Россия экспортирует в Европу кайф?

Пермский край уверенно занял первое место среди российских регионов по экспорту мухоморов за рубеж, включая рынки Америки и Азии. Согласно данным Россельхознадзора, было выдано разрешение на экспорт 565 килограммов сушеных грибов.

В Перми сборщики грибов оформляют заявки на экспорт больших партий мухоморов через интернет, число заказчиков продолжает увеличиваться, главным образом из таких стран, как Бельгия, Литва, Германия и Италия. Объемы контрактов достигают десятков тысяч долларов.

Мухомор ядовит; обладает психоактивными свойствами. Используется как опьяняющее вещество и энтеоген. В Сибири имеет религиозное значение в местной культуре.

Если говорить прямо - мухомор в разных видах используется для наркотического опьянения.

Мы что, вообще, экспортируем?

А.Б.