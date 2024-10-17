За что травят пожилого доктора?

Врач-педиатр Надежда Буянова, обвиняемая в распространении фейков о российской армии, при розыске сотрудниками правоохранительных органов была обнаружена вблизи границы с иностранным государством со значительной суммой денег при себе, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.

В этом сообщении непонятно всё. Как находящаяся под арестом Буянова сбежала, когда ее объявили в розыск и, главное, зачем она это сделала, если обвинение, это уже сегодня ясно, рассыпается на глазах...

Тушинский суд Москвы уже признал незаконным увольнение Буяновой из столичной поликлиники и восстановил ее на работе, взыскав с ответчика средний заработок за вынужденный прогул - более 900 тысяч рублей.

И вот появляются разъяснения адвоката Оскара Черджиеа.

"Никакого нарушения не было. Мы не согласны ни с ходатайством следствия, ни с постановлением суда", - рассказал Черджиев.

Буянова выехала из Москвы, но у нее и не было ограничений на передвижения. Ей было запрещено общаться с участниками процесса, пользоваться средствами связи и интернетом. Все наложенные на неё запреты женщина не нарушала, подчеркнул адвокат.

Ранее Буяновой утяжелили предъявленное обвинение, переквалифицировав его с части 1 на п. "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение по политическим, идеологическим мотивам заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Хотя какая может быть "публичность" в разговоре врача с пациентом, что отдельно запрещено законом о врачебной тайне?

Вот и вопрос, всего один - почему следствие и обвинение так настроены обязательно посадить Буянову? В СМИ появляется информация, имеющая мало общего с реальным полдожением дел, но с явно обвинительным уклоном: "Насмехавшаяся над ребенком бойца СВО врач Буянова задержана на границе", - вот такой заголовок в государственном СМИ!

Причем нет никаких доказательств того, что кто-то над кем-то действительно насмехался - именно это сейчас пытается доказать обвинение, но пока без большого успеха, записей произошедшего в деле не обнаружено. И задержана Буянова в российской области, граничащей с Белоруссией! Куда она приехала действительно повидаться с родней - есть у нее такое право пока... Не сбежала, не скрылась - имела полное право. И нарвалась на целую спецоперацию по ее задержанию, как-будто она какой Басаев...

Так что же там происходит с пожилым врачом из районной поликлиники, которую почему-то сильные мира сего решили непременно засадить за решетку?

А.Б.