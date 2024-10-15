Указ губернатора заметно улучшает Конституцию РФ

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал указ, который запрещает в течение 2025 года принимать на работу иностранных граждан по ряду специальностей.

Иностранцам в регионе запрещено работать в сфере городского и пригородного транспорта, быть таксистами, заниматься производством лекарств, трудиться в туристической отрасли.

А вот Конституция РФ, Статья 62 пункт 3: "Иностранные граждане и лица без гражданства пользуются в Российской Федерации правами и несут обязанности наравне с гражданами Российской Федерации, кроме случаев, установленных федеральным законом или международным договором Российской Федерации".

И ни слова про указы губернатора Кобзева, законы об иностранцах и международные договора с Иркутской областью...

Или губернатор что-то особенное знает?..

А.Б.