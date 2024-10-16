Почему Сталинградская битва произошла в Волгограде?

Вчера получил приглашение (или предложение) принять участие в кампании по возвращению великому городу на Волге великого имени Сталинград. В будущем году 9 мая мы будем отмечать уже 80-ю годовщину Победы, и хорошо бы вместо безликого имени восстановить историческое название, под которым и город, и ключевое сражение великой войны вошли в мировую историю.

Организаторы акции обращают внимание, что имя Сталинграда увековечено в названиях улиц и площадей множества городов мира, и никто не догадался их переименовывать в угоду текущему моменту.

И только у нас Сталинградская битва произошла в Волгограде, блокада Ленинграда - в Санкт-Петербурге, а взятие Берлина - в ГДР...

Охота была выглядеть посмешищем в глазах всего мира?

Кстати, совсем недавно депутат Госдумы Дмитрий Гусев предложил назвать "Сталинградской" станцию "Текстильщики" на Большой кольцеевой линии - новую станцию, на легендарные "Текстили" лиловой ветки никто не покушается. А тут станция - в самом начале Волгоградского проспекта, который, надеюсь, рано или поздно тоже станет "Стпалинградским"...

Но как-то инициатива депутата тоже погрязла в бюрократической переписке.

А сейчас с переименованием города на Волге обратилось уже целое объединение граждан, "Сталинградский фронт", в котором я вижу много знакомых фамилий - Сергей Бабурин, Леонид Ивашов, Александр Колпакиди и еще довольно внушительный список. Ничего не скажу за организацию, "не состоял, не участвовал", но люди известные, уважаемые.

Интересно, их инициативу тоже проигнорируют, как и обращение депутата? Мол, сидите на попе ровно, граждане, начальство решит, так в один день переименуем, а так - не стоит внимания...

Анатолий Баранов