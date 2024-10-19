Россия экспортирует в Европу кайф?

Пермский край уверенно занял первое место среди российских регионов по экспорту мухоморов за рубеж, включая рынки Америки и Азии. Согласно данным Россельхознадзора, было выдано разрешение на экспорт 565 килограммов сушеных грибов.
В Перми сборщики грибов оформляют заявки на экспорт больших партий мухоморов через интернет, число заказчиков продолжает увеличиваться, главным образом из таких стран, как Бельгия, Литва, Германия и Италия. Объемы контрактов достигают десятков тысяч долларов.
Мухомор ядовит; обладает психоактивными свойствами. Используется как опьяняющее вещество и энтеоген. В Сибири имеет религиозное значение в местной культуре.
Если говорить прямо - мухомор в разных видах используется для наркотического опьянения.
Мы что, вообще, экспортируем?
А.Б.
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Лапудайускас написал 19.10.2024 12:46
711 написал 19.10.2024 12:22