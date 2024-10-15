Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Указ губернатора заметно улучшает Конституцию РФ

Опубликовано 15.10.2024 в разделе комментариев 2

рф конституция
Указ губернатора заметно улучшает Конституцию РФ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, который запрещает в течение 2025 года принимать на работу иностранных граждан по ряду специальностей.

Иностранцам в регионе запрещено работать в сфере городского и пригородного транспорта, быть таксистами, заниматься производством лекарств, трудиться в туристической отрасли.

А вот Конституция РФ, Статья 62 пункт 3: "Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации".

И ни слова про указы губернатора Кобзева, законы об иностранцах и международные договора с Иркутской областью...

Или губернатор что-то особенное знает?..

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- так, так и зачем тетя Циля опрокинула горшочек с физалисом,
Российская идентичность настолько неотделима от им написал 15.10.2024 10:36
-перского наследия и оптики его сознательного, полусознательного или подсознательного невидения (и неведения), что любая критика российского колониализма, предложение взглянуть на себя со стороны, назвать вещи своими именами воспринимаются как личная атака и угроза собственной идентичности. Неумение различать имперство в себе и отделять его от собственной личности (хотя именно процесс осознания мог бы стать путем избавления от этого всеотравляющего наследия) тоже восходит к отсутствию языка, к неназыванию явления своим именем как основе эпистемологического колониализма. В этой ситуации слово "деколонизация" неизбежно становится триггером, и все реакции на него более чем предсказуемы, ибо деколонизация подразумевает презумпцию факта колонизации, а это ровно то, что признавать категорически не хочется.
Историю пишут победители. Знание формируют покорители. Не только (и часто не столько) территории, а именно эпистемология является полем колониальных практик. Империя регулирует то, как на протяжении поколений формируется знание о себе у представителей и потомков и колонизаторов, и колонизируемых.
Нарратив антипутинских россиян состоит в том, что главная линия разрыва по отношению к агрессии РФ против Украины проходит между сторонниками и противниками режима. Но украинцы и независимые представители народов самой России видят эту проблему иначе и в куда более длительной исторической перспективе. Через историю колонизации, принудительной русификации, насилия, подавления, стирания идентичности и имперских колониальных войн, ведущихся Россией на протяжении ее истории, и, главное, ее эпистемологического колониализма формирования знания о себе, нормализации этих практик в глазах собственного населения и всего мира, репрессий и активной маргинализации голосов, выступающих против них.
Называвшиеся колониальным бумерангом, применение практиковавшихся в колониях репрессий к населению метрополии, возможно, в России бумерангом и не было. Репрессивное воспитание, непременный опыт унижения, нормализация насилия, бесправие и отсутствие правил типичные черты отношения государства к населению
Ответить
Re: Или губернатор что-то особенное знает?
А. фон Кац написал 15.10.2024 10:10
На территории одного из субъектов РФ вообще Конституция не действует: шариат, кровная месть и т.д. А вы нам про какого-то Кобзева. Детские шалости.
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы В.В.Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Откуда Минобороны берет секретные сведения?
Откуда Минобороны берет секретные сведения?
11.10.2024
Кровная месть в госстроительстве РФ
Кровная месть в госстроительстве РФ
10.10.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Указ губернатора заметно улучшает Конституцию РФ (2)
Надо ли справлять поминки по российской оппозиции (4)
Папуасы Украины (10)
Покров - праздник разгрома русского войска (11)
Трамп прогнозирует Третью мировую (12)
В бундесвере осталась всего одна танковая дивизия? (4)
Сталин и Дзержинский поддержат "Единую Россию"? (13)
Не бойтесь спорить! (9)
Не нравится свалка под окном? Ты под влиянием иностранных государств! (7)
Про бани (17)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Михаил Делягин Михаил Делягин: Новая пандемия или климатический кризис: какая мафия будет кошмарить мир?
Дмитрий Якушев Дмитрий Якушев: Артур Пирожков спел про Кащея Бессмертного
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Путин делает шаг навстречу Пезешкиану
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Спектакль закончился: Что на самом деле происходит в Курской области
Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов: Запад готовит бандеровцам новые фронты против России
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss