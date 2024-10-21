Молдавия поделилась пополам в отношении Европы

Число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 человек превысило количество противников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на ЦИК) республики.

Отмечается, что за вступление в Европейский союз (ЕС) проголосовали 721 760 граждан. В свою очередь, против интеграции выступили 721 672 избирателя.

При этом после обработки 90,18 процента протоколов против вступления в ЕС проголосовали 53,73 процента граждан. В Гагаузии 94,84 процента населения высказались против евроинтеграции по итогам обработки 100 процентов протоколов.

От редакции: Это называется "натянули" результат. Как? Тоже все понимают. Скажем из 300 тысяч молдаван, проживающих в РФ, сколько смогли проголосовать на 2 (двух) избирательных участках? Ну и другие разные способы.

Но вообще-то это катастрофа.

Представим себе, лет еще десять назад, не самая богатая посмтсоветская республика, без всякого вступления в НАТО имеет возможность войти в Евросоюз. Да немедленно, задрав штаны, как за комсомолом... А тут натягивают аж 88 подписей.

Вон турки - в НАТО еще в 1949-м году, заявку в ЕС подали лет сорок назад уже, ждут, надеются... Правда, сейчас уже не очень. Но все же сравним.

А тут - халява, вступай - не хочу... Так вот - не хочу!

Что происходит вообще?

А.Б.