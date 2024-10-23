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Московский листок

Дефиле в полупрозрачном бюстгальтере

Опубликовано 23.10.2024 в разделе комментариев 5

кино москва
Дефиле в полупрозрачном бюстгальтере

34-летняя Любовь Аксенова посетила премьеру сериала «Преступление и наказание», которая состоялась 22 октября в кинотеатре «Художественный». Актриса, сыгравшая Дуню Раскольникову в проекте, появилась на красной дорожке в черном атласном мини-платье с глубоким декольте, под которое надела полупрозрачный бюстгальтер. Артистка дополнила образ капроновыми колготками, туфлями на каблуках, кольцом и серьгами. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами. 

Среди гостей мероприятия были Иван Янковский и его жена Диана Пожарская, Алена Михайлова, Виктория Толстоганова, Ела Санько, Никита Тарасов, Слава Копейкин и другие звезды.

От редакции: Хрен бы их знал, кто они все такие, но в медиаконцентраторах это одна из главных новостей сегодня. Ну с нюдовыми-то губами, оно конечно...

Нет, ну там какой-то парень утонул, спасая интуристов - ему Путин медаль присвоил посмертно. Какому-то рэперу люлей навешали в Апрелевке. 

Но главное, конечно, декольте. Хотя, вообще-то Дуня Раскольникова проституткой работала, так что актриса, ее сыгравшая, вполне могла появиться в спецодежде героини...

А.Б.



Рейтинг:   5.00,  Голосов: 1
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Всего комментариев к статье: 5
Комментарии не премодерируются и их можно оставлять анонимно
раб Божий Сорин И.Л.- с нюдовыми-то губами, оно конечно..., ежели твой партнЁр с нюдовыми,
тогда, женилка , на пол перьвого и написал 23.10.2024 14:30
понял, что старею, когда знакомые заместо или
вместо того , чтобы спрашивать как дела?
начали спрашивать как здоровье?
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Stevenmix
Stevenmix написал 23.10.2024 14:23
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leatherfurpiedo
leatherfurpiedo написал 23.10.2024 14:22
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Re:
А. фон Кац написал 23.10.2024 14:20
Думал, рассказы о северокорейских наемниках фейк. Но все оказывается правдой. Для России наемики из КНДР - очень плохая новость. И вот почему. КНДР, выражаясь словами, сестры Кима, китайская собачка - полностью зависимая от КНР страна. Без разрешения КНР наемники Кима не появились бы в РФ. Задача КНДР даже не воевать в "зоне СВО", а помочь Путину собрать то, что можно собрать, чтобы отправить погранцов, внутренние войска и т.д. в зону. (Видимо, дедушка уже разуверился в кадыровцах). Т.е. границы РФ перейдут под контроль Китая и его "собачки".
Фактически это означает начало китайской аннексии российских территорий Восточной Сибири и Дальнего Востока.
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Re:головне
Mura написал 23.10.2024 14:17
По кацапской извращенной псевдо целомудренной логике. Она должна была одеть кирасу и подштанники из рубероида. Но с брюликами Сваровски.
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