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Московский листок

Что нас тревожит?

Опубликовано 22.10.2024 в разделе комментариев 1

земля люди планета
Что нас тревожит?

В последние три месяца россияне столкнулись с новыми причинами для тревожности. К такому выводу пришли специалисты коммуникационной компании КРОС в свежем отчете "Национальный индекс тревожностей".

На первом месте - ситуация в Курской области из-за вторжения ВСУ. Общий "индекс тревожности" по этой теме составляет 846,5 медиаюнга, что превысило все другие страхи за 2024 год.

На втором месте по уровню беспокойства – замедление YouTube.

Тройку проблемных "лидеров" замыкает тема нелегальной миграции в России. Эксперты предположили, что повышение беспокойства россиян вызвано активностью Госдумы, которая активизировала усилия в сфере ужесточения миграционной политики.

От редакции: Мы, как обычно, проконтролируем точность этих данных через свои опросы на Социал ЗА и ФОРУМе.мск, но в принципе данные представляются логичными. Часть территории страны уже тертиймесяц занята войсками противника - будешь тут беспокоиться...

А вот беспокойситво по поводу замедления YouTube - это уже новая реалность. То есть ограничение доступа госужарством к значисмому ресурсу для людей сопоставимо с оккупацией.

На месте кремолевских мыслителей я бы сильно задумался, то ли я делаю?

Та же история и с мигрантами. Я понимаю, что в Кремле и у Дома правительства убираются не не гастарбайтеры, но в менее защищенных ФСО московских дворах - именно они. То есть теперь мигрантов не хватает, и не убирается никто. Говном заросли. Много лдет такого не было, уже отвыкли, выходя из подъезда, переступать через жеваные пакеты и объедки, лежащие на свеженастеленном "зимнем" асфальте.

А.Б.



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Всего комментариев к статье: 1
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с тех пор Сорин ищет какую-то бибирка, разговаривает сам с собой и ходить под себя
L e v o n G h a z a r i a n написал 22.10.2024 12:11
Суд в зажопинске приговорил двух полицейских к пяти годам колонии общего режима каждого за избиение человека. Как сообщает прокуратура зажопинской области, их признали виновными в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств группой лиц по предварительному сговору (пп. &#171;а&#187;, &#171;б&#187;, &#171;г&#187; ч. 3 ст. 286 УК РФ).
Имена осужденных не называются, известно лишь, что один из них имел звание лейтенанта, а второй сержанта полиции. Суд лишил их этих званий.
По данным следствия, в августе 2023 года житель по фамилии Сорин заговорил с двумя сотрудниками патрульно-постовой службы: спросил у них, который час, а потом завел разговор на отвлеченные темы, ну любимые соринские темы. В ответ полицейские незаконно, без оформления протокола, обыскали человека, надели на него наручники и отвезли в лесопарк, где избили. Экспертиза установила, что пострадавший получил телесные повреждения, причинившие его здоровью вред средней тяжести. Утверждается, что затем полицейские отвезли избитого в больницу и в отделение полиции.
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