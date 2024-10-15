Надо ли справлять поминки по российской оппозиции

Один оппонент утверждал, что российская оппозиция умерла. Мол, либералы уничтожены или загнаны ниже плинтуса - а левая оппозиция впряглась за СВО полностью, и перестав быть оппозицией. А коль нет оппозиции, то и все общество стало тоталитарным. Да, оппонент, скажем так, с киевским душком, но от самого вопроса не отвертеться.

Тогда и ответ в стиле резюме. Российское общество не является тоталитарным, потому что единство народа против фашисткой хунты правильное и прогрессивное. Да, авторитаризм Путина присутствует в таких обстоятельствах – но не сравнить с тоталитаризмом аж нелегитимного Зеленского, и что разные вещи.

Но все же проблемы были, есть и будут, иначе не стоило браться за перо. Если внешняя политика России в целом правильная, то насчет внутренней политики большие вопросы. То есть, критиковать можно и нужно не только в смысле правильного направления – а и в смысле, а хорошо ли власть бежит в этом направлении. Если бежит дохло, вяло, с многочисленными ошибками – левая оппозиция с вытекающей критикой и демократией должна быть непременно.

Итак, говоря просто, не верно, мало что-то делать – а надо ХОРОШО делать, и чтобы опережать противника. И если Кремль тормозится в этом смысле, левая оппозиция не должна молчать. Отсюда и российское общество должно быть демократическим даже в условиях СВО.

***

А вот что такое хорошо и что такое плохо, и стоит поговорить. Но все же картина маслом для отправной точки.

Сомнительно, - очень сомнительно, - что прогресс происходит только в столицах. Да взять ту же голландскую или североамериканскую революции, которые начались в провинциях. Да что далеко ходить, и стоит вспомнить Минина с Пожарским. Все началось не в Москве и отнюдь не в Москве. Поэтому те «оппозиционеры», которые брезгуют местной политикой и уповают лишь на столичные изменения, неправы. Муниципальная оппозиция важна весьма, и река начинается с ручейков. А вот как это конкретно, далее.

То есть, акционерно-долевая собственность развивается медленно, а то и не развивается вовсе. Для примера, крайне важный виадук не могли отремонтировать годами в Ангарском округе, и потому что акционерные организации пасовали вплоть до федерального скандала. А если и гастарбайтеры наезжают с нирваной дешёвого труда, так сложные заказы с инвестициями в технологии не нужны в принципе.

Тогда как заставить развиваться муниципальную собственность можно в разы быстрее. Будь то или МУП, или кооператив на муниципальной аренде; доходы таких организаций можно переводить в средства производства по одному требованию договора или приказу депутатов. А уж потом, когда средства производства вырастут до хорошей компетенции, можно и потреблением заняться. Вот депутаты и могли бы поручить такой организации ремонт виадука безо всякой раскачки. Разница очевидна.

И любой читатель имеет к этому вопросу прямое отношение. Если высокотехнологичная организация на базе муниципальной собственности появляется, то и нормальные рабочие места вырастут с местными налогами и надбавками бюджетникам, и вытекающий спрос на услуги малого бизнеса. Если читатель даже не рабочий, а бюджетник или малый предприниматель - то выгода в росте муниципальной собственности заодно.

Одним словом, приказать акционерному частнику развиваться устойчивыми темпами очень трудно, а то и невозможно. А вот работники МУП-арендные кооперативы обязаны быть и с российским паспортом; и высокие технологии развивать, чтобы платить нормальную зарплату; и исполнять требования жителей здесь и сейчас. Отсюда ПОСТОЯННЫЙ рост с ХОРОШИМИ рабочими местами и для ВСЕХ жителей. И это только один аспект того, что возможно при местной Советской власти, если задаться целью создать ее на базе преимуществ муниципальной собственности.

Даже предположим, и чтобы показать общую закономерность на конкретном примере, что в Ангарском округе победила Советская власть. Стоит напомнить, что Советская власть — это когда должность мэра отсутствует в принципе (отсюда, кстати, и экономия средств). А вот председатель депутатского собрания должен заниматься и принятием, и исполнением решений с вытекающей эффективностью, разве что с заместителем при большом объеме. Все равно тот и другой ничего не делают между сессиями — вот пусть и работают под непосредственным контролем депутатов тем более. Автор писал об этом не раз, и можно посмотреть в предыдущих материалах.

Но тогда, во-первых, вопрос о пересмотре приоритетов муниципальных программ встанет немедленно. Если пояснить причину такой инициативы образно, допустим, у вас сто рублей; поэтому на хлеб хватает, а на молоко уже нет. Но вам говорят, что надо де купить краску для забора, а на молоко наплевать. Куда вы пошлете такого советчика?!.. Правильно. Тогда почему ангарчане не посылают и петровскую администрацию по такому же адресу, весьма странно. Ведь бардак такой же.

