ФАТФ обсудит включение России в черный список по требованию Украины

Международная группа по борьбе с отмыванием денег на следующей неделе может включить Россию в черный список ФАТФ. Мера может быть применена из-за того, что Москва, по утверждению Киева ведет активное сотрудничество с Северной Кореей и Ираном, финансирует ЧВК «Вагнер» и терроризм.

После вчерашнего указа Путина о всеобъемлющем сотрудничестве с КНДР, торгово-экономических отношениях с Тегераном и работе с ЧВК «Вагнер» обвинение странное. Как и все обвинения ФАТФ вообще - абсолютно ситуативные и субъективные.

Напомню, нас уже вносили в список ФАТФ, и где-то с полгода мы в нем были. Времена были лучше, нас еще считали за людей, а "черный список" был такой своего рода ай-яй-яй, последним предупреждением.

Я тогда был еще относительно приличным человеком, делал огромное, полосное интервью с Зубковым, достаточно доверительное, - ему было поручено создать финансовую разведку и быстро вывести страну из-под возможных санкций. Не случайно это было поручено близкому к президенту человеку, председателю того самого кооператива "Озеро" - и он не подвел.

Хотя, собдственно, ничего делать и не требовалось, только обозначить готовность следовать правилам, которые нам предлагал Запад. И назначение Зубкова на формально не очень-то высокий пост - всего лишь начальника надзора в составе министерства, было одним из признаков этой "готовности следовать".

Потом Зубков был долго и вице-премьером, и даже некоторое время главой правительства - тоже не просто так.

Сейчас, в общем-то, все иначе. Нас уже давно вычеркнули из списка не просто порядочных людей, а людей вообще. У нас отобрали золотовалютные резервы и все западные активы, нам закрыли систему международных расчетов - я не очень уже понимаю, что к этому может добавить нахождение в "черном списке" ФАТФ, мы и так черней некуда... Нам перекрыли границы с Европой - законный повод для объявления войны, кстати. Чем еще нам может грозить какой-то список ФАТФ?

Боюсь, что как писал Марок Твен, "после русской бани ничего не страшно"...