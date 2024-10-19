Идиоты как оброазец для подражания

Народ такой, каких людей ему показывают в качестве образцов. Вот об этом смонтировал ролик

https://www.youtube.com/watch?v=sFJibQFUSrA

Мой тект

«(видеофакт)

Есть поговорка, основанная на жизненном опыте – каков поп, таков и приход. Как это понять? Поп для православных – образец верующего, ему подражают. И каков образец, таковы и верующие, отсюда и поговорка – каков поп, таков и приход, то есть такова и паства этого попа – таковы те, кто внимает балабольству попа.

Вот вы прослушали проповедь православного попа. Каким поп учит вас быть? Учит быть умным, самостоятельным решающим самые сложные проблемы, учит быть изобретательным? Или учит быть упорным в достижении цели, учит руководствоваться словами поэта: «Терпите тяжесть, жажду, голод, и пусть ни жар, ни холод не сломит вас!»?

Нет, всё это будет не по-православному. По-православному надо выпрашивать халяву у бога, и бог подаст. Как поп облегчил шершню поиск путей вылета шершня из здания, так и вам бог подаст. А если просить будете с помощь попа – с помощью церкви, то халяву от бога можно получить безо всяких умственных и физических трудов.

Давайте рассмотрим Российскую империю, так сказать разгул православия. Смотрите, на начало ХХ века, то есть на начало Первой мировой войны, в Российской империи проживало 175 миллионов человек, если сравнить с не православным населением Германии на это время, то в России проживало почти в 3 раза больше народа, чем Германии, в которой на 1914 год проживало 66 миллионов. И за всю историю России, как подсчитала Википедия, в России было сделано 32 изобретения и открытия, поскольку периодическая система Менделеева тоже включена. Но этот список явно неполный, поскольку не включено изобретение фанеры, выведение графом Орловым породы орловских рысаков, а крестьянами лошадей-тяжеловозов породы «битюк», нет теоремы Чебышева и неевклидовой геометрии Лобачевского. Ну, пусть будет 50 открытий и изобретений, сделанных православными. Ну и как их сравнить с минимум 311 открытиями и изобретениями, сделанными немцами только в области точных и инженерных наук до Первой мировой войны? Ведь на душу населения получается, что немцы изобретали и открывали минимум в 17 раз больше, чем те, кому бог подаст, - чем православные.

Это вот какие образцы для подражания показывали гражданам России раньше, при царе, какие образцы сегодня показывают по телевидению и в интернете, такие и граждане России. Что вы ожидаете? Гражданам России будут показывать будут тупых и ленивых подонков, а граждане будут умными и трудолюбивыми?

А вот вам ещё типа поп идентичный натуральному. Я не знаю, кто этот умник, но раз в интернете его мысли навязывают в качестве образца, то это тоже образцовый умник.

(видеофакт)

Как видите, патриотизм, по этому учащему нас жизни умнику, это желание, чтобы место или страна в которой ты живёшь, была комфортной и приятной, причём, только для тебя. Примерно вот такой.

То, что это место, эта страна должна быть таковой для твоих, патриот, детей – и намёка нет! И намёка нет и на то, что это ты, патриот, обязан своими мозгами и трудом сделать страну комфортной и приятной – нет! Это кто-то другой обязан сделать страну приятной тебе, а от тебя, патриота, достаточно желания, чтобы кто-то это сделал. Хочешь комфорта, значит ты уже патриот.

Разберём мысли этого патриота о комфортной стране, и сначала о детях, как цели жизни настоящего человека и, тем более, патриота. Чему в части детей учат властители умов российского обывателя?

(видеофакт)

Как видите, этот гламурный образец для подражания учит, что дети – это обуза, и в пример своим подражателям Волочкова реально так живёт. Единственная случайно заведенная Волочковой дочь терпела такую маму до 14 лет, а потом сбежала к отцу – к первому мужу Волочковой.

Вот зачем эта страстная патриотка Путина вообще живёт? Другого ответа нет: чтобы кушать, какать и широко раздвигать длинные ноги.

Но, по-научному, Волочкова не вполне человек – она дегенерат, она вырожденец (генерация – это продолжение рода), она не вполне человек, и по причине отказа от детей ради личного комфорта является мусором человеческого рода. И вот этот мусор для народа России является образцом для подражания.

Ну и, наконец, о том, кто обязан обеспечить комфортную жизнь патриоту. Покажу, кого такой патриот видит в качестве своего благодетеля, в качестве того, на шее которого он сидит.

(видеофакт)

Слушаешь этого кретина и недоумеваешь, как можно быть таким идиотом? Ведь если весь мир обогатился от русской культуры, то почему самих русских эта культура не обогатила? Вот в эту убогую головку такой простой вопрос не входит.

А вот ещё умник, который о том же, но с точностью до наоборот.

(видеофакт)

Понасенков в три раза завысил помощь иностранных специалистов Советскому Союзу, которых вместе с простыми иностранными рабочими, приезжавшими строить социализм, было едва 80 тысяч, из которых 18 тысяч американских рабочих и инженеров. Но в принципе Понасенков прав – у народа СССР без иностранных специалистов ничего не получалось, даже если бы оставшиеся от царя инженеры и не гадили, не вредили специально. Почему нужны были иностранные специалисты?

Дело в том, что при царе, с точки зрения Понасенкова, дураков не было на заводах работать, и как цари и ни старались привлечь интеллигенцию в инженеры, основная толпа образованных интеллигентов желала, как и Понасенко, болтовнёй деньгу зашибать.

Ведь на начало прошлого века при царе в российских ВУЗах было едва 20 тысяч студентов, для сравнения – в Германии их было 55 тысяч. Мало этого, если немцы изучали точные науки, то каждый пятый российский студент был филолог – чистый болтун! А каждый третий – юрист и число студентов-юристов росло, а тех же студентов-медиков неуклонно падало. И к началу ХХ века число российских студентов, решивших изучать точные науки упало с 900 до 700 человек. Зато, сравните, на попов училось 19 000 семинаристов 31 тысяча учеников духовных школ.

Но иностранные специалисты работали в СССР в начале ХХ века, когда Сталин ещё не ввёл в действие всеобщее обучение, а такие болтуны, как Понасенко, сидели на шее, как ему казалось, иностранных специалистов. Но уже после Великой Отечественной войны все эти советские болтуны пересели на отечественные шеи тех, кто строил и работал на советских заводах.

К примеру, с начала 70-х я молодым специалистом приехал на строящийся тогда Ермаковский завод ферросплавов, находившийся в городе Ермак, Павлодарской области. Область была закрытой, и там не было ни одного иностранца.

Но сначала немного об ставшим мне родными городе и крае.

(видеофакт)

И мы сами, без иностранных специалистов построили крупнейший в мире завод своей отрасли, причём, выпускавший очень высококачественную продукцию. Сейчас я дам эпизод из показываемых в кинотеатрах СССР перед художественными фильмами киножурналов «Новости дня», в котором я, ещё молодой и с ещё длинными усами, рассказываю гражданам СССР, как обстоят дела у нас на заводе. Простите, но ностальгия никуда не девается, тем более, что воспоминание по делу.

(видеофакт)

Это был 1986 год, уже начиналась пресловутая «перестройка». Но, как видите, в то время гражданам СССР образцами для подражания всё ещё показывали не дегенератов и стремящихся обворовать тружеников СССР болтунов, а самих тружеников. Однако к власти в партии уже пришли мерзавцы, и эти мерзавцы заполнили СМИ не просто подлецами, а кретинами в умственном отношении, и убогие цели жизни этих подлых идиотов стали образцом для подражания советского народа. И Советского Союза не стало, а вместе с ним не стало его народов как граждан. Население бывшего СССР осталось всего лишь населением – чем-то вроде сусликов, тоже живущих на бывших территориях СССР. А что вы хотите – каков поп, таков и приход.

Такое положение практически во всём мире, но разве от этого легче?