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Московский листок

Казахстан не хочет в БРИКС. А в НАТО?

Опубликовано 16.10.2024 в разделе комментариев 0

Казахстан не хочет в БРИКС. А в НАТО?

Пресс-секретарь президента Казахстана Берик Уали заявил, что Касым-Жомарт Токаев получал предложения о вступлении страны в БРИКС, но пока у Астаны нет таких планов. 

Очередной саммит БРИКС пройдет в Казани 22-24 октября. Президент Казахстана приглашен на этот форум в качестве гостя. 

Пресс-секретарь Токаева отметил, что предложения о вступлении Казахстана в БРИКС «внимательно рассматриваются» Токаевым и анализируются ведомствами страны «с точки зрения национальных интересов Казахстана». 

«Вместе с тем в настоящее время и, скорее всего, в обозримом будущем Казахстан воздержится от подачи заявки в БРИКС», - заявил пресс-секретарь Токаева.

В конце августа 2023 года в ЮАР прошел 15-й саммит БРИКС, на тот момент в блок входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. По итогам саммита в организацию пригласили еще шесть стран - Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Все они, кроме Аргентины, стали членами БРИКС в начале 2024 года. Сообщалось, что подать заявки в БРИКС также планируют Турция, Нигерия и Буркина-Фасо.

От редакции: Казалось бы, все внешнеэкономические партнеры Казахстана, окружающие эту страну - Россия, Китай, Индия, Иран в БРИКС, а Астана против... Где логика?

А она есть! Практически при помощи вооруженных сил стран СНГ на престол в Казахстане был посажен политик крайне прозападной ориентации, причем без тени демократических иллюзий: основная дипломатическиая карьера Токаев строилась в Сингапуре, форпосте западной экономики на Востоке, но при этом без тени демократизма - в Сингапуре одна из самых жестких авторитарных моделей управления, со смертными казнями и телесными наказаниями, с чем западный мир спокойно мирится. 

По сути, назначение Токаева было одним из провалов российской внешней политики, в котором пока еще Кремль не сознается. Но отрицать очевидное навряд ли получится: окруженный странами СНГ и БРИКС, Казпахстан уверенно движется на Запад.

Айнур Курманов, лидер Социалистической партии Казахтана, много лет живущий в вынужденной эмиграции, считает Казахастан проектом "Украина 2.0", и имеет для этого все основания. И заявления тут ничего не меняют: мы помним, как президент Украины кучма все свои дни рождения отмечал исключительно в России. А потом известно, как оно повернулось...

А.Б.



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