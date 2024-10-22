Голодовка шахтеров продержалась один день

Рабочие шахты «Инская» в Кемеровской области прекратили голодовку из-за невыплачиваемых предприятием зарплат, акция продлилась сутки.

Шахтеры решили не продолжать голодовку, так как руководство шахты письменно обязалось погасить задолженность по зарплатам до 28 октября.

О начале рабочими голодовки сообщалось 21 октября. Изначально условием прекращения акции называлось полное погашение долгов компанией перед рабочими. Известно, что зарплаты не выдают уже больше четырех месяцев.

От редакции: Мне всегда казалось странным, когда в ответ на невыплату зарплаты, рабочие начинают голодать. Казпалось бы, естественный ответ хозяев - ну так вам зарплату и не нужна, раз вы все равно не жрете!

С другой стороны, видимо, цинизм работодателя бывает ограничен общественным мнением. Ну представьте себе, что шахтеры начнут падать в голодные обмороки перед зданием администрации - тут уже любой губернатор, даже самый циничный, начнет нервничать - доруководился до голода... Ну а оргвыводов никто не хочет, тем более, что в таком случае они очевидны.

С другой стороны, вся эта забота о рабочих со стороны администрации, конечно, полная фикция.

Ну больше четырех месяцев у них там шахтеры вкалывают без зарплаты, а этим администраторам - насрать! Уголек отгружают исправно, а тьрудовая инспекция ничего особо и не говорит!

Дав ведь и сейчас только расписку дали, а не деньги. А могли бы всем профсоюзом начать дело о банкротстве предприятия!

А.Б.