Дефиле в полупрозрачном бюстгальтере

34-летняя Любовь Аксенова посетила премьеру сериала «Преступление и наказание», которая состоялась 22 октября в кинотеатре «Художественный». Актриса, сыгравшая Дуню Раскольникову в проекте, появилась на красной дорожке в черном атласном мини-платье с глубоким декольте, под которое надела полупрозрачный бюстгальтер. Артистка дополнила образ капроновыми колготками, туфлями на каблуках, кольцом и серьгами. Знаменитость уложила волосы и сделала макияж с черными стрелками и нюдовыми губами.

Среди гостей мероприятия были Иван Янковский и его жена Диана Пожарская, Алена Михайлова, Виктория Толстоганова, Ела Санько, Никита Тарасов, Слава Копейкин и другие звезды.

От редакции: Хрен бы их знал, кто они все такие, но в медиаконцентраторах это одна из главных новостей сегодня. Ну с нюдовыми-то губами, оно конечно...

Нет, ну там какой-то парень утонул, спасая интуристов - ему Путин медаль присвоил посмертно. Какому-то рэперу люлей навешали в Апрелевке.

Но главное, конечно, декольте. Хотя, вообще-то Дуня Раскольникова проституткой работала, так что актриса, ее сыгравшая, вполне могла появиться в спецодежде героини...

А.Б.