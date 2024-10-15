Указ губернатора заметно улучшает Конституцию РФ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, который запрещает в течение 2025 года принимать на работу иностранных граждан по ряду специальностей.
Иностранцам в регионе запрещено работать в сфере городского и пригородного транспорта, быть таксистами, заниматься производством лекарств, трудиться в туристической отрасли.
А вот Конституция РФ, Статья 62 пункт 3: "Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации".
И ни слова про указы губернатора Кобзева, законы об иностранцах и международные договора с Иркутской областью...
Или губернатор что-то особенное знает?..
А.Б.
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Российская идентичность настолько неотделима от им написал 15.10.2024 10:36
Историю пишут победители. Знание формируют покорители. Не только (и часто не столько) территории, а именно эпистемология является полем колониальных практик. Империя регулирует то, как на протяжении поколений формируется знание о себе у представителей и потомков и колонизаторов, и колонизируемых.
Нарратив антипутинских россиян состоит в том, что главная линия разрыва по отношению к агрессии РФ против Украины проходит между сторонниками и противниками режима. Но украинцы и независимые представители народов самой России видят эту проблему иначе и в куда более длительной исторической перспективе. Через историю колонизации, принудительной русификации, насилия, подавления, стирания идентичности и имперских колониальных войн, ведущихся Россией на протяжении ее истории, и, главное, ее эпистемологического колониализма формирования знания о себе, нормализации этих практик в глазах собственного населения и всего мира, репрессий и активной маргинализации голосов, выступающих против них.
Называвшиеся колониальным бумерангом, применение практиковавшихся в колониях репрессий к населению метрополии, возможно, в России бумерангом и не было. Репрессивное воспитание, непременный опыт унижения, нормализация насилия, бесправие и отсутствие правил типичные черты отношения государства к населению
А. фон Кац написал 15.10.2024 10:10