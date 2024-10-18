Готовится ли Киев к ядерной войне?

Киев всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия, в случае, если не получит приглашения в НАТО, а ВС РФ начнут продвигаться к Киеву.
Киев всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия, в случае, если не получит приглашения в НАТО, а ВС РФ начнут продвигаться к Киеву, рассказал эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.
Владимир Зеленский 17 октября, в Брюсселе на полях заседания напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года с участием РФ, США и Великобритании обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия.
Украинский лидер подчеркнул, что сейчас этот документ не работает, поэтому безопасность страны может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.
«Либо у Украины будет ядерное оружие, и это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО мы на сегодня не знаем действенных альянсов. Потому мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие», — разъяснил Зеленский.
Юлиан Рёпке заметил, что в ходе поездки в Киев общался с высокопоставленным украинским чиновником, который заявил ему и ряду других присутствующих на встрече корреспондентов, политиков и служащих, что Украина не смирится со вторым походом ВС РФ на Киев.
По словам чиновника, если российские военные приблизятся к столице, будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е. Он добавил, что Западу следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».
Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал «ерундой» публикацию немецкого издания Bild о планах Киева создать ядерное оружие.
По мнению Литвинова, Репке ничем не отличается от других пропагандистов, так же, как и они, вбрасывает в информационное пространство различные «глупости».
От редакции: Я бы не сказал, что создание Киевом собственного ядерного оружя такие уж глупости.
До потеря Запорожской АЭС ядерный потенциал Украины оценивался как пятый в мире, на одной строчке с Японией. А Япония, по оценкам специалистов, способна создать свое ядерное оружие в любой момент, а по ряду оценок уже имеет его, но не афиширует этот момент.
При этом хотелось бы напомнить, что советский ядерный потенциал, создававшийся буквально с нуля, формировался в том числе и на Украине.
Так, бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в свое время, что у Украины в этой сфере есть оборудование, технологии и специалисты, которые имеют гораздо больше возможностей, чем специалисты Ирана и Северной Кореи. Но компетентность специалистов из КНДР уже доказана...
Была информация в СМИ, что в разработке украинского ядерного оружия под прикрытием естественного радиационного фона участвовал, в частности, Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле.
А.Б.
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711 написал 18.10.2024 00:39