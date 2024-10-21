Миллионы украинцев, даже не желающих попасть под мобилизацию в связи с боями Донбасса, уехали все-таки в Евросоюз, а не в Россию. Или прибалты враждебны Москве почти в массовом порядке. А все потому, что кремлевская олигархия не может выиграть социально-экономическую конкуренцию у коллективного запада.

Те же тучные нулевые испарились. Единороссы, уж извините за прямоту, проср.ли стабильное развитие России. Все провалено от «двадцати миллионов высокотехнологичных рабочих мест» или «программы 20-20» до «майских указов» и сколько там еще, уже не упомнишь. А раз так, то и центробежные тенденции на постсоветском пространстве не заставили себя долго ждать. За все в этой жизни надо платить.

И проблемы возникли не только с Украиной, но и в Молдавии, в Грузии, в Армении, да и в Казахстане. Госдеп, Пентагон и ЦРУ запускают свои щупальца и туда. Но сама возможность такой деятельности заключается в девальвированном рубле в том числе, и в котором постсоветские граждане не могут держать накопления. А коль приходится уходить в доллар-евро, автоматически попадаешь под влияние их хозяев.

Одним словом, катастрофа Украины – это катастрофа единороссов. Нынешняя Россия не смогла стать эффективной наследницей Советского Союза.

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Вот проект бюджета РФ обсуждается на 2025-2027 годы. Бумага все стерпит в духе: «Основные характеристики федерального бюджета на 2025 год определены исходя из предполагаемого уровня инфляции, не превышающего 4,5 процента. В 2025 году прогнозируемый общий объем доходов федерального бюджета составит 40,3 трлн рублей, общий объем расходов - 41,5 трлн рублей. В плановом периоде ожидается снижение уровня инфляции до 4,0 процента и сохранение дефицита бюджета».

Свежо предание, да верится с трудом. Потому что инфляция не соответствует прогнозируемым показателям хронически. К примеру, «Минэкономразвития в апреле 2024 года прогнозировало инфляцию по итогам года в 5,1%, а в начале сентября прогнозная оценка была повышена до 7,3%». Или годом ранее «Банк России повысил прогноз по инфляции на 2023 год до 7–7,5% с 6–7%, следует из пресс-релиза регулятора». Даже официальные прогнозы летят к черту. А что уж говорить о настоящей инфляции, и вполне возможно, с двухзначными цифрами https://svpressa.ru/economy/article/380388

Но ведь инфляция – это ГРАБЕЖ НАРОДА. Даже западные трудящиеся называют ее дополнительным и незаконным налогом. Вот и единороссовское правительство таскает деньги из народного кармана подобным образом, и таскает в умопомрачительных размерах. Да, индексации происходят, но, в девяти случаях из десяти, не покрывают реальную потерю. Говоря образно, но верно, грабитель вытащил из вашего кармана сто рублей, а вернул пятьдесят. Даже хуже того, он приучает к подобному бардаку, чтобы таскать и далее.

Ну и, опять Кремль смеется россиянам в лицо. Опять обещает инфляцию в 4,0 процента, что нереально. Как говорится, плюй в глаза, все божья роса. Еще раз, да, кое-какие индексации происходят в духе показухи, но ОГРАБЛЕНИЕ большинства трудящихся продолжается. Вся экономика попадает в штопор, когда цены отрываются от семейных бюджетов, спрос падает или видоизменяется, и по чертовому кругу вниз. Сходите в ближайший магазин и сравните цены полгода назад и сейчас. А если и СВО не видать конца-края, то пока толстый сохнет, тощий сдохнет.

Следовательно, мизерный экономический рост, чем хвастается Путин, - но при неконтролируемой инфляции, о которой помалкивает, – очень сомнительное достижение, больше похожее на аферу. Определять бюджетный дефлятор трудно, и многое в пределах статистической погрешности. Да, даже небольшой рост, но при четкой и малой инфляции, как на западе, это действительно рост. Там, если инфляция выше пяти, все общество на ушах. Или, азиатский конкурент делает аж шесть-семь процентов роста, пусть и со своей инфляцией, но это тоже рост. Но когда и рост поскольку-постольку, и инфляция высока подобно России … все вилами по воде. Сплошное поле для махинаций.

Поэтому толк для трудящихся от малого экономического роста, но с большой инфляцией, фактически нулевой. Да что ходить вокруг да около – это ущерб, а не доход. Но тогда Советский Союз 2.0. встает на повестку дня. Вот он-то справится с инфляцией по-настоящему. А раз так, то и СВО закончится победой, и подробнее ниже.

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Единороссы существуют в каком-то параллельном мире. Как не включишь телевизор, все растет и колосится, безработица маленькая, зарплаты большие, заводы открываются и бла-бла-бла. Но стоит спросить соседа-коллегу-родственника о делах, и услышишь, что это плохо, и то, и третье. Нет уж, доверие собственным глазам и ушам побольше.

То есть, во-первых, постоянный источник инфляции – неэффективные бюджетные расходы уже по структуре зарплат https://www.kp.ru/daily/27631/4982656/ Просто, но верно говоря, огромная разница между «верхами» и «низами» не рождает, а убивает стимул хорошо трудиться вследствие вопиющей несправедливости. Поэтому денежная масса не стыкуется с продуктовой массой скорее рано, чем поздно.

Разрыв в доходах и имущественное неравенство в России настолько известны, что уже не в этом факт. А в том, что бедные россияне эксплуатируются инфляцией ДВАЖДЫ. Богатые сбрасывают свой же бардак несбалансированной экономики на плечи бедных, и в чем подлость инфляции. И когда читатель видит в телевизоре, что вроде бы что-то строится или где-то развивается, надо еще посмотреть, а не аукнется ли это инфляцией. И менеджерские таланты мишустинского правительства явно ни причем.

Второй источник инфляции – неэффективные бюджетные расходы и по количеству полу бездельников и полностью бездельников. На одного с сошкой семеро с ложкой.

К примеру, в Советском Союзе проживало 350 миллионов человек на начало 1991 года. Общее число всех государственных управленцев где-то в середине 80-х годов ХХ века, было от 2-х – 2,4 млн. человек. А вот в современной России проживают где-то 150 миллионов, и на двести миллионов меньше. Но число чиновников за 25 лет «реформ» выросло в 2 раза, и до 2,2 миллиона человек. (П. Коловангин. Борьба с коррупцией в Российской Федерации. Том 1.) Разница в населении огромная, и в пользу СССР - а разница в чиновниках отсутствует, и в укор нынешней России. Коэффициент полезного действия явно не ахти.

И вот именно, чуть-чуть начальник, зарплата отличается от рядового в разы. А высшие руководители получают в разы больше даже среднего звена. Ну так, вот вам и инфляция. Импорт большой и постоянный по удовлетворению «элиты», поэтому и рубль сбрасывается; а сырьевые доходы заморожены монопольным сговором ОПЕК+ в целом и общем. Конечно, и коррупция играет свою роль, ну так один черт, доходов вследствие нее у «верхов» больше, они хранят их в офшорах в долларе-евро, продавая и ослабляя рубль, и в ту же степь.

Но иной критик может возразить, зато торговый баланс России положительный. Ну так, Набиуллина не держит рубль под предлогом конкурентоспособности отечественных товаров, вот вам и иллюзия нормального баланса. А стоит держать рубль, - отсюда и зарплату трудящихся, - вся путинская экономика посыплется. Еще раз, да, крепкий рубль снижает конкурентоспособность отечественных продуктов на первое время. Но это как катарсис, который надо пережить. Как прохождение кризиса при болезни, и с последующим выздоровлением. Стоит выдержать крепкий рубль с длинными инвестициями, дающими технологическое перевооружение, и затем уже продукты с высокой добавленной стоимостью обеспечат вменяемый рост экономики. А если Путин-Силуанов-Набиуллина не способны на это, - постоянной инфляцией и слабым рублем лишь загоняют болезнь внутрь, - то сдохнуть можно гораздо раньше, чем некоторым кажется.

На экономические темы можно писать долго, но уже ясно, что Советский Союз 2.0. справится с инфляцией и лучше, и быстрее. И по простым практически и насущным теоретически резонам. Во-первых, руководство советской организации будет выбираться самим трудовым коллективом, и о чем автор говорил много раз https://disk.yandex.ru/i/BbXGwzX12MfDxw А раз так, то и зарплата будет справедливой. Если управляющий персонал не справляется – или зарплата снижается, или вообще долой.

А во-вторых, большинство трудового коллектива также голосованием уволит даже свое и рабочее меньшинство, если это выгодно для инноваций и трудосбережения. Но так как МРОТ будет высоким с вытекающими пособиями по безработице, - коль Верховный Совет будет главнее всех, а президенты-губернаторы-мэры-Конституционные суды отсутствуют в принципе, и смотри ту же ссылку, поэтому трудящиеся уж сами себе сделают нормальный МРОТ, - то и уволенное меньшинство получит все возможности переучиться или уехать в востребованную местность, и вся экономика поедет на всех парах.

Вот тогда катарсис крепкого рубля можно пережить вполне. Бюджетные расходы станут эффективными, доходы повысятся, платежный баланс и рубль будут реальными. Да даже рубль можно сделать резервной валютой, и китайцы с огромным удовольствием перекинут свои резервы в советский долг, и чтобы не быть под шантажом США с их бумагами. Все назрело и перезрело в этом смысле, и Советский Союз 2.0. станет лидером мирового прогресса.

Это все к тому, что военно-политические проблемы связаны с социально-экономическими проблемами теснейшим образом. Крепкий фронт без надежного тыла не существовал, не существует и не будет существовать.

А раз так, российский президент заявил наконец-то, что условиями для мирных переговоров будут, во-первых, освобождение вступивших в состав РФ регионов; во-вторых, внеблоковый статус Украины с демилитаризацией и денацификацией; и в-третьих, прекращение санкций на основе договора https://vk.com/video-17862264_456259482?ref_domain=yastatic.net Но тогда и автор вынужден заявить, - не чтобы возразить самому Путину, а социалистические убеждения подводят к этому, - что мирные переговоры уже НЕРЕАЛЬНЫ.

Нереальны, во-первых, потому что народнохозяйственный контур Украины разорвется окончательно, когда те же сталелитейные заводы в одном месте, уголь в другом (да и не только), и придется создавать два новых контура. Но тогда очередной план Маршалла понадобится для восстановления Украины даже под властью Киева, иначе восстания не избежать. А на это уже нет больших и государственных денег ни в США, ни в Евросоюзе. Во-вторых, частные инвесторы не пойдут в украинскую индустрию особенно, потому что инвестиции без зонтика НАТО будут под стратегическим контролем России. В-третьих, западные производители оружия вложились в заказы уже по макушку, и мирные переговоры и рядом не должны стоять. В-четвертых, трубопроводный газ вернется в Евросоюз с повышением конкурентоспособности в случае успеха переговоров, а зачем тогда украинский кризис нужен Вашингтону вообще. И в-пятых, что делать пусть и с небольшими, но уже харьковскими землями под контролем ВС РФ?!.. Отдавать опять, коль они не являются российскими землями по конституции?!... Совсем некрасиво, и то, мягко говоря.

Ну, хорошо, пятый пункт пока отдельный. Но хотя бы четыре предыдущих уже ставят на всем крест, и германский или корейский сценарий невозможны вследствие изменившихся исторических условий. Еще раз, тот же западный инвестор не пойдет в Украину хотя бы по простой причине отсутствия нового плана Маршалла на инфраструктуру (разбомбленную тем более), а без нее все дороже в разы. Но в чем главная суть дела: НАТО не развлечение для парадов, а зонтик для инвестиций. Если украинские трудящиеся начнут бастовать для повышения зарплаты (а кто им будет хорошо платить, когда даже на западе все уменьшается), поэтому, поняв, что к чему, могут призвать на помощь Россию - именно структуры НАТО должны расстреливать и подавлять. Но коль суть переговоров во вненатовском статусе, тем более с денацификацией и демилитаризацией – зачем такая Украина сдалась западу, и в отличие от натовского статуса ФРГ или баз в Южной Корее?!.. Риторический вопрос. Зонтик от рисков отсутствует.

Единственно, договор возможен, чтобы тут же наплевать на него подобно минским соглашениям, и принять территорию под хунтой в НАТО на следующий день. Но тогда зачем вся эта бодяга уже России?!.. Чтобы быть мировым посмешищем?!.. Или придется начинать войну опять и снова, и возможно, в худших условиях. Поэтому, еще раз, мирные переговоры нереальны уже сейчас, коль корейский или германский сценарии невозможны в силу других исторических обстоятельств.

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Итак, НИКАКИХ СЕРЬЕЗНЫХ ПЕРЕГОВОРОВ СО СТОРОНЫ ЗАПАДА НЕ БУДЕТ. Украина нужна лишь для сдерживания России и шире БРИКС, и свернуть с этой стратегической колеи уже невозможно. Поэтому киевская хунта будет насыщаться оружием и впредь, которое уже делается во многих корпорациях.

И киевский режим дойдет в таких условиях и до бомбы на плутонии https://svpressa.ru/war21/article/433809/ и до мобилизации гитлерюгенда, а что уж говорить о возрастах старше. Но тогда ВС РФ надо входить в сам Киев с организацией процесса в духе второго Нюрнберга. Только это обеспечит долгий мир. Но чтобы войти туда, надо склонить массу украинских трудящихся на свою сторону высокими российскими зарплатами, да с крепким рублем.

Следовательно, два стратегических подхода существуют в отношении украинского кризиса. Первый нынешний и единороссовский, когда надо поднажать с наступлением группировок ВС РФ, запад не выдержит и заключит договор на условиях выше. Но если катастрофа Украины, – это фактически катастрофа единороссовского курса на всем постсоветском пространстве, - где гарантия, что Кремль не просчитается опять насчет упертости хунты и изворотливости коллективного запада?!.. А если просчитается, что тогда?!..

А тогда, и коль запад не пойдет на уступки, желая истощить Россию; то придется проводить социально-экономические реформы в помощь военно-политическим. Но второй подход, — это фактически Советский Союз 2.0., - единственно способный обуздать инфляцию с инвестиционным климатом низкой ставки. А вот уже это сломает дух коллективного запада обязательно. Такой язык понимается оным очень хорошо. И чем раньше россияне будут готовы ко второму раскладу, тем лучше.