Кто владеет информацией,
владеет миром
Рейтинг
все лучшие новости >>
English
  
Кольцо оппозиции
    
Форум
Главная
Политический расклад
Экономическая реальность
Жизнь регионов
Общество и его культура
Силовые структуры
Особенности внешней политики
Компрометирующие материалы
Московский листок

Молдавия поделилась пополам в отношении Европы

Опубликовано 21.10.2024 в разделе комментариев 2

молдавия ес
Молдавия поделилась пополам в отношении Европы

Число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 человек превысило количество противников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на ЦИК) республики.

Отмечается, что за вступление в Европейский союз (ЕС) проголосовали 721 760 граждан. В свою очередь, против интеграции выступили 721 672 избирателя.

При этом после обработки 90,18 процента протоколов против вступления в ЕС проголосовали 53,73 процента граждан. В Гагаузии 94,84 процента населения высказались против евроинтеграции по итогам обработки 100 процентов протоколов.

От редакции: Это называется "натянули" результат. Как? Тоже все понимают. Скажем из 300 тысяч молдаван, проживающих в РФ, сколько смогли проголосовать на 2 (двух) избирательных участках? Ну и другие разные способы.

Но вообще-то это катастрофа. 

Представим себе, лет еще десять назад, не самая богатая посмтсоветская республика, без всякого вступления в НАТО имеет возможность войти в Евросоюз. Да немедленно, задрав штаны, как за комсомолом... А тут натягивают аж 88 подписей.

Вон турки - в НАТО еще в 1949-м году, заявку в ЕС подали лет сорок назад уже, ждут, надеются... Правда, сейчас уже не очень. Но все же сравним. 

А тут - халява, вступай - не хочу... Так вот - не хочу!

Что происходит вообще?

А.Б.



Рейтинг:   0,  Голосов: 0
Поделиться
Всего комментариев к статье: 2
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- ну что ты за политику, да за политику, политик из тебя го вно, поговорим
разврат ник, не бань мой ник, написал 21.10.2024 08:57
о насущных проблемах, и это не от слова ссать, а от слова суть, то есть импортанте
https://youtu.be/7VPPEjkdt2M?si=pxi05hPM8D_NCnPr
Ответить
раб Божий Сорин И.Л.- как красиво звук натянули, кровь к голове аж, ты, Баранова,
разврат ник, не бань мой ник, написал 21.10.2024 08:48
Это называется "натянули" и результат, но мольдавашки купленные бандой путьки, впрочем, как обычно, в мире нет гармонии, й гармония дольче мелодия, мистериоз амор.
Пока рашка продает нефть и платит редакторам, сольдатам, мольдавашкам, живЁм!
Ответить
Написать комментарий
Ваше имя:
Заголовок:
Комментарий:
Введите число, указанное на картинке:

Опрос
  • Доверяете ли вы В.В.Путину?:
Результаты
Интернет-ТВ
Откуда Минобороны берет секретные сведения?
Откуда Минобороны берет секретные сведения?
11.10.2024
Идиоты как оброазец для подражания
Идиоты как оброазец для подражания
19.10.2024
<< прислать видео
все видео >>
Новости
Молдавия поделилась пополам в отношении Европы (2)
Катастрофа Украины - это катастрофа единороссов (1)
Россия экспортирует в Европу кайф? (35)
Монахи призывают рожать (12)
Идиоты как оброазец для подражания (5)
Новое рабство для пенсионеров (33)
Израиль ликвидировал очередного главу ХАМАС (16)
Готовится ли Киев к ядерной войне? (10)
За что травят пожилого доктора? (21)
Почему Сталинградская битва произошла в Волгограде? (12)
Анонсы
<< добавить анонс
последние анонсы >>
Добавить свой материал
Наша блогосфера
Анатолий Баранов Анатолий Баранов: Молдавия поделилась пополам в отношении Европы
Михаил Делягин Михаил Делягин: Гарри Поттер пример подготовки британского элитария
Дарья Митина Дарья Митина: Увы, увы
Дарья Митина Дарья Митина: Hei, lume!
Дарья Митина Дарья Митина: Не сглазить бы
Все записи >>
Авторы
Баранов Анатолий Делягин Михаил
Гельман Моисей Гранатова Анна
Гречанинов Владимир Майсурян Александр
Митина Дарья Морозова Наталья
Московченко Николай Пионтковский Андрей
Саматов Сергей Эйдман Игорь

              
© 1998-2017 ФОРУМ.мск (наши зеркала: forum-msk.org forummsk.info)
о нас | наша кнопка | реклама на сайте | связаться с нами | email: forum-msk@yandex.ru
Рейтинг@Mail.ru       читайте нас также: pda | twitter | rss