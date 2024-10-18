Киев всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия, в случае, если не получит приглашения в НАТО, а ВС РФ начнут продвигаться к Киеву.

Киев всерьез рассматривает возможность восстановления запасов ядерного оружия, в случае, если не получит приглашения в НАТО, а ВС РФ начнут продвигаться к Киеву, рассказал эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Рёпке.

Владимир Зеленский 17 октября, в Брюсселе на полях заседания напомнил, что Будапештский меморандум 1994 года с участием РФ, США и Великобритании обещал Украине защиту территориальной целостности и суверенитета в обмен на отказ от ядерного оружия.

Украинский лидер подчеркнул, что сейчас этот документ не работает, поэтому безопасность страны может обеспечить или членство в НАТО, или ядерное оружие.

«Либо у Украины будет ядерное оружие, и это для нас защита. Либо мы должны иметь какой-то альянс. Кроме НАТО мы на сегодня не знаем действенных альянсов. Потому мы и выбираем НАТО, не ядерное оружие», — разъяснил Зеленский.

Юлиан Рёпке заметил, что в ходе поездки в Киев общался с высокопоставленным украинским чиновником, который заявил ему и ряду других присутствующих на встрече корреспондентов, политиков и служащих, что Украина не смирится со вторым походом ВС РФ на Киев.

По словам чиновника, если российские военные приблизятся к столице, будет восстановлен украинский ядерный арсенал, от которого страна добровольно отказалась в 1990-е. Он добавил, что Западу следует «меньше думать о красных линиях России и гораздо больше о наших красных линиях».

Советник президента Украины Дмитрий Литвин назвал «ерундой» публикацию немецкого издания Bild о планах Киева создать ядерное оружие.

По мнению Литвинова, Репке ничем не отличается от других пропагандистов, так же, как и они, вбрасывает в информационное пространство различные «глупости».

От редакции: Я бы не сказал, что создание Киевом собственного ядерного оружя такие уж глупости.

До потеря Запорожской АЭС ядерный потенциал Украины оценивался как пятый в мире, на одной строчке с Японией. А Япония, по оценкам специалистов, способна создать свое ядерное оружие в любой момент, а по ряду оценок уже имеет его, но не афиширует этот момент.

При этом хотелось бы напомнить, что советский ядерный потенциал, создававшийся буквально с нуля, формировался в том числе и на Украине.

Так, бывший министр обороны России Сергей Шойгу заявлял в свое время, что у Украины в этой сфере есть оборудование, технологии и специалисты, которые имеют гораздо больше возможностей, чем специалисты Ирана и Северной Кореи. Но компетентность специалистов из КНДР уже доказана...

Была информация в СМИ, что в разработке украинского ядерного оружия под прикрытием естественного радиационного фона участвовал, в частности, Институт проблем безопасности АЭС в Чернобыле.

А.Б.