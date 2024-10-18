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Московский листок

Израиль ликвидировал очередного главу ХАМАС

Опубликовано 18.10.2024 в разделе комментариев 1

израиль правые газа
Израиль ликвидировал очередного главу ХАМАС

Армия обороны Израиля официально подтвердила ликвидацию главы политбюро палестинского движения ХАМАС Яхьи Синвара в секторе Газа. Синвар был ликвидирован 16 октября в ходе операции израильских военных на юге сектора Газа. 

Гибель главы ХАМАС подтвердил также министр иностранных дел Израиля. 

О возможной ликвидации Синвара сегодня сообщил израильский государственный телеканал Kan со ссылкой на источник. 

Яхья Синвар был избран на пост главы политбюро ХАМАС в августе после гибели предыдущего руководителя движения Исмаила Хании при взрыве в Тегеране.

Судя по всему, как глава ХАМАС Синвар не успел сделаить ничего такого, за что его можно было бы приговорить к смерти. Но его все же приговорили, так сказать, "по должности".

Но если всех убивать, то с кем тогда вести переговоры? Или переговоры не планируются, просто всех будут убивать?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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Я не знаю, прикладывается ли Нетаньяху к Стене плача,
но вражеских руководителей он уничтожает исправно. написал 18.10.2024 01:27
.
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