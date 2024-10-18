Новое рабство для пенсионеров

Прежде всего бросается в глаза, что пенсионерам предлагается малоквалифицированный труд, как правило, не связанный с познаниями или профессиональными навыками, полученными в период до выхода на пенсию.

То есть людям, уже отработавшим свое, но не получившим в итоге пенсию, на которую они могли бы безбедно существовать, предлагаетя работа, за которую платят приличные деньги, но не просто же так! Стикеровщик или упаковщик, водитель-экспедитор или штукатур может зарабатывать приличные деньги, только если он находится в хорошей физической форме!

При этом его мозги, главное его преимущество, в этом мало задействованы.

И эти предложения только для "молодых пенсионеров". В России доживают до 70 лет – примерно 58% мужчин, а до – 18%. Плохо себе представляю 80-летнего штукатура или водителя-экспедитора. Тут речь может идти о людях явно до 70 лет, то есть первые пять лет после выхода на пенсию.

Продолжительность жизни российских мужчин сократилась почти на пять лет, опустившись чуть ли не до показателей одной из беднейших стран мира, Эритреи. По данным Всемирного банка, представители сильного пола в России в среднем живут всего лишь 66 лет. То есть всего год после выхода на пенсию...

Надо понимать, что в этом возрасте практически 100 процентов людей имеют хронические заболевания, которые рано или поздно и сведут их в могилу. И если не стоит задача ускорить этот процесс, то необходимы особые условия работы - прежде всего, более длительные перерывы и перекуры - это физиология, и старый организм гораздо медленней восстанавливается после нагрузки, нежели молодой.

Этим людям необходима производственная гимнастика, причем не для проформы, а реально. Им необходим не просто обеденный перерыв, а нормальный прием пищи, часто с индивидуальными особенностями. Часто они регулярно принимают положенные им лекарства - отказ от приема прописанных лекарств по всей литературе являтся главной причиной преждевременной смерти у больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. А еще американские исследования 70-80-х годов показали, что 100 процентов мужчин после 30 лет имеют признаки ишемической болезни сердца и сосудов. Значит, чтобы неугробить этих людей, им необходим адекватный режим труда и отдыха - никаких переработок, сверхурочных и авральных работ!

Кстати, регулярные медицинские осмотры для этой категории трудящихся тоже можно считать жизненной необходимостью. Если человека хватит удар на рабочем месте, то ответственность работодателя - очевидна. Особенно если вы выпустили на смену человека с доказанной гипертонией и давлением 200 на 100...

Мы не видим большого числа предложений по медицинским специальностям, учителям, инженерам, хотя именно эти професии, по идее, требуют максимального опыта и минимальной физической нагрузки.

Безусловно, и учителя математики может настигнуть приступ ишемии во время урока, с нашими-то учениками, но все же средняя нагрузка и, соответственно, средний риск тут гораздо ниже, чем у лиц физического труда в пожилом возрасте.

В этом плане пенсионеры - неважная замена мигрантам, которые часто не имеют медицинской страховки, на учете нигде не стоят, и если что-то с ними случается, то часто это их личная отвественность - уехал лечиться домой, а на его место прибыл другой.

С российскими пенсионерами это не пройдет - существует ответственность работодателя и надзирающих органов по части соблюдения трудовых и социальных прав. Бесконтрольно эксплуатировать российских пенсионеров не получится.