Израиль ликвидировал очередного главу ХАМАС

Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Синвар был ликвидирован 16 октября в ходе операции израильских военных на юге сектора Газа.

Гибель главы ХАМАС подтвердил также министр иностранных дел Израиля.

О возможной ликвидации Синвара сегодня сообщил израильский государственный телеканал Kan со ссылкой на источник.

Яхья Синвар был избран на пост главы политбюро ХАМАС в августе после гибели предыдущего руководителя движения Исмаила Хании при взрыве в Тегеране.

Судя по всему, как глава ХАМАС Синвар не успел сделаить ничего такого, за что его можно было бы приговорить к смерти. Но его все же приговорили, так сказать, "по должности".

Но если всех убивать, то с кем тогда вести переговоры? Или переговоры не планируются, просто всех будут убивать?

А.Б.