А именно, ангарские педагоги имеют дохлые оклады, и местные надбавки хотя бы для компенсации инфляции весьма уместны (а что уж говорить о назревшем и перезревшем повышении окладов). Ан нет, переделка площади музея победы нужна, видите ли, в первую очередь. Формально вроде бы уважительно к павшим. А по сути, и в нынешних обстоятельствах – ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО. Педагоги пусть живут на подножном корму, зато Петров отчитается по показухе памятных мест. Тогда вопрос ребром. Вот чему бы солдаты ВОВ обрадовались, будь они живы для образного сравнения. Чтобы их любимые внучки-педагоги жили достойно - или чтобы всякая там цветная плитка лежала перед их музеем?!.. Без сомнения, они бы выбрали первое. И даже, по простоте душевной, сделали что-нибудь нехорошее с показушным мэром и проституированными депутатами за второе.

Поэтому социалисты-депутаты в лице автора этих строк, да в условиях Советской власти, подняли бы вопрос о приоритете муниципальных программ немедленно. То есть, социальные программы с местными надбавками, - не только педагогам, но и инвалидам, сиротам, женщинам с детьми, малообеспеченным и так далее, - получили бы финансирование до достойного уровня, и даже за счет благоустройства. А вот последнее пошло бы по остаточному принципу.

Еще раз, кто ж спорит, когда и оклады педагогов высокие, и благоустройство городов хорошее. Но это явно не про единороссовскую Россию с ее убогим МРОТ. Следовательно, тем-то и отличается нормальный депутат от депутата-проститутки, что не покупается на показуху. Сначала хлеб с молоком, а уж потом всякие краски, и что даже обыкновенный здравый смысл.

Но более того, нормальные оклады социальной сферы помогают спросу малого и индивидуального бизнеса; те растут, конкурируют и выходят на соседние рынки; и как это не парадоксально для некоторых, через непродолжительное время налоги появятся и на благоустройство по полной программе. Еще раз, нынешняя телега впереди лошади, - когда показуха «городской среды» идет впереди социальных программ, - лишь истощает рабочую силу округа, и не дает завестись двигателю общего развития. Тогда как высокие социальные оклады-пособия создадут высокие компетенции вплоть до престижа жить и работать именно в ангарском округе, отсюда бизнес раскручивается, и деньги появляются и для благоустройства. И вот что такое лошадь впереди телеги, и как должно быть у нормальных людей.

Но тогда следующий вопрос ребром. Если Петровы-Городские-Белоус не желают пересматривать приоритеты исполнения программ в пользу социализации, - тогда оные или балбесы, и что уже бардак, - но скорее всего, сами заинтересованы в распиле этого самого благоустройства с привлечением гастарбайтеров, и безо всякой социализации. Но тогда очевидно, что только Советская власть исправит сей бардак.

Во-вторых, нынешняя программа развития внегородских территорий весьма сомнительная. Хотя по уму, такое направление должно стать вторым приоритетом после социальной сферы. Но чтобы понять это, надо посмотреть на всю муниципальную ситуацию, так сказать, с высоты полета.

Вообще-то само понятие СНТ, и коих в округе и по всей России немало — это бред в условиях двадцать первого века. Да, после войны, когда не до жиру и быть бы живу, это было нужно. Но скажите сейчас какому-нибудь австрийцу или испанцу, что у вас, видите ли, дача на мизерных шести сотках, он ни хрена не поймет, что это за уродец такой. Вот что такое нормальный и зачастую каменный дом с нормальным участком земли даже в условиях Европы, это понятно. А что такое деревянная хибара на мизерном клочке земли с будкой-туалетом и тому подобное, не понятно абсолютно. И даже если иной мужик построил нормальный дом в этом самом СНТ, так маразм продолжается по отсутствию отопления, газа, канализации, свет на живую нитку и подъехать трудно из-за тесноты и ям. И это, понимаешь, в условиях современных технологий.

Нет уж, хватит - и так называемые садоводства надо превращать в коттеджные поселки с соответствующей инфраструктурой, как принято во всем мире, и давным-давно. Да даже формально, и по городскому плану, многие СНТ расположены по месту будущих кварталов и микрорайонов. Ну так, тем более, само понятие СНТ должно стать архаикой, и взамен комфортабельные поселки-кварталы-пригороды с дорогами-магазинами-парковками должны появиться чем раньше, тем лучше.

Но тогда хватит дурочку валять, и ТОС должны включать в себя и СНТ как составные части, и коль это фактически одно и то же в виде перспективы комфортабельных домов. Но тогда на основании решения № 321 за 2017 год надо заключать договоры с ТОС ВОТ ИМЕННО ДЛЯ ПРЕВРАЩЕНИЯ СНТ В НОРМАЛЬНЫЕ ПОСЕЛКИ И ПРИГОРОДЫ. Это настолько назрело и перезрело по современным меркам и технологиям, что на ловца и зверь бежит.

Но тогда нынешняя якобы программа по развитию внегородских территорий – крайне сомнительное мероприятие. Даже похожее на очередной распил, когда толку мало из-за плохой проработанности вопроса, а деньги тратятся. К примеру, вы, там, в петровской администрации, а покажите хотя бы один договор с ТОС в духе п.5.5, что «Органы территориального общественного самоуправления: 3) могут осуществлять хозяйственную деятельность по благоустройству территории,,… на основании договора между органами территориального общественного самоуправления и органами местного самоуправления Ангарского городского округа с использованием средств местного бюджета». НУ ХОТЯ БЫ ОДИН ДОГОВОР ЗА СЕМЬ ЛЕТ?!.... Или что, все уходит сразу на закупки «нужным людям»?!.. Странно, ха-ха-ха, и весьма. И только советский муниципалитет покончит с таким бардаком. Договоров с ТОС будет немерено, и потому что они в разы эффективнее по превращению СНТ в цивилизованные сообщества.

Итак, всякий нормальный человек понимает, что муниципальные программы должны исполняться не только по функциональному номиналу, но и по актуальности места и времени. Можно построить дорогу в тьмутаракани и отчитаться по форме для получения денег; а можно построить в перегруженном районе, и что тяжелее, но зато увеличит полезный эффект вдвое и втрое. Или можно менять бордюры и плитку каждый год – а можно и нужно на эти деньги сделать бюджетные надбавки людям.

И кто якобы не замечает назревшую и такую актуальность в виде изменения приоритетов, тот, мягко говоря, весьма посредственный мэр. Но тогда нужна ли должность мэра - уже вопрос. А может быть, не нужна совсем – и только Советская власть пересмотрит приоритеты исполнения программ в сторону полезности и эффективности, и с первой минуты своего появления.

Да, прием софистики существует, когда основной тезис расширяется или сужается искусственно. Человек требует, к примеру, дисциплину, а ему приписывают стремление к диктатуре. Или, наоборот, человек хочет демократию, а его искажают до призывов к анархии. Вот и сторонник петровской администрации может прибегнуть к такой подмене, и что, мол, автор текста против стараний мэра по благоустройству округа в принципе. Это, разумеется, неверно, и автор хочет красивые парки и скверы тоже и также. Но он хочет их быстро, по-умному и везде, а не медленно, дорого и в показушных местах. То есть, благоустройство самих людей в виде нормального дохода не помешало бы сначала, а уж затем довольные люди сделают благоустройство вещей. Нормальный человек создает вокруг себя и красоту малой родины (да и большой).

Да и благоустройство города без благоустройства деревни словно голая витрина. Сама-то, может быть, и блестящая, да поставить нечего. И только совместное благоустройство в виде превращения СНТ в коттеджные поселки наряду со всем остальным сделает из округа нормальный муниципалитет, в который захотят приехать обеспеченные люди в том числе. А это расширение рынка, усиление местного производства с компетенцией бюджетных организаций, и по спирали вверх.

Но уже похоже, что только Советская власть возьмется за подлинное благоустройство. Только советский муниципалитет возьмется и за социальное оздоровление путем нормальных окладов и надбавок, и возьмется за превращение нынешних ужасных СНТ в цивилизованные сообщества с отоплением, канализацией, надежным светом, дорогами и так далее. И вот что будет при Советской власти даже начиная с местного уровня.

***

Итого. Если рьяный единоросс будет продолжать выть, – нельзя, понимаешь, ругать Кремль, и коль оный воюет с ужасной хунтой, - тогда встречный вопрос. А ДОКОЛЕ?!.. Ну и сколько будет длиться «патриотизм» за счет бедных, а не за счет богатых?!.. Если вы, там, «наверху», не можете воевать и работать должным образом – тогда заткнитесь-подвиньтесь, и другие люди смогут путем создания хотя бы местной Советской власти. Хотя бы начиная с ручейков, а там можно подумать и о федеральной реке в виде Советского Союза 2.0.

Если народ начнет злиться вследствие неэффективной борьбы с хунтой (еще раз не потому, что против СВО, а потому что сама Москва бежит медленно) – то активисты «снизу» появятся скорее рано, чем поздно. Затем активисты объединятся, что по нынешним условиям информации раз плюнуть… короче, раньше надо было думать.

Одним словом, еще несколько месяцев милитаристского ажиотажа, что, мол, киевский фронт рухнет, - а он не рухнет по причине огромной помощи запада, и об этом еще будет разговор, - то единороссовский «патриотизм» выдохнется, а настоящий и советский начнет расти.

Поэтому и справлять поминки по российской оппозиции явно преждевременно, и отвечая на заголовок. То есть, да, либеральная оппозиция умерла. Да и хрен на нее, коль оная стала фактически фашистской. Но и Зюганов с компанией не блещет, замерзнув в полном одобрении единороссов. Ну так, речь не о нем тоже и также. А вот насчет «низовой» левой оппозиции другой разговор, и ее перспектива налицо. Если единороссовский режим будет тормозиться еще полгода, от силы год – кирдык ему с заменой на Советский Союз 2.0., и по сценарию выше.