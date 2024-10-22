В последние три месяца россияне столкнулись с новыми причинами для тревожности. К такому выводу пришли специалисты коммуникационной компании КРОС в свежем отчете "Национальный индекс тревожностей".

На первом месте - ситуация в Курской области из-за вторжения ВСУ. Общий "индекс тревожности" по этой теме составляет 846,5 медиаюнга, что превысило все другие страхи за 2024 год.

На втором месте по уровню беспокойства – замедление YouTube.

Тройку проблемных "лидеров" замыкает тема нелегальной миграции в России. Эксперты предположили, что повышение беспокойства россиян вызвано активностью Госдумы, которая активизировала усилия в сфере ужесточения миграционной политики.

От редакции: Мы, как обычно, проконтролируем точность этих данных через свои опросы на Социал ЗА и ФОРУМе.мск, но в принципе данные представляются логичными. Часть территории страны уже тертиймесяц занята войсками противника - будешь тут беспокоиться...

А вот беспокойситво по поводу замедления YouTube - это уже новая реалность. То есть ограничение доступа госужарством к значисмому ресурсу для людей сопоставимо с оккупацией.

На месте кремолевских мыслителей я бы сильно задумался, то ли я делаю?

Та же история и с мигрантами. Я понимаю, что в Кремле и у Дома правительства убираются не не гастарбайтеры, но в менее защищенных ФСО московских дворах - именно они. То есть теперь мигрантов не хватает, и не убирается никто. Говном заросли. Много лдет такого не было, уже отвыкли, выходя из подъезда, переступать через жеваные пакеты и объедки, лежащие на свеженастеленном "зимнем" асфальте.

А.Б.