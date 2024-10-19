Монахи призывают рожать

В государственных женских консультациях беременным при первом приеме дарят "папку помощи": письмо-поздравление от главы региона и главы местной метрополии, а также буклет, в котором описаны виды поддержки беременных и родивших женщин - то, что предлагает государство на федеральном и региональном уровне, НКО, в том числе РПЦ, а также бизнес (скидки на услуги). В ближайший месяц беременные начнут получать в той же "папке помощи" именное письмо от патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

В письме "К беременным женщинам, принимающим участие в работе кабинета "Здравствуй, мама!" глава Русской церкви благословляет женщину и ее дитя, желает им "доброго здоровья, душевного мира и многих милостей от Христа, Подателя жизни".

"Вы переживаете сейчас особое время, когда совершается великое Божие чудо: готовится к приходу в мир новый человек. От всего сердца поздравляю Вас с этим судьбоносным событием в Вашей жизни. Ожидание рождения ребенка всегда исполнено одновременно и тревоги, и радости. Но, как призывает Господь наш Иисус Христос, "да не смущается сердце Ваше и да не устрашается" (Евангелие от Иоанна). Пусть эти ободряющие слова Спасителя, Его щедрая помощь и любовь укрепляют Вас на ответственном пути к материнству. Помните, что Вы не одни - рядом с Вами люди, готовые поддержать, проявить заботу и участие. Надеюсь, что вскоре, усилиями и волею своих родных, младенец приобщится ко Христу в Таинстве Крещения и получит возможность возрастать духовно в спасительной благодати Божией", - говорится в письме патриарха Кирилла, выдержку из которого приводит государственное РИА Новости.

От редакции: Церковь у нас пока еще отделена от государства, по крайней мере, формально, по конституции. Почему же вместе с госудапрственной поддержкой женщина получает еще и письмо от патриарха?

Потом, РПЦ у нас пока еще не является обязательной, могут еще встречаться и неправославные женщины - мусульмански, буддиски, иудейки, наконец, просто атеистки, в том числе и воинствующие. Им точно нужно письмо патриарха?

Потом, Кирилл по должности - монах! В советское время с таких даже налог на бездетность не брали. А ну как все с него начнут брать пример?

И Иисус Христос, на которого ссылается Кирилл, тоже был бездетен, и жены у него не было. Как у нас относится государство к этому "конфессиональному чайлдфри"? И сам он произошел от непорочного зачатия...

Православный журнал "Фома" так формулирует проблему: "Церковь также всегда высоко ставила подвиг добровольного безбрачия, жизни в полном воздержании, когда человек решает полностью посвятить себя Богу, не имея забот о семье. Образцом такого подвига Церковь всегда видела самого Господа Иисуса и Его пресвятую Матерь. Этому образцу и следовало монашество, которое сыграло огромную роль в истории Церкви".

И вот с такой канонической традицией призывать других к деторождению?

А.Б.