Молдавия поделилась пополам в отношении Европы

Число сторонников евроинтеграции Молдавии на 88 человек превысило количество противников. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на ЦИК) республики.
Отмечается, что за вступление в Европейский союз (ЕС) проголосовали 721 760 граждан. В свою очередь, против интеграции выступили 721 672 избирателя.
При этом после обработки 90,18 процента протоколов против вступления в ЕС проголосовали 53,73 процента граждан. В Гагаузии 94,84 процента населения высказались против евроинтеграции по итогам обработки 100 процентов протоколов.
От редакции: Это называется "натянули" результат. Как? Тоже все понимают. Скажем из 300 тысяч молдаван, проживающих в РФ, сколько смогли проголосовать на 2 (двух) избирательных участках? Ну и другие разные способы.
Но вообще-то это катастрофа.
Представим себе, лет еще десять назад, не самая богатая посмтсоветская республика, без всякого вступления в НАТО имеет возможность войти в Евросоюз. Да немедленно, задрав штаны, как за комсомолом... А тут натягивают аж 88 подписей.
Вон турки - в НАТО еще в 1949-м году, заявку в ЕС подали лет сорок назад уже, ждут, надеются... Правда, сейчас уже не очень. Но все же сравним.
А тут - халява, вступай - не хочу... Так вот - не хочу!
Что происходит вообще?
А.Б.
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разврат ник, не бань мой ник, написал 21.10.2024 08:57
https://youtu.be/7VPPEjkdt2M?si=pxi05hPM8D_NCnPr
разврат ник, не бань мой ник, написал 21.10.2024 08:48
Пока рашка продает нефть и платит редакторам, сольдатам, мольдавашкам, живЁм!