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Московский листок

Россия экспортирует в Европу кайф?

Опубликовано 19.10.2024 в разделе комментариев 2

Россия экспортирует в Европу кайф?

Пермский край уверенно занял первое место среди российских регионов по экспорту мухоморов за рубеж, включая рынки Америки и Азии. Согласно данным Россельхознадзора, было выдано разрешение на экспорт 565 килограммов сушеных грибов.

В Перми сборщики грибов оформляют заявки на экспорт больших партий мухоморов через интернет, число заказчиков продолжает увеличиваться, главным образом из таких стран, как Бельгия, Литва, Германия и Италия. Объемы контрактов достигают десятков тысяч долларов.

Мухомор ядовит; обладает психоактивными свойствами. Используется как опьяняющее вещество и энтеоген. В Сибири имеет религиозное значение в местной культуре.

Если говорить прямо - мухомор в разных видах используется для наркотического опьянения.

Мы что, вообще, экспортируем?

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 2
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А я знаю этих мухоморщиков
Лапудайускас написал 19.10.2024 12:46
Это эти пять дурачков, которых даже несколько я видел воочию как то. Это мухоморщики распространение победоносные фейки. Галюцинируют. Тут намедни один мухоморщик заявил что мы уже победили. А это Курск хууй с ним, главное на Москву не пустили врага. А это и есть победа. Странно местные мухоморщики мск не подхватили этот победный блицкриг. Что же ты мой лурачек наблюдатель не подхватил и не поддержал такую победу. Или уж немного совесть еще теплиться в твоей бравой башке с ошибками. Хотя если опилки направить а нужное русло то как то помнить Страшила из изумрудеого города слыл вообще то умным чучелом. Так не будет уподобляться врунам и чуркам шайгам турвины и воровским генералам расхитившим победу и воспитавших мародеров армии, а апосушим свои опилки и подумаем наконец то
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(без названия)
711 написал 19.10.2024 12:22
так то мухомор зависимости не вызывает, за исключением психологической но при постоянном употреблении может иметь место "голос гриба" который некоторых толкает на всякие нехорошие дела. таким людям шаманы потреблять мухомор воспрещали.
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