка» читал - ну, не то!

Но украинский язык - это язык крестьян. Он имеет в своём составе только слова для описания быта крестьян и связанных с этим бытом примитивных технологий. Для описания сведений науки, для описания более-менее передовых технологий и более сложных общественных отношений, в этом языке не было слов, посему малороссы, начав заниматься наукой или инженерными делами, или уходя на службу в армию, переходили на великорусское наречие – на русский язык. И не видели в этом для себя и своей пресловутой «идентичности» никаких проблем.

К примеру, мой отец, в 1927 году уйдя из села на завод в Днепропетровске, перешёл на русский язык, учился в техникуме, стал мастером, отслужил срочную, окончил командирские курсы и в ходе войны стал инженером стрелкового полка, после войны опять работал мастером на заводе. И я никогда от него не слышал ни единого украинского слова, кроме, понятное дело, поговорок. И от своей матери, ушедшей из села на учительские курсы и потом заочно окончившей педагогический институт, я тоже не слышал не единого украинского слова, и приезжая к своим родителям – моим дедушке и бабушке – мои родители говорили по-русски, а старики отвечали или по-украински, или по-русски. Когда меня оставляли у них в селе, я через пару дней автоматически начинал говорить только по-украински, а дед, приезжая по делам в город, говорил по-русски.

В СССР никто и никого не заставлял говорить на том или ином языке, и я учился в 43-й русской школе, а в футбол ходил играть в 35-ю украинскую. И для меня запрет русского языка - это настолько дикое извращение, что даже трудно придумать объяснение этому идиотизму.

Нет, понятно, что американцы старались внести рознь между племенами русского народа, но откуда на Украине взялось столько тупых и подлых уродов, которые стали охотно внедрять запрет русского языка украинцам, для которого этот язык был родным? Что двигало и движет этими подлыми животными, называющими себя людьми?

Вот, скажем, в Африке есть такая страна – Нигерия. Она очень долго была колонией Великобритании и, в отличие от малороссов, её граждане не были ни руководителями Британской империи, ни её выдающимися полководцами. Независимость Нигерия приобрела на 30 лет раньше Украины, разумеется, коренные народы Нигерии говорят на своих языках, скажем, на том же языке хауса говорит 100 миллионов нигерийцев, тем не менее, официальным и государственным языком Нигерии является английский язык - язык бывших колонизаторов. Почему? Почему, в отличие от рагуль на Украине, негры Нигерии не требуют запретить язык колонизаторов?

Только ли потому, что английский язык, наряду с арабским, испанским, китайским, русским и французским языками является официальным языком ООН, так сказать, является языком всех жителей Земного шара?

Уверен, что не в ООН дело. Культура народа – это способность данного народа использовать максимум знаний из накопленных человечеством, а эти знания как раз и записываются на этих шести языках. И чтобы поднять культуру своего народа, негры Африки сделали английский язык своим официальным языком. Они сделали это, чтобы иметь своих учёных и инженеров, своих врачей и агрономов, чтобы поднять культуру своих граждан и этим обеспечить их благосостояние. И этим руководители Нигерии отличаются от тупых рагуль, оккупировавших Украину, поскольку рагулям не нужны на Украине ни свои учёные, ни инженеры, ни врачи, ни агрономы. Все эти специалисты на Украине будут с Запада – из Европы и США, или, на худой конец, из Индии.

Эти рагули по своему поведению на Украине и есть настоящие оккупанты. Ведь как можно не заметить внешний признак оккупации – рагули на Украине уже потому оккупанты, что они захватили власть не в ходе всенародных выборов, а путём свержения законного президента путём силового захвата власти почти на всей территории Украины, за исключением Крыма и части Донецкой и Луганской областей.

Но чёрт с ним, с захватом власти, ну, захватили, но какой смысл заставлять граждан Украины отказаться от родного языка? Повторю, с точки зрения США, к которым рагули нанялись в холуи, это понятно – глубинному государству США надо разделить единый русский народ навсегда. Но сами-то эти рагули отчего так неистовствуют?

Смотрите. Малороссы дали не только Российской империи и СССР, но миру множество выдающихся людей, к примеру, это и военный гений, фельдмаршал Иван Паскевич, которому в России оказывали почести как самому императору, это выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский, и выдающийся технолог и конструктор Евгений Патон, и конструктор ракет Михаил Янгель, и Трофим Лысенко, выдающийся биолог и генетик, единственный за всю историю России и СССР, сумевший обогатить мир открытием закона природы, и множество других. Но эти настоящие украинцы, перед тем, как стать выдающимися, впитали в себя максимум знаний, накопленных все человечеством, а эти знания были накоплены на их родном великорусском наречии русского языка. Не было этих знаний на малороссийском языке.

И что в результате? А в результате эти энтузиасты запрета русского языка на Украине тупо завидуют чёрной завистью тем украинцам, у кого родной язык русский. Не скрою, те украинцы, у которых русский язык ставал основным, кто начинал думать на русском языке, и раньше считались как бы более умными даже среди тогдашних украинцев, а уж по сравнению с рагулями из присоединённой в 1939 году Галиции, носители русского языка вообще были как гении.

Казалось бы, чему завидовать – сделай и ты, рагуля, что-то, что удивит мир своей полезностью, и если тебе для этого не нравится русский язык, так выучи английский! Но дело в том, что рагуля есть рагуля, он может и все шесть языков ООН выучить, а толку то от этого не будет, поскольку рагули изначально тупые. И от этой тупости их потребность завидовать бросается в глаза сегодня и, кстати, бросалась и раньше.

Был такой украинский анекдот. «Рагуля поймал золотую рыбку, и она ему пообещала сделать всё, что угодно, но только у соседа этого будет в два раза больше. И рагуля немедленно среагировал: выколи мне один глаз!». И вот от этой непреодолимой зависти, рагули требуют ото всех говорить на языке, искусственно созданном из галицийского наречия, который они называют украинским. Рагули руководствуются принципом – мы тупые, значит и вы должны быть тупыми. Вслух говорить об этом нельзя – это даже рагули понимают, и прикрывают свои требования некой их, рагульской цивилизацией, неким требованием национальной идентичности. На этом закончу вступление.

Так вот, я наткнулся на умствования дуры, которая говорит о том, о чём она бы промолчала, будучи хоть немого умнее.

(видеофакт)

И я вот задумался, а какую цивилизацию можно сравнить с этими дебилами, которым не нужны ни врачи, ни инженеры? Цивилизацию каких-нибудь негров из Африки? Так нет, неграм нужны и врачи, и инженеры - не годятся рагули неграм в побратимы.

Разве что цивилизация папуасов - тех, которые съели капитана Кука? Действительно, цивилизации рагуль и папуасов как бы идентичны: у рагуль главное достижение ума, которое они подарили миру, это «вышиванка», а папуасы видите какие оригинальные трусики изобрели? Кроме того, папуасы воинственны, как и рагули, – ну, вылитые побратимы.

Правда, папуасы сами идут в бой со своими врагами, а рагули требуют, чтобы за них умирали украинцы. То есть рагули как бы умнее папуасов, но эта и сейчас разница исчезающая, а завтра эта разница вообще исчезнет